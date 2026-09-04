Por que a Holanda retirou US$ 12 bilhões em ouro dos EUA e do Canadá - (crédito: Anadolu vía Getty Images)

O Banco Central dos Países Baixos anunciou na quarta-feira (02/09) ter transferido bilhões de dólares em ouro da América do Norte para Londres devido a uma "crescente instabilidade geopolítica".

O De Nederlandsche Bank (DNB) retirou dos Estados Unidos e do Canadá 86 toneladas de ouro, avaliadas em quase US$ 12 bilhões (cerca de R$ 60 bi), em uma complexa operação que durou vários meses.

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O ouro agora está sob custódia do Banco da Inglaterra, onde pode ser negociado com mais facilidade "em caso de crise", acrescentou o banco.

"Esperamos nunca precisar usá-lo, mas precisamos fortalecer nossa resiliência e preparação", disse o presidente do banco, Olaf Sleijpen.

A decisão ocorre em meio a uma disputa comercial entre os EUA e o Canadá, após ambos os países anunciarem novas tarifas recíprocas na sequência do fracasso das negociações comerciais.

O DNB informou que a transferência, que ocorreu entre março e agosto, envolveu o transporte de 27 toneladas de barras de ouro de Nova York e Ottawa para Zeist, nos Países Baixos. Posteriormente, uma quantidade semelhante de ouro foi transferida para Londres sem que as barras fossem derretidas.

Ainda não se sabe como tanto ouro foi transportado através do Oceano Atlântico.

O restante da transferência foi realizado através da venda do ouro em Nova York e a compra de novas barras em Londres, informou o banco.

"A combinação dos processos de compra e venda e do transporte físico permitiu ao DNB diversificar os riscos associados a uma transferência física de ouro tão complexa", afirmou o banco em um comunicado à imprensa.

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O DNB não confirmou o que quis dizer com "instabilidade geopolítica", mas a economia dos EUA permanece com uma perspectiva incerta devido à guerra com o Irã.

O Canadá, por sua vez, foi fortemente impactado pelas tarifas dos EUA sobre setores-chave, como de aço, alumínio, madeira e automotivo, bem como por uma taxa adicional de 50% sobre aproximadamente US$ 20 bilhões em produtos canadenses, anunciada em agosto.

O DNB afirmou que as barras de ouro mantidas no Banco da Inglaterra "são consideradas o ouro mais facilmente negociável do mundo" e, portanto, estão mais prontamente disponíveis em caso de crise do que se ainda estivessem nos EUA ou no Canadá.

Antes da mudança, o DNB mantinha 31,3% de seu ouro em Nova York e 19,7% em Ottawa. Agora, esses números caíram para 18,5% em ambos os países.

As reservas totais de ouro dos Países Baixos somavam 612,4 toneladas no final de 2025 e foram avaliadas em US$ 85 bilhões, segundo o DNB.