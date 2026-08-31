Copa, gols, recordes e lágrimas: os momentos inesquecíveis de Lionel Messi na seleção da Argentina

Messi marcou os três gols do Barcelona no empate contra o Real Madrid, no seu primeiro hat-trick - (crédito: Getty Images)

O craque argentino Lionel Messi se aposentou do futebol internacional.

Com 39 anos de idade, Messi tem contrato com o Inter Miami, dos Estados Unidos, até 2028. Ele anunciou nesta segunda-feira (31/8) que sua carreira vitoriosa de mais de 20 anos pela seleção da Argentina chegou ao fim.

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Messi declarou que vinha analisando seu futuro no futebol desde a morte de seu pai, Jorge Messi, no início de agosto.

Em uma homenagem emocionada ao pai, ele fez alusão à aposentadoria, dizendo:

"Não sei como continuar. Eu costumava apenas jogar futebol, mas agora, não tenho certeza se continuarei jogando por muito mais tempo."

Agora, ele tornou pública sua decisão de pôr fim à sua carreira internacional em uma postagem no Instagram: "O tempo está acabando, cada capítulo tem um final e este me deixa dores profundas."

Campeão da Copa do Mundo da Fifa de Futebol Masculino de 2022, no Catar, Messi marcou 125 gols em 207 partidas pela seleção da Argentina. É o maior artilheiro e o jogador com maior número de convocações do seu país, em todos os tempos.

Ao todo, Messi marcou 921 gols pelo Barcelona da Espanha, pelo Paris St-Germain da França, pelo Inter Miami e pela seleção da Argentina.

A BBC Sport selecionou alguns dos momentos mais marcantes da sua incrível carreira.

Talento na adolescência: o primeiro hat-trick

Getty Images Messi marcou os três gols do Barcelona no empate contra o Real Madrid, no seu primeiro hat-trick

O primeiro hat-trick de Messi na carreira ocorreu em um dos maiores clássicos do futebol mundial.

Com 19 anos de idade, ele marcou os três gols do Barcelona no empate de 3x3 contra o Real Madrid, no dia 10 de março de 2007.

Foi a primeira vez em que Messi disputou El Clásico no Estádio Camp Nou, em Barcelona. Seus gols incluíram uma brilhante finalização no último minuto, decretando o empate após vencer dois zagueiros do Real.

Sem dúvida, foi naquele jogo que ele conquistou o reconhecimento da torcida do Barça.

O gol sublime que fez lembrar Maradona

Getty Images Messi marcou muitos gols, mas provavelmente nenhum deles foi tão bonito quanto este drible e sua finalização contra o Getafe

Pouco mais de um mês depois do primeiro hat-trick, Messi marcou um gol que pode ter sido o mais bonito da sua carreira.

Foi em uma vitória do Barcelona sobre o Getafe, por 5x2, no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei da Espanha, em 18 de abril de 2007.

Foi um lance muito parecido com o ataque do seu compatriota Diego Maradona (1960-2020) contra a Inglaterra na Copa de 1986, no México (não o da Mano de Dios, mas o outro, o Gol do Século). Messi pegou a bola no seu campo de defesa, passou por quatro zagueiros, driblou o goleiro e marcou.

Primeiro gol na final da Champions League

Getty Images Messi disputou final da Champions League de 2009, contra o Manchester United

Hoje, pode parecer ridículo. Mas, em 2009, jornalistas e torcedores ingleses questionavam se Messi conseguiria marcar contra adversários ingleses. Afinal, ele havia passado em branco em 10 partidas da Champions League contra equipes da primeira divisão da Inglaterra.

A dúvida foi desfeita quando Messi pulou mais alto para marcar de cabeça no cruzamento de Xavi, na sua primeira final de Champions League contra o Manchester United.

Aquela foi a primeira partida que ficou conhecida como "Messi vs. Cristiano Ronaldo".

Dois anos depois, ele marcaria novamente, em outra vitória sobre a equipe do técnico Alex Ferguson, para levar para casa a terceira das suas quatro medalhas de vencedor do principal torneio interclubes da Europa.

