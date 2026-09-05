EUA dizem ter atacado 3 petroleiros iranianos após seus navios de guerra serem alvejados

As Forças Armadas dos EUA afirmam ter atingido três petroleiros ligados ao Irã após o lançamento de mísseis balísticos contra dois de seus navios de guerra na região.

O Comando Central dos EUA (Centcom) informou no sábado (5/9) que havia "desativado permanentemente" um navio-tanque perto da Ilha de Kharg e outro perto de Jask, no Golfo de Omã, e "destruído completamente" um terceiro no Golfo de Omã.

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O Comando Central afirmou ter "evitado com sucesso" múltiplos ataques do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) contra um porta-aviões e um destróier de mísseis guiados dos EUA. Nenhum soldado americano ficou ferido, segundo o comunicado.

A mídia estatal iraniana confirmou que as forças americanas atacaram três petroleiros iranianos nas águas da região.

A emissora estatal iraniana IRIB informou que não houve vítimas no ataque ao petroleiro perto da Ilha de Kharg e que as imagens indicam que o sistema de refrigeração da embarcação extinguiu o incêndio em uma hora.

As tripulações dos dois petroleiros atacados no Golfo de Omã foram levadas para a costa em botes salva-vidas, informou a IRIB. Um dos petroleiros estava vazio e o outro transportava petróleo, acrescentou a agência.

Imagens recebidas indicam que o sistema de refrigeração do caminhão-tanque extinguiu o incêndio na primeira hora após o ataque.

Teerã não reconheceu imediatamente os ataques iranianos contra navios americanos.

O almirante Brad Cooper, comandante do Centcom, afirmou em um comunicado no sábado: "Que a mensagem para a Guarda Revolucionária Islâmica seja clara: se vocês atirarem em dois de nossos navios, nós imporemos um custo econômico ainda maior, destruindo três dos seus."

"Não hesitaremos em defender as forças americanas e, se necessário, destruir a frota petrolífera limitada e vulnerável do Irã."

O Comando Central, que supervisiona as operações militares dos EUA no Oriente Médio, afirmou que os três petroleiros iranianos faziam "parte de uma rede paralela multimilionária que financia a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e seus aliados regionais".

Os ataques ocorrem quase uma semana depois de novos confrontos entre os EUA e o Irã, que se seguiram a um período de relativa calma entre os lados em conflito.

Os EUA retomaram os ataques no domingo, quando afirmaram ter atingido dois lançadores de foguetes para impedir que fossem usados para colocar minas navais no Estreito de Ormuz.

Na terça-feira, o presidente Donald Trump disse que os EUA lançaram um novo "ataque muito pesado", mas afirmou que os combates não durariam "muito tempo".

Os ataques levaram o Irã a retaliar contra alvos dos EUA na região, incluindo nos Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait e Jordânia.

Na quinta-feira, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, também abordou as alegações do Irã de que ataques americanos mataram pelo menos quatro pessoas, incluindo duas crianças, em um casamento no sul do Irã. Ele disse estar "extremamente cético" em relação aos relatos do suposto ataque, mas confirmou que os EUA investigariam o caso.

A organização humanitária Sociedade do Crescente Vermelho Iraniano afirmou que estilhaços de um míssil atingiram a cerimônia realizada em uma residência em Sirik na terça-feira, levando Teerã a declarar o incidente como um "crime de guerra".

O cessar-fogo de 60 dias entre os EUA e o Irã expirou formalmente no mês passado, sem muitos indícios de um novo acordo diplomático no horizonte.

Dias após o fim do cessar-fogo, Trump disse que os EUA lançariam medidas econômicas mais duras contra o Irã, bem como contra qualquer país que o ajudasse ou fizesse negócios com ele.

Os Estados Unidos e Israel lançaram os primeiros ataques de grande alcance contra o Irã em 28 de fevereiro, com o Irã respondendo com ataques a Israel, bases americanas e estados aliados no Golfo, e fechando efetivamente o Estreito de Ormuz ao tráfego marítimo.

O conflito no estreito elevou os preços da energia em todo o mundo. E, às vésperas das eleições de meio de mandato nos EUA, em novembro, Trump enfrenta pressão sobre o quanto a guerra está custando aos consumidores americanos.