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CAUSAS SÃO INVESTIGADAS

Boeing 767 da Amazon cai em via próxima a aeroporto de Miami

Nas redes sociais, vários vídeos mostram a aeronave atravessada na via, com uma grande coluna de fumaça saindo dos destroços.

Nas redes sociais, vários vídeos mostram a aeronave atravessada na via, com uma grande coluna de fumaça saindo dos destroços - (crédito: Chandan Khanna/AFP)
Nas redes sociais, vários vídeos mostram a aeronave atravessada na via, com uma grande coluna de fumaça saindo dos destroços - (crédito: Chandan Khanna/AFP)

Um Boeing cargueiro da empresa Amazon caiu em uma via próxima ao Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, neste domingo (6/9). Segundo a Federal Aviation Administration (FAA), o voo ultrapassou o limite da pista após pousar.

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“A aeronave de carga Boeing 767-300 havia decolado do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan, Porto Rico. A FAA investigará o ocorrido”, informou a agência nas redes sociais.

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Nas redes sociais, vários vídeos mostram a aeronave atravessada na via, com uma grande coluna de fumaça saindo dos destroços.

A conta oficial do aeroporto no X também informou que todas as pistas de pouso e taxiamento do terminal estão fechadas e que todas as operações de solo estão suspensas.

“Passageiros com voos programados para hoje devem consultar diretamente suas companhias aéreas para obter atualizações sobre o status do voo antes de se dirigirem ao aeroporto”, ressalta a postagem.

O Corpo de Bombeiros da cidade deslocou 60 unidades para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o avião em chamas em decorrência do acidente, com fogo intenso e muita fumaça.

“Os bombeiros trabalham no combate ao incêndio e na avaliação das vítimas”, afirma a nota. Ainda não há informações sobre o número de feridos.

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Rafaela Soares

Subeditora

Jornalista com mais de 8 anos de atuação em televisão e mídia digital. Tem experiência completa no ciclo jornalístico, com ênfase em política, Três Poderes, ministérios e pautas especiais.

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Por Rafaela Soares
postado em 06/09/2026 17:04 / atualizado em 06/09/2026 18:03
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