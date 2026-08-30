Por que fazer vários tipos de exercício pode ser a chave para uma vida mais longa

Maddie é corredora e também gosta de ioga, tênis e triatlo - (crédito: Maddie Albon)

Não aposte todas as suas fichas em um único tipo de exercício — praticar uma variedade de atividades físicas diferentes toda semana é a chave para melhorar a saúde e viver mais, sugere um estudo.

Depois de acompanhar os hábitos semanais de exercício de 110 mil homens e mulheres nos Estados Unidos durante 30 anos, pesquisadores descobriram que pessoas ativas que praticavam a maior variedade de exercícios tinham 19% menos probabilidade de morrer durante esse período do que aquelas que se concentravam em uma única atividade.

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Esse efeito foi maior do que o observado em atividades específicas, como caminhada, tênis, remo e corrida.

A quantidade total de exercício que você pratica ainda é fundamental, dizem especialistas, mas fazer uma variedade de atividades que você gosta pode trazer muitos benefícios.

'Cada um oferece algo diferente'

Maddie Albon, 29 anos, gerente global de marketing que mora em Londres, pratica triatlo em seu tempo livre — mas isso é só o começo.

Entre suas outras atividades estão tênis, aulas de spinning, ioga, pilates e musculação.

"Cada exercício diferente oferece algo diferente", diz ela.

"Você precisa ter variedade para ser bom em um esporte — para ser bom na corrida, você precisa fazer musculação."

Além dos benefícios para a saúde física, Maddie — que é da Nova Zelândia — percebe que a combinação de atividades também ajuda em seu humor.

"Às vezes não tenho energia para uma sessão intensa, então fazer aquela ioga para desacelerar e relaxar realmente ajuda no meu bem-estar mental."

"É bom ter essas outras opções para movimentar o corpo e realmente dedicar esse tempo a si mesma durante o dia", disse ela à BBC.

Maddie começou a praticar triatlo no ano passado e diz que agora gostaria de experimentar alguns esportes coletivos, porque eles podem ser "um pouco mais sociais" do que algumas das atividades que pratica atualmente.

Maddie Albon Maddie é corredora e também gosta de ioga, tênis e triatlo

Já se sabe que ser fisicamente ativo traz benefícios para a saúde física e mental e ajuda a reduzir o risco de desenvolver diversas doenças que afetam o coração, os vasos sanguíneos e os pulmões. O exercício também pode reduzir as chances de morrer precocemente de alguns tipos de câncer.

"É importante manter um alto nível de atividade física total e, além disso, diversificar os tipos de atividades pode ser ainda mais benéfico", disse o Dr. Yang Hu, da Escola de Saúde Pública de Harvard, principal autor do estudo publicado na revista BMJ Medicine.

"Combinar atividades que oferecem benefícios complementares à saúde [como treinamento de resistência e exercícios aeróbicos] pode ser muito útil", acrescentou.

As recomendações do NHS (o serviço público de saúde do Reino Unido) dizem que adultos de 19 a 64 anos devem buscar:

Atividades de fortalecimento que trabalhem todos os principais grupos musculares pelo menos dois dias por semana

150 minutos de atividade de intensidade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana

distribuir a atividade de maneira uniforme ao longo de 4 a 5 dias por semana

e não passar tempo demais sentados, deitados ou sem se movimentar

Atividades aeróbicas aumentam a frequência cardíaca e fazem você respirar mais rapidamente. Elas incluem caminhada rápida, andar de bicicleta, jogar tênis, dançar, fazer trilhas ou cortar a grama.

Exercícios vigorosos fazem você respirar de maneira mais intensa e rápida. Exemplos incluem corrida, natação, futebol, hóquei, ginástica ou subir escadas.

Exercícios que fortalecem os músculos incluem ioga, musculação, tai chi, abdominais, jardinagem intensa e carregar sacolas pesadas de compras.

Como o novo estudo foi feito

Para a pesquisa, mais de 70 mil enfermeiros e enfermeiras com idades entre 30 e 55 anos e 40 mil profissionais de saúde com idades entre 40 e 75 anos foram convidados a fornecer informações sobre as atividades que realizavam semanalmente, como caminhada, trote, corrida, ciclismo, natação, remo, tênis e squash.

Eles preenchiam questionários a cada dois anos, informando a frequência de exercícios de musculação, bem como de atividades de menor intensidade, como ioga, e outras ocupações, como jardinagem e subir escadas.

Após analisar os dados, os pesquisadores constataram que a maioria dos tipos de exercícios, quando praticados isoladamente, reduzia o risco de morte por qualquer causa. No entanto, as pessoas que praticavam a maior variedade de atividades obtiveram resultados ainda melhores.

O risco de morte por câncer, doenças cardíacas, doenças pulmonares e outras causas entre essas pessoas era de 13% a 41% menor do que o observado nos demais participantes.

A pesquisa também identificou que seis horas de atividade moderada ou três horas de exercício vigoroso representavam a quantidade ideal de exercícios por semana, sendo que, acima desse nível, os benefícios se estabilizavam.

Embora o estudo seja de grande porte e a atividade física tenha sido monitorada repetidamente, a pesquisa apresenta limitações. Não é possível descartar a hipótese de que o estado de saúde dos participantes tenha influenciado a prática de exercícios — e não o contrário —, muito embora o estudo tenha procurado levar em conta diversos fatores relacionados ao estilo de vida.