'Rei mais jovem do mundo' morre aos 34 anos em Uganda

Oyo Rukidi IV, considerado por partidários "o rei mais jovem do mundo", morreu aos 34 anos, anunciou o primeiro-ministro do reino tradicional no oeste de Uganda.

Toro (ou Tooro), região situada nos limites de Uganda e da República Democrática do Congo, é parte dos cinco reinos reconhecidos simbolicamente pelo presidente Yoweri Museveni.

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Tratam-se de monarquias cujos poderes são essencialmente culturais, mas que mantêm influência política.

Oyo Rukidi IV sucedeu oficialmente seu pai, que faleceu após um ataque cardíaco, em 1995, quando tinha apenas 3 anos, e assumiu plenamente sua autoridade ao atingir a maioridade, em 2010.

Ele também foi reconhecido em 2025 pelo Livro Guinness dos Recordes como o "monarca em exercício mais jovem".

O primeiro-ministro do reino, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, anunciou na quinta-feira à noite que o rei faleceu no mesmo dia. Ele lamentou uma "perda incomensurável para a família real, o povo de Tooro e Uganda".

Horas antes, o reino havia informado que o monarca se encontrava em condição crítica nos Estados Unidos. Segundo fontes próximas à família, ele foi hospitalizado devido a um câncer.

O rei não era casado, segundo o primeiro-ministro, mas deixa um príncipe herdeiro. A existência deste último não era conhecida pela opinião pública e sua identidade será revelada de acordo com a tradição, acrescentou.

A família do rei de Toro era conhecida por seus estreitos vínculos com o falecido líder líbio Muammar Gaddafi.

A África tem apenas três monarquias soberanas — Essuatíni, Lesoto e Marrocos —, enquanto vários outros países reconhecem reinos tradicionais como instituições culturais sem poder político.

Pelo menos um deles, na Nigéria, é dirigido por um menor de idade, segundo várias publicações.