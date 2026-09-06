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Avião de carga da Amazon deixa pelo menos 5 mortos ao sair da pista em aeroporto de Miami

Boeing 767-300 da Amazon saiu da pista durante o pouso em Miami; autoridades ainda investigam as causas do acidente

Avião de carga pegou fogo após sair da pista; mais de 60 integrantes do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local - (crédito: Reuters)
Avião de carga pegou fogo após sair da pista; mais de 60 integrantes do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local - (crédito: Reuters)

Cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas depois que um avião de carga saiu da pista no Aeroporto Internacional de Miami neste domingo (6/9), segundo informações da governo do condado de Miami-Dade.

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O avião de carga da Amazon Air, operado pela 21 Air, passou do fim da pista ao tentar pousar no aeroporto. Ainda não está claro o que causou o acidente.

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"Estamos trabalhando em colaboração com os responsáveis e as autoridades locais para entender exatamente o que aconteceu", disse a Amazon em um comunicado.

O incidente ocorreu por volta das 14h no horário local (15h no horário de Brasília), segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

Vídeos e imagens da área compartilhados nas redes sociais mostram uma densa fumaça preta subindo do avião, que havia decolado da capital do Porto Rico, San Juan.

Causa segue desconhecida

O avião de carga, um Boeing 767-300, estava pousando em Miami após decolar do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan, Porto Rico, quando saiu da pista.

O voo da Amazon Prime Air atingiu "vários carros" na estrada ao lado de fora do aeroporto, e há "vários pacientes" recebendo atendimento, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Miami-Dade em declaração à CBS, parceira da BBC nos Estados Unidos.

A aeronave pegou fogo, com chamas intensas e muita fumaça na região. Mais de 60 integrantes Corpo de Bombeiros estão atuando no local.

O aeroporto fechou todas as pistas e determinou uma paralisação total das operações em solo.

Ainda não se sabe o que causou o acidente, quantos pacientes estão recebendo atendimento nem a gravidade dos ferimentos.

Também não foi informado quantos veículos foram atingidos na via.

Foto mostra avião caído em meio pista de carros em Miami, na Flórida
Reuters
Avião de carga pegou fogo após sair da pista; mais de 60 integrantes do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local

Dados de voo do site de rastreamento FlightRadar24 mostram que o avião de carga da Amazon estava a 112 nós (207 km/h) quando saiu da pista.

O site também indica que havia tempestades e rajadas de vento em Miami no momento do incidente, e que o avião parou perto de um estacionamento que atende um armazém da Amazon e outras empresas.

A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, disse que seu gabinete "está monitorando de perto a situação" no aeroporto de Miami.

"Neste momento, nosso foco está em todas as pessoas envolvidas e em garantir que nossos socorristas tenham tudo o que precisam. Divulgaremos atualizações à medida que soubermos mais."

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BBC
BBC Geral
postado em 06/09/2026 19:37
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