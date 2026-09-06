Boeing 767 da Amazon cai em via próxima a aeroporto de Miami

Nas redes sociais, vários vídeos mostram a aeronave atravessada na via, com uma grande coluna de fumaça saindo dos destroços - (crédito: Chandan Khanna/AFP)

Um Boeing cargueiro da empresa Amazon caiu em uma via próxima ao Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, neste domingo (6/9). Segundo a Federal Aviation Administration (FAA), o voo ultrapassou o limite da pista após pousar.

“A aeronave de carga Boeing 767-300 havia decolado do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan, Porto Rico. A FAA investigará o ocorrido”, informou a agência nas redes sociais.

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21 Air Flight 7598 overran the runway after landing at Miami International Airport around 2 p.m. local time on Sunday, Sept. 6. The Boeing 767-300 cargo aircraft departed from Luis Muñoz Marín International Airport in San Juan, Puerto Rico. The FAA will investigate. Contact the… — The FAA ?? (@FAANews) September 6, 2026

Nas redes sociais, vários vídeos mostram a aeronave atravessada na via, com uma grande coluna de fumaça saindo dos destroços.

Prime Air Boeing 767 cargo plane on fire with heavy black smoke after overshooting the runway at Miami International Airport. pic.twitter.com/HyoKFnYwk5 — ARIKA???????????? (@nidhisj2001) September 6, 2026

A conta oficial do aeroporto no X também informou que todas as pistas de pouso e taxiamento do terminal estão fechadas e que todas as operações de solo estão suspensas.

Prime Air Flight 7598 overran Miami International Airport’s diagonal runway at approximately 2 p.m. today, leaving the aircraft disabled at the northwest end of the airport. All MIA runways and taxiways are currently closed, and a full ground stop is in effect. Passengers with… pic.twitter.com/3UICE7IF3L September 6, 2026

“Passageiros com voos programados para hoje devem consultar diretamente suas companhias aéreas para obter atualizações sobre o status do voo antes de se dirigirem ao aeroporto”, ressalta a postagem.

O Corpo de Bombeiros da cidade deslocou 60 unidades para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o avião em chamas em decorrência do acidente, com fogo intenso e muita fumaça.

“Os bombeiros trabalham no combate ao incêndio e na avaliação das vítimas”, afirma a nota. Ainda não há informações sobre o número de feridos.

#MDFR INCIDENT UPDATE #1: SEPT. 6 - 3:25 P.M.



Over 60 Miami-Dade Fire Rescue units are on scene of an incident involving a plane that overran a runway and struck multiple vehicles near Miami International Airport. Units arrived to find an airplane that had caught on fire as a… pic.twitter.com/T0JTFZTb3F — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) September 6, 2026