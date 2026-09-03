Nikolas Ferreira admite ter pedido ajuda a Vorcaro mas diz que não recebeu 'nenhum tostão' do banqueiro

Com mais de 22 milhões de seguidores, Nikolas Ferreira é uma das vozes da direita mais atuantes nas redes sociais - (crédito: Sergio LIMA / AFP via Getty Images)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta quinta-feira (3/9) ter feito contato ao menos duas vezes com o banqueiro Daniel Vorcaro, preso desde março acusado de uma fraude bilionária.

O deputado, no entanto, nega qualquer irregularidade nas mensagens enviadas ao dono do Banco Master.

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Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Nikolas admite ter pedido ajuda ao banqueiro para tentar destravar um negócio de seu ex-assessor de gabinete. Também admitiu ter aceitado a oferta do uso de um jatinho do banqueiro que foi usado, segundo ele, no segundo turno — "quando eu já estava eleito" — da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL), em 2022.

Além disso, o deputado teria pedido desculpas, a pedido do pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, por ter publicado um texto em suas redes sociais que estaria sendo usado para atacar Daniel Vorcaro em 2024.

As explicações de Nikolas Ferreira ocorreram depois que Juliana Del Piva publicou no ICL Notícias reportagens apontando que Nikolas pediu ajuda ao banqueiro com um negócio de seu advogado, que ele chama de "irmão". Nas mensagens, o deputado bolsonarista chama Vorcaro de "Dani".

Nikolas enviou uma mensagem de áudio ao dono do Banco Master no dia 30 de março de 2025, segundo o ICL e posteriormente confirmado por Nikolas em vídeo.

Na ocasião, ele pede ajuda ao banqueiro para tentar destravar um ativo minerário de seu advogado e ex-assessor de gabinete, Thiago Rodrigues de Faria.

"Ei Dani, tudo bom? Como você está? Como estão as coisas aí? Desculpa te incomodar num domingo aí, é jogo rápido, também não quero tomar muito seu tempo. É o seguinte, meu amigo, meu advogado, enfim, irmão meu aqui, comentou comigo e falou daqui do seu nome. Eu falei: 'não conheço o Dani, enfim, não tenho a proximidade assim, até mesmo a que eu queria ter, enfim, de conversar e trocar ideia, mas eu o conheço.", diz parte do áudio.

Ainda segundo o ICL, Vorcaro respondeu minutos depois com um áudio de visualização única. Ou seja, não é possível saber a resposta. Na sequência, Nikolas agradece e envia o contato de Thiago Faria. Vorcaro então teria respondido: "Amém, irmão. Estamos na guerra juntos."

Pelo conjunto das mensagens às quais o ICL teve acesso, não é possível saber se Vorcaro de fato ajuda Faria. Nos áudios, Nikolas aproveita para tentar esclarecer uma situação causada por uma publicação que havia feito um ano antes em suas redes sociais.

"Troquei ideia lá com o Pastor Valadão naquela época, lá naquela postagem, eu falei: 'Pastor, eu não fazia ideia que era este o Banco do Dani etc. e tudo, senão, obviamente eu não teria postado, já teria conversado anteriormente', mas enfim, acabou que a palavra dita não tem como voltar, né? Mas espero que tenha sido esclarecido, enfim, depois vamos marcar da gente se encontrar também, tá bem? Um abraço", diz o áudio, segundo o ICL.

No vídeo desta quinta-feira, Nikolas admite ter trocado mensagens com o banqueiro, mas diz que quem fechou contrato com ele "foi a mulher do Moraes", mencionando a advogada Viviane Barci.

Após uma série de ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com base nas últimas reportagens publicadas sobre suposto envolvimento dele com o banqueiro, Nikolas explica as mensagens que ele trocou com Vorcaro.

"Em 2023, o pastor André Valadão, que era amigo do Vorcaro, me mandou o contato dele." O deputado então conta que recebeu o contato como "Dani Vorcaro" e assim o salvou em sua agenda. "Eu achei que o nome dele era Dani."

Ele diz que Valadão entrou em contato com ele para dizer que "Dani" não havia gostado de uma publicação feita pelo deputado em suas redes sociais em 27 de abril de 2024.

Na ocasião, Nikolas havia publicado um texto afirmando ter pedido informações, via Lei de Acesso à Informação (LAI), sobre os gastos com uma viagem para Londres feita por ministro do STF e outras autoridades.

Sergio LIMA / AFP via Getty Images Com mais de 22 milhões de seguidores, Nikolas Ferreira é uma das vozes da direita mais atuantes nas redes sociais

Essa viagem foi em decorrência do Fórum Jurídico Brasil de Ideias, organizado pelo Banco Master em Londres em abril de 2024. Segundo relatório da Polícia Federal tornado público na terça-feira (1/9), o ministro Alexandre de Moraes atuou diretamente no convite a autoridades e colegas do STF.

Ainda segundo o ICL Notícias, Vorcaro pediu ao pastor Valadão que o ajudasse após a publicação de Nikolas.

"De novo pedir sua ajuda com Nikolas. Estão usando a fala dele pra me atacar, por conta de patrocínio num evento em Londres", escreveu Vorcaro. No mesmo dia, Vorcaro enviou a publicação a Valadão e pediu ajuda para chegar até o deputado.

Alguns dias depois, o pastor então enviou uma mensagem afirmando que Nikolas pediu desculpas pela publicação e que ele iria "contornar tudo".

"Resumindo. Ele nem sabia sobre o banco e você, 'palavras dele', e daí pediu perdão demais e vai contornar tudo", escreveu.

Segundo a revista do Grupo VOTO, que organizou o evento, estiveram presentes os ministros do STF Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e José Antonio Dias Toffoli, o ex-ministro da Justiça e do STF, Ricardo Lewandowski, o ex-Advogado-Geral da União e indicado por Lula ao STF, Jorge Messias, o ministro do STJ Mauro Campbell Marques, senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), dentre outras autoridades.

'Eu nunca recebi um tostão do cara'

No vídeo publicado em suas redes sociais nesta quinta, Nikolas diz que nunca negou ter falado com Vorcaro, mas afirma nunca ter se encontrado com ele.

"Eu não faço parte dessa putaria de Brasília. Eu nunca recebi um tostão do cara. Eu nunca encontrei com ele."

Na terça-feira, quando o ministro do STF André Mendonça tirou o sigilo de um relatório da Polícia Federal das investigações envolvendo Daniel Vorcaro, Nikolas Ferreira foi às redes pedir uma investigação e a prisão de Moraes.

"André Mendonça, está em suas mãos fazer história nesse país. Vai em frente que estamos com você", escreveu o deputado.

Com mais de 22 milhões de seguidores, ele é uma das vozes da direita mais atuantes nas redes sociais. Na quarta-feira, o deputado publicou um vídeo — "Dossiê Moraes" — falando sobre o relatório da PF.

"Coincidentemente, um dia depois de eu postar o vídeo sobre 'Dossiê do Morais —Tudo o que você precisa saber', saem áudios vazados comprometedores meus com Vorcaro", ironizou ele nesta quinta.