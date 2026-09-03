Morre aos 33 anos Carla Jeffery, 'linda e vibrante' estrela da Disney - (crédito: BBC Geral)

A atriz americana Carla Jeffery, conhecida por sua participação no filme Zombies do Disney Channel em 2018 e em suas duas sequências, morreu aos 33 anos.

Ao anunciar a notícia, sua agente, Carla Alexander, a descreveu como "uma mulher linda, vibrante e incrivelmente talentosa, cujo sorriso radiante podia iluminar qualquer ambiente".

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Jeffery interpretou a líder de torcida Bree em Zombies e suas sequências em 2020 e 2022, e anteriormente teve um papel recorrente em Curb Your Enthusiasm como uma das integrantes da família Black, que se mudou para a casa de Larry David após o furacão Katrina.

A causa da morte não foi divulgada.

A empresa que gerenciava a carreira dela, Alexanders Talent, escreveu no Instagram: "Com os corações partidos, lamentamos a perda de nossa amada Carla Jeffery".

"Por mais de 20 anos, Carla fez parte da família Alexanders Talent Management e acompanhar seu crescimento, de uma jovem talentosa à bela e vibrante mulher e atriz que se tornou, foi um privilégio incrível."

"Vamos nos lembrar sempre do seu sorriso contagiante, da sua risada, do seu talento e da linda luz que ela irradiava por onde passava."

"Nossos mais profundos sentimentos e condolências à família e aos entes queridos de Carla. Pedimos que sua privacidade seja respeitada neste momento incrivelmente difícil. Descanse em paz, Carla. Sentiremos muito a sua falta e você será para sempre amada."

'Uma luz que brilha intensamente'

Carlon, irmão gêmeo de Jeffery e também ator, republicou essa declaração, além de um vídeo da irmã na praia e uma captura de tela de uma mensagem de texto sem data.

"Oi, mana, me liga de volta quando ouvir isso. Só liguei para saber como foi seu dia! Te amo muito, mana", dizia a mensagem.

"Só quero que saiba o quanto me orgulho de você. Da sua resiliência, da sua graça, do seu sorriso contagiante que ilumina qualquer ambiente. Você é verdadeiramente uma luz que brilha intensamente. Não deixe ninguém apagar essa luz, nem mesmo você mesma."

"A luz que você carrega é especial e deve ser protegida em todos os momentos. Você é a melhor irmã que um irmão poderia desejar. Rezo para que continuemos a nos aproximar cada vez mais ao longo desta jornada. Pode contar comigo nesta vida e na próxima."

Seus colegas de elenco também prestaram homenagem, com Chandler Kinney, que interpretou Willa em Zombies, escrevendo que a morte da atriz "parece irreal".

"Carla. A garota mais doce e radiante. Você tornava cada dia melhor e mais iluminado com seu otimismo contagiante", escreveu Kinney.

"Acho que parte do motivo pelo qual você trouxe tanta vivacidade para a Bree (além do seu imenso talento) é porque essa era realmente a sua essência: uma líder de torcida alegre, vibrante e de bom coração, que não amava nada mais do que animar as pessoas ao seu redor."

Milo Manheim, que interpretou Zed, compartilhou uma série de fotos com a legenda: "Te amo, Carlaboo, a pessoa mais doce, gentil e amorosa."