Perfil de Maduro divulga fotos na prisão em meio a acordo com EUA

As imagens mostram Maduro usando um agasalho cinza e fazendo o gesto de paz com as mãos. - (crédito: Reprodução/Instagram/@nicolasmaduro)

O perfil oficial de Nicolás Maduro nas redes sociais divulgou fotos do ex-presidente venezuelano na prisão em meio às negociações entre o governo de Caracas e os Estados Unidos sobre o petróleo do país. As imagens mostram Maduro usando um agasalho cinza e fazendo o gesto de paz com as mãos.

As fotos foram publicadas acompanhadas de uma mensagem atribuída a Maduro, intitulada “Um Pequeno Presente de Amor e Esperança”. No texto, o ex-presidente afirma estar “firme” e agradece o apoio recebido.“Quero que saibam que estamos firmes, com os corações transbordando do amor de vocês, um amor que nos alcança transformado em oração, ação constante, solidariedade e verdadeiro apoio”, diz um trecho da mensagem.

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As imagens foram registradas em 25 de agosto, um dia depois dos terremotos que atingiram a Venezuela e mataram mais de 6.500 pessoas.

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Segundo a publicação, as fotos são destinadas aos netos de Maduro e “a todas as pessoas bondosas que nos amam”. A mensagem também cita a mulher do ex-presidente, Cilia Flores, e afirma que os dois permanecem confiantes. “Cilia e eu os abraçamos para sempre, nossas almas voltadas para vocês e nossa fé em Deus inabalável”, diz o texto.

A divulgação das imagens ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um acordo considerado sem precedentes envolvendo o petróleo venezuelano. Segundo o anúncio, os Estados Unidos passarão a controlar 65 bilhões de barris de petróleo da Venezuela, volume equivalente a cerca de um quinto das reservas do país.

No sábado (29/8), a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou que o acordo energético com os Estados Unidos terá duração de 25 anos. Segundo ela, o objetivo é aumentar a produção de petróleo bruto para 1,5 milhão de barris por dia e preservar a soberania venezuelana sobre os recursos naturais.

A última aparição pública de Maduro ocorreu em 22 de julho, durante uma audiência judicial. Na ocasião, foi confirmado que seu julgamento está marcado para começar em 1º de junho de 2027.Maduro governou a Venezuela de 2013 até sua prisão e responde a acusações de narcoterrorismo, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Ele nega as acusações.