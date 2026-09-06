Avião de carga da Amazon deixa pelo menos 5 mortos ao sair da pista em aeroporto de Miami

Avião de carga pegou fogo após sair da pista; mais de 60 integrantes do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local - (crédito: Reuters)

Cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas depois que um avião de carga saiu da pista no Aeroporto Internacional de Miami neste domingo (6/9), segundo informações da governo do condado de Miami-Dade.

O avião de carga da Amazon Air, operado pela 21 Air, passou do fim da pista ao tentar pousar no aeroporto. Ainda não está claro o que causou o acidente.

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"Estamos trabalhando em colaboração com os responsáveis e as autoridades locais para entender exatamente o que aconteceu", disse a Amazon em um comunicado.

O incidente ocorreu por volta das 14h no horário local (15h no horário de Brasília), segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA).

Vídeos e imagens da área compartilhados nas redes sociais mostram uma densa fumaça preta subindo do avião, que havia decolado da capital do Porto Rico, San Juan.

Causa segue desconhecida

O avião de carga, um Boeing 767-300, estava pousando em Miami após decolar do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan, Porto Rico, quando saiu da pista.

O voo da Amazon Prime Air atingiu "vários carros" na estrada ao lado de fora do aeroporto, e há "vários pacientes" recebendo atendimento, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Miami-Dade em declaração à CBS, parceira da BBC nos Estados Unidos.

A aeronave pegou fogo, com chamas intensas e muita fumaça na região. Mais de 60 integrantes Corpo de Bombeiros estão atuando no local.

O aeroporto fechou todas as pistas e determinou uma paralisação total das operações em solo.

Ainda não se sabe o que causou o acidente, quantos pacientes estão recebendo atendimento nem a gravidade dos ferimentos.

Também não foi informado quantos veículos foram atingidos na via.

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Dados de voo do site de rastreamento FlightRadar24 mostram que o avião de carga da Amazon estava a 112 nós (207 km/h) quando saiu da pista.

O site também indica que havia tempestades e rajadas de vento em Miami no momento do incidente, e que o avião parou perto de um estacionamento que atende um armazém da Amazon e outras empresas.

A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, disse que seu gabinete "está monitorando de perto a situação" no aeroporto de Miami.

"Neste momento, nosso foco está em todas as pessoas envolvidas e em garantir que nossos socorristas tenham tudo o que precisam. Divulgaremos atualizações à medida que soubermos mais."