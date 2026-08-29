Menina é resgatada após 60 horas soterrada em escombros no Nepal; veja vídeo

Uma menina de seis anos foi resgatada com vida após ficar 60 horas soterrada sob lama e escombros na fronteira de Timure, entre o Nepal e o Tibete chinês. O vídeo do resgate foi divulgado pela Força Armada Policial do Nepal neste sábado (29/8).



Não foram divulgadas informações sobre a família da menina, seu estado de saúde ou se ela perdeu parentes. A autoridade armada nepalense disse que ela foi levada de helicóptero até um hospital, onde recebeu atendimento médico. O jornal português Espresso conseguiu confirmar a idade da criança.

Leia mais: Chefe de Conselho da Paz de Trump diz que Gaza pode desaparecer de vez

Identificada como Manisha Magar, ela estava em um vão sob restos de casa. Os resgatistas conseguiram retirar os escombros até acessar o local onde ela estava. O vídeo divulgado mostra a criança sentada, se movimentando, agasalhada e comendo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A retirada de pessoas com vida dos escombros tem ficado cada vez mais rara, à medida em que o tempo passa. Cerca de 3 mil pessoas ainda seguem desaparecidas entre Nepal e China e 633 morreram.



São ao todo 2.426 desaparecidos no Nepal e 554 no Tibete chinês. Pelo menos 540 são estrangeiros.



Na última sexta (28/8), o Ministério das Relações Exteriores do Nepal disse que o país não precisava de ajuda internacional e que suas equipes internas conseguiriam realizar o resgate sozinhas. Horas depois, porém, o governo mudou de posição e passou a aceitar apoio internacional.

Resgate em condições difíceis

Enquanto isso, 682 corpos foram recuperados; 675 deles no lado nepalês e 7 no território chinês do Tibete, que é em grande parte inacessível a jornalistas estrangeiros.



Além disso, sete corpos encontrados dezenas de quilômetros rio abaixo, no norte da Índia, estão sendo identificados e podem ser adicionados à lista de vítimas do desastre.



As equipes de resgate trabalham em condições extremamente difíceis devido à espessa camada de lama que cobre as áreas afetadas.



Kawan Koirala, membro da Equipe de Resposta a Desastres do Nepal, explicou que os esforços de busca avançam com dificuldade.



"As pessoas querem recuperar os corpos de seus parentes, vivos ou mortos, mas não conseguimos encontrá-los (...) elas só veem a lama", disse à AFP, visivelmente exausto após uma jornada de trabalho de 18 horas.



"É muito traumático para mim também. É a primeira vez que vejo algo assim. Tem lama por toda parte. Já tivemos enchentes no Nepal antes, mas não como esta", acrescentou.

A tragédia

Na quarta-feira, uma enorme avalanche de lama, atribuída ao colapso de uma geleira, soterrou casas, destruiu pontes e arrastou veículos tanto no Nepal quanto na região autônoma chinesa do Tibete.



Embora a causa exata do colapso ainda não esteja clara, as mudanças climáticas provocam o derretimento de geleiras em todo o mundo, aumentando o risco de desastres como esse.



"O colapso repentino da geleira e a enxurrada súbita são um lembrete devastador de quão frágeis podem ser esses ambientes montanhosos", afirmou em comunicado Simon Stiell, responsável pelo clima na ONU.



"Sabemos que o aquecimento global, provocado pela queima de quantidades colossais de carvão, petróleo e gás pela humanidade, está tornando tragédias como esta, e tantas outras em todo o mundo, muito mais prováveis, frequentes e graves, e que as comunidades vulneráveis são muitas vezes as mais afetadas", ressaltou.

Com informações da AFP