Eleição 2026: quais são as propostas dos candidatos a presidente? - (crédito: BBC Geral)

A campanha eleitoral de 2026 começou oficialmente no domingo (16/8), com 13 candidatos na disputa pela Presidência da República.

A BBC News Brasil preparou um especial interativo com as propostas e posicionamentos de todos os candidatos em oito áreas.

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Elas foram levantadas a partir dos programas divulgados pelas campanhas até o momento e também a partir de declarações públicas feitas em eventos, entrevistas, transmissões ao vivo pela internet, postagens em redes sociais, dentre outros.

Até agora, disputam a Presidência, em ordem alfabética: Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata).

Apesar de estar inelegível até 2032, Pablo Marçal (PRTB) teve a candidatura protocolada pelo partido no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no último dia possível. Agora, cabe ao TSE analisar se o registro da candidatura será aprovado.

*A redação de seis propostas de Renan Santos foi alterada para melhor refletir o posicionamento do candidato. Além de dados do Livro Amarelo, as fontes utilizadas estão disponíveis na Renanpédia e também podem ser consultadas nos vídeos públicos do candidato: Educação, Segurança, Combate às facções.