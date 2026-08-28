Trump diz ter fechado 'maior acordo petrolífero da história' com a Venezuela, envolvendo 65 bilhões de barris - (crédito: BBC Geral)

O presidente americano Donald Trump anunciou nesta sexta-feira (28/08) um acordo com a Venezuela que concederia aos Estados Unidos o controle majoritário de mais de 65 bilhões de barris de petróleo, vindos de reservas comprovadas.

Trump chamou o pacto de "o maior acordo petrolífero de todos os tempos".

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Segundo o republicano, o acordo foi negociado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, e por empresas privadas.

"Eles garantiram o controle majoritário dos EUA sobre mais de 65 bilhões de barris de reservas comprovadas de petróleo na Venezuela, sem nenhum custo para o contribuinte americano", escreveu o presidente em sua rede social, a Truth Social.

O presidente não explicou o significado jurídico de "controle majoritário", quais empresas privadas participam do acordo, quais campos de petróleo estão incluídos ou o que a Venezuela receberá em troca.

Até o momento, o governo venezuelano não confirmou publicamente o anúncio, nem foram divulgados documentos que detalhem os termos do acordo.

Trump afirmou que, com o que foi negociado, as reservas de petróleo dos EUA "mais que dobrarão", aumentando a oferta e permitindo uma redução substancial e a longo prazo no preço da gasolina em território americano.

A notícia surge um dia depois de a imprensa dos EUA ter noticiado negociações relativas a mais de uma dezena de campos petrolíferos venezuelanos.

A BBC não conseguiu verificar de forma independente a ocorrência dessas negociações.

A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, estimadas em cerca de 303 bilhões de barris, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Falar em "reserva comprovada" indica não apenas a existência física do petróleo, mas também a probabilidade de 90% de recuperação econômica e técnica considerando a tecnologia disponível.

*Matéria em atualização; mais informações em breve