Quatro gols contra o Arsenal

Getty Images Messi marcou pelo menos quatro gols em sete partidas pelo Barcelona, durante sua carreira no clube

Messi marcou quatro gols em uma partida, pela primeira vez na sua carreira, na goleada contra o Arsenal, pelas quartas de final da Champions League de 2010.

Era o jogo de ida, em casa, e o Barcelona venceu de virada por 4x1. O gol mais bonito da noite foi o seu leve toque que encobriu o goleiro do time inglês, Manuel Almunia.

Dois anos depois, Messi marcaria cinco gols contra o Bayer Leverkusen, da Alemanha, pelas oitavas de final do torneio. O Barcelona venceu a partida por 7x1.

Messi é o segundo maior artilheiro da história da Champions League com 129 gols, atrás apenas do português Cristiano Ronaldo, com 140.

O maior artilheiro do Barcelona

Getty Images Messi está 446 gols à frente do segundo maior artilheiro da história do Barcelona

Com apenas 24 anos de idade, Messi quebrou em grande estilo o recorde de gols marcados pelo Barcelona.

Ele se tornou o maior artilheiro da história do clube com um hat-trick, na vitória por 5x3 sobre o Granada, em 20 de março de 2012.

Com seu primeiro gol naquela partida, o argentino igualou o recorde de 232 gols de César Rodríguez (1920-1995), que já durava 60 anos. Messi superou a marca com o segundo e ampliou o recorde com o terceiro gol.

Ao sair do Barcelona, em 2021, Lionel Messi havia marcado 672 gols pelo clube.

Outro recorde: 91 gols em um ano

Getty Images Em 2012, Messi teve uma média de 1,3 gol por jogo

Esta é uma estatística tão incrível que é preciso conferir para ter certeza de que realmente é verdade.

Em 2012, Messi marcou seu 91° gol do ano na vitória do Barcelona sobre o Real Valladolid por 3x1, no dia 22 de dezembro.

O gol valeu a ele a menção no Livro Guinness dos Recordes. Foram 79 gols pelo Barcelona e 12 pela seleção da Argentina, em um total de 69 partidas na temporada.

A marca valeu a Messi sua quarta Bola de Ouro consecutiva (outro feito sem precedentes até então), mesmo tendo vencido apenas a Copa do Rei, com todos os gols marcados naquele ano.

Artilheiro também do campeonato espanhol

Getty Images Messi é o maior artilheiro da história do campeonato espanhol, com 163 gols a mais do que Cristiano Ronaldo

Outro recorde importante quebrado com um hat-trick.

Messi marcou três gols na vitória do Barcelona contra o Sevilha por 5x1, em 22 de novembro de 2014. Com isso, ele passou a ser o maior artilheiro da história do campeonato espanhol, La Liga.

O primeiro gol de Messi na partida, de falta, igualou a marca de 251 gols do ex-atacante do Athletic Bilbao Telmo Zarra (1921-2006), estabelecida em 1955. Messi bateu o recorde com o segundo gol e ampliou com o terceiro.

Ao todo, ele marcou 474 gols no campeonato espanhol, muito mais do que os 311 de Cristiano Ronaldo, pelo Real Madri.

Outro clássico — e o gol n° 500 pelo Barcelona

Getty Images Uma das mais famosas comemorações de Lionel Messi

Tudo parecia dar certo na vitória do Barcelona sobre o Real Madri por 3x2, no dia 23 de abril de 2017.

Messi surgiu com um gol nos acréscimos, mandando a bola para as redes com um chute de primeira do canto da área.

Aquele era o gol da vitória no clássico e seu 500° gol pelo Barcelona, que levou o clube catalão ao topo da tabela do campeonato espanhol (mesmo que o Real viesse a conquistar La Liga no final da temporada).

Para completar a festa, a comemoração do argentino foi icônica: ele tirou sua camisa e a mostrou para a torcida, para que o público fiel presente ao Estádio Santiago Bernabéu pudesse observar seu nome no uniforme.

Lágrimas ao deixar o Barça, 21 anos depois

AFP via Getty Images Lionel Messi em lágrimas, ao receber uma ovação do Barcelona, durante entrevista coletiva

Algo quase impensável aconteceu em agosto de 2021, quando Messi deixou o Barcelona.

Depois de 21 anos, 672 gols e 35 troféus, o craque argentino precisou deixar o clube, que não poderia honrar seu novo contrato devido ao limite de salários imposto pela Liga Espanhola.

Em uma entrevista coletiva emocionante, Messi foi às lágrimas, dizendo: "Minha família e eu estávamos certos de que iríamos ficar aqui, em casa."

"Eu não queria sair. É um clube que eu amo e este é um momento que eu não esperava."

A expectativa era que ele fosse para o Manchester City, da Inglaterra, mas ele foi para o Paris St-Germain.

Primeiro troféu internacional pela Argentina

Getty Images Messi venceu três torneios internacionais importantes, todos após completar 34 anos de idade

No dia 11 de julho de 2021, Messi, então com 34 anos, conquistou seu primeiro troféu internacional importante. A vitória contra o Brasil por 1x0 no Maracanã fez com que Argentina se sagrasse campeã da Copa América.

Com quatro gols marcados, ele foi considerado o melhor jogador do torneio.

Emocionado, Messi desabou no gramado após o apito final e foi erguido no ar pelos seus companheiros durante a comemoração.

Messi venceria sua segunda Copa América três anos depois, vencendo a Colômbia na final, também por 1x0.

A Copa do Mundo e o prêmio de melhor jogador

Getty Images Messi finalmente conquistou a Copa do Mundo em 2022 e ainda foi considerado o melhor jogador do torneio

Um triunfo e um momento que pareciam que nunca viriam. Messi já havia se aposentado do futebol internacional e retornado.

A falta de uma conquista da Copa do Mundo era o grande ponto contra ele quando se debatia se ele seria o melhor jogador de futebol de todos os tempos.

Na final contra a França na Copa do Catar, Messi marcou dois gols e converteu sua cobrança na decisão por pênaltis que deu o título à Argentina, após o empate por 3x3. Muitos consideram aquela a melhor final de Copa do Mundo da história.

Messi foi considerado o melhor jogador do torneio. Ele somou sete gols, incluindo os marcados em todos os jogos da fase eliminatória.

A oitava Bola de Ouro

Getty Images Messi já estava no Inter Miami quando conquistou sua última Bola de Ouro

Messi conquistou mais duas Bolas de Ouro após deixar o Barcelona, uma pelo Paris St-Germain e outra, pelo Inter Miami. Com isso, ele atingiu o recorde de oito troféus.

O último veio em outubro de 2023, após a conquista da Copa do Mundo do Catar e sua participação na campanha que levou o Inter Miami a conquistar pela primeira vez a Leagues Cup, disputada por clubes dos Estados Unidos e do México.

"Eu não podia imaginar que teria a carreira que tive e tudo o que conquistei, a sorte que tive de fazer parte do melhor time da história", declarou Messi. "Todas as Bolas de Ouro são especiais, por diferentes razões."

O maior artilheiro da Copa do Mundo — por um curto período

Getty Images Messi teve papel fundamental na semifinal da Copa de 2026 contra a Inglaterra

O torneio de 2026 foi a sua última Copa do Mundo. E Messi certamente saiu com estilo. Foram oito gols marcados, que levaram seu total em Copas do Mundo a 21 tentos.

Com isso, Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa — mas apenas por alguns dias, já que o francês Kylian Mbappé chegou a 22 na decisão de terceiro lugar, vencida pela Inglaterra por 6x4.

Com 39 anos, a Copa do Mundo de 2026 talvez tenha sido uma decepção para Messi, com a derrota para a Espanha por 1x0 na final.

Mas, individualmente falando, poucos se esquecerão da sua última apresentação no maior palco do futebol mundial.