Pesquisas de boca de urna apontam grande vitória da direita radical em Estado da Alemanha - (crédito: BBC Geral)

O partido alemão AfD caminha para uma grande vitória no estado da Saxônia-Anhalt, no leste do país, muito à frente de seus principais rivais, segundo pesquisas de boca de urna. Ainda não está claro se isso será suficiente para o partido assumir o poder no Estado, mas o AfD afirma ter conquistado um mandato para governar.

Prevê-se que o partido de direita radical conquiste entre 44% e 44,5% dos votos, muito à frente da CDU, de centro-direita, que deverá obter 18,5%.

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O partido AfD saudou o resultado como um "consequência histórica" e o líder do grupo no Estado, Ulrich Siegmund, recusou-se a governar com qualquer outro partido.

Nenhum partido de direita radical conquistou o controle de um Estado na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial, e governar em nível estadual significaria ter poderes sobre a polícia, a educação local e a cultura.

A Saxônia-Anhalt tem uma pequena população de 2,1 milhões de habitantes e o partido AfD no Estado é avaliado por analistas alemães como "extremista de direita", uma classificação rejeitada por Siegmund.

A previsão para o resultado do AfD é superior à sugerida pelas sondagens de opinião anteriores, mas dependerá de quais dos partidos menores conseguirão entrar no parlamento estadual antes que os líderes do partido saibam se têm assentos suficientes para governar.

Isso pode depender de um dos partidos menores conseguir ultrapassar o limite necessário de 5%. Caso isso não aconteça, as chances de o AfD obter a maioria aumentam.