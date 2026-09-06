Vulcão 'filhote' do Krakatoa entra em erupção na Indonésia, afeta voos na Ásia e deixa 150 mil passageiros retidos

Os voos de e para Singapura, bem como para Doha, Sydney e Kuala Lumpur, foram interrompidos. - (crédito: Getty Images)

Mais de 150 mil passageiros ficaram retidos depois que uma erupção vulcânica obrigou as autoridades da Indonésia a suspender temporariamente as operações em seis aeroportos.

O Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta de Jacarta foi o primeiro a ser fechado na manhã de domingo, após a detecção de cinzas do vulcão Anak Krakatau no espaço aéreo próximo ao aeroporto.

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O ministro dos Transportes, Dudy Purwagandhi, afirmou que até o momento 467 voos foram afetados e pediu às companhias aéreas que considerem desviar alguns voos para outros aeroportos.

O vulcão entrou em erupção na noite de sexta-feira, gerando atividade sísmica contínua, fontes de lava e estrondos em toda a região. Mais duas erupções ocorreram no início da manhã de domingo, segundo as autoridades.

O Ministério dos Transportes afirmou que a suspensão das operações afetou principalmente os voos de e para Singapura, além de outras rotas internacionais, incluindo Doha, Sydney e Kuala Lumpur.

Purwagandhi afirmou que a decisão de fechar temporariamente mais aeroportos foi tomada após testes constatarem que cinzas vulcânicas se espalharam em direção a Java Ocidental.

Ele instou as companhias aéreas a agilizarem os processos de reembolso de passagens para passageiros afetados por cancelamentos de voos e a fornecerem informações em tempo hábil para aqueles com voos futuros, a fim de evitar aglomerações nos aeroportos.

Segundo a agência meteorológica da Indonésia, BMKG, as cinzas atingiram 6.000 metros (20.000 pés) de altitude em Java, a leste do vulcão, e 15.000 metros (50.000 pés) a oeste do vulcão, no lado de Sumatra.

Getty Images Os voos de e para Singapura, bem como para Doha, Sydney e Kuala Lumpur, foram interrompidos.

As autoridades confirmaram que não há alerta de tsunami relacionado à recente atividade do vulcão, localizado no Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra.

O ministro da saúde pediu aos moradores das áreas afetadas que permaneçam em casa e usem máscaras faciais para se protegerem contra riscos respiratórios, oculares e cutâneos.

Segundo o jornal local Kompas, várias escolas cancelaram as atividades no sábado depois que alunos e moradores relataram irritação nos olhos causada pelas cinzas, enquanto alguns pescadores cancelaram viagens de pesca no mar, também relatando irritação nos olhos.

Um morador, Aldi Candra Prayogi, disse ao veículo de comunicação que começou a sentir os olhos irritados na sexta-feira à noite, com a sensação de que "pequenos grãos de areia haviam entrado em meus olhos", e que precisou usar colírio para aliviar a irritação.

A poeira é tão densa que ele precisa varrer o quintal da frente de sua casa a cada cinco minutos, acrescentou.

O vulcão Anak Krakatau, que significa filhote de Krakatoa, tem apresentado atividade esporádica desde que emergiu do mar no início do século passado, na caldeira formada após a erupção do Monte Krakatoa em 1883.

Essa erupção de 1883 matou mais de 36 mil pessoas e destruiu 165 vilarejos em menos de 48 horas. Também produziu o que é considerado o som mais alto já registrado.

O filhote do Krakatoa, também conhecido como Anak Krakatoa, entrou em colapso em dezembro de 2018, desencadeando um enorme tsunami que matou mais de 400 pessoas e deixou milhares desabrigadas e feridas nas costas próximas de Sumatra e Java.

Os cientistas descobriram que alguns dos pedaços de rocha que deslizaram do vulcão quando ele entrou em colapso tinham cerca de 70 a 90 metros de altura.

O vulcão faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, uma cadeia de vulcões, locais de terremotos e placas tectônicas ao redor do Pacífico. Ele se estende por 40.000 km desde a ponta sul da América do Sul até a Nova Zelândia.

Aproximadamente 90% de todos os terremotos ocorrem ao longo da área, e o anel é pontilhado por 75% de todos os vulcões ativos da Terra, ou seja, 452 vulcões ativos individuais.