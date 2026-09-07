O dilema da Europa após direita radical na Alemanha obter vitória estadual inédita desde a 2ª Guerra

Multidões agitavam bandeiras alemãs na festa de comemoração da eleição após o fechamento das urnas. No fundo, o lema da AfD: "tudo é possível" - (crédito: Reuters)

"Sísmico", "um terremoto sociopolítico", "um momento decisivo para a Alemanha".

Foi assim que analistas políticos e muitos meios de comunicação descreveram a impressionante vitória do partido anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD) nas eleições locais realizadas na Alemanha no domingo. Isso é um exagero?

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A Saxônia-Anhalt é uma das menores entre as 16 regiões da vasta Alemanha. Tem apenas 1,7 milhão dos 59 milhões de eleitores em todo o país. Quão significativos podem ser seus sentimentos políticos, especialmente considerando que a AfD não conseguiu, por pouco, obter uma maioria absoluta?

A resposta: muito significativos. Em primeiro lugar, em casa, na Alemanha.

Embora a votação tenha sido regional, seu impacto é nacional. A vitória esmagadora da AfD aumenta ainda mais a pressão sobre o já fragilizado governo de coalizão centrista em Berlim. Pode vir a ser o golpe final para o impopular chanceler conservador alemão, Friedrich Merz, que havia prometido reduzir drasticamente a popularidade do partido.

Esses problemas políticos irão enfraquecer e distrair ainda mais a Alemanha, o ator mais poderoso da União Europeia, em um momento de crise continental — enquanto a Europa luta para conter a agressão russa, as disputas tarifárias de Donald Trump e a ameaça econômica da China.

O resultado na Saxônia-Anhalt também provoca uma profunda reflexão em toda a Alemanha, onde o passado nazista ainda se faz presente. Esta é a primeira vitória eleitoral expressiva de um partido nacionalista de direita radical — que agora tem uma chance real de governar, neste caso, em nível regional — desde a queda do Terceiro Reich em 1945.

As autoridades alemãs classificam a AfD como antidemocrática e diversas facções regionais do partido, incluindo a da Saxônia-Anhalt, como radicais de extrema-direita.

A AfD é conhecida por ser particularmente popular no leste da Alemanha (a antiga Alemannha Oriental), mas agora também aparece nas pesquisas como o maior partido político em todo o país.

Ao que parece, a política tradicional alemã está decepcionando os eleitores. O que fará agora a maior economia da Europa, o país mais populoso depois da Rússia?

A pequena Saxônia-Anhalt também está causando sensação fora da Alemanha.

Ninguém menos que o presidente dos EUA publicou a pesquisa de boca de urna da Saxônia-Anhalt em sua plataforma Truth Social no domingo.

A mensagem anti-imigração, anti-politicamente correto e de "Alemanha para Alemães" da AfD ressoa fortemente com a mensagem MAGA ("Make America Great Again") de Donald Trump. Juntamente com vários outros partidos nacionalistas na Europa, a AfD se apropria amplamente da estratégia de Trump — minando a mídia tradicional, questionando a neutralidade dos juízes e prometendo "tornar a Alemanha grande novamente".

Curiosamente, o presidente dos EUA raramente é mencionado nominalmente durante as campanhas eleitorais na Europa. Os políticos têm plena consciência de quão impopular ele é entre os eleitores.

Assim como Trump, outro que se manifestou nas redes sociais na noite de domingo foi o influente empresário russo Kirill Dmitriev, CEO do Fundo Russo de Investimento Direto.

Ele declarou o resultado da AfD "histórico", o governo nacional alemão "desacreditado" e o chanceler alemão "humilhado", comparando Friedrich Merz ao ex-primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que se viu forçado a renunciar.

Você pode se perguntar: que interesse a Rússia teria nas eleições regionais alemãs? E qual era o significado da alfinetada de Dmitriev ao Reino Unido?

O governo alemão é o maior doador individual para a Ucrânia e o Reino Unido forneceu a Kiev mísseis usados para atacar território russo. Isso irritou profundamente Moscou.

Em comparação, a AfD é bastante pró-Rússia. O partido quer interromper o envio de ajuda militar à Ucrânia, suspender as sanções contra Moscou e voltar a comprar energia russa, que é muito mais barata. A indústria alemã sofreu um enorme golpe econômico depois que o país suspendeu as importações de energia russa, na sequência da invasão da Ucrânia em 2022.

Reuters Multidões agitavam bandeiras alemãs na festa de comemoração da eleição após o fechamento das urnas. No fundo, o lema da AfD: "tudo é possível"

A abordagem cautelosa da AfD em relação à Rússia tem outro apelo no leste da Alemanha, que continua muito mais pobre que o oeste. Isso apesar de a Alemanha ter gasto entre 2,3 e 3 trilhões de euros (dependendo das fontes e se a inflação for levada em conta) para ajudar na integração da antiga parte comunista do país após a queda do Muro de Berlim em 1989.

A Saxônia-Anhalt é a região mais pobre da Alemanha e lá, como em grande parte do leste da Alemanha, é comum encontrar entre os eleitores o que se conhece como "Ostalgie"; essencialmente, uma "