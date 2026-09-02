André Mendonça diz que se encontrou com Daniel Vorcaro após vazamento de áudios: 'Uma única vez' - (crédito: BBC Geral)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmou na manhã desta quarta-feira (2/9) que teve um encontro com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, em março de 2025. Ele disse também ter recebido o advogado do empresário no mesmo mês.

A nota foi emitida à imprensa pouco depois que o jornalista Paulo Motoryn revelou o encontro em seu Substack, uma plataforma online que permite que criadores, jornalistas e escritores publiquem e distribuam newsletters.

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A publicação foi ao ar depois que o jornal O Estado de S.Paulo revelou uma troca de mensagens entre Vorcaro e Alexandre de Moraes, nas quais o banqueiro pedia ajuda ao magistrado.

As mensagens são fruto de uma apuração feita pela Polícia Federal a pedido de Mendonça.

Segundo Mendonça, seu encontro com Vorcaro ocorreu a pedido do próprio banqueiro, e ele teria se limitado a ouvi-lo. "Uma única vez", diz a nota enviada à imprensa.

"Em todas as ocasiões, o assunto tratado foi a suspensão da tutela provisória 976, que estava sob julgamento do STF e que discutia créditos de precatórios de interesse do banco, mas que se encontrava, na data da reunião, com pedido de vista de outro ministro", diz ainda a nota.

A nota diz ainda que o empresário teria buscado "interlocução semelhante com outros integrantes do STF para tratar do mesmo assunto".

Segundo Mendonça, sua atuação foi contrária à posição de Vorcaro. Ele disse ainda que "não comenta diálogos privados entre terceiros, cujo teor não lhe cabe confirmar".

Esta notícia está em atualização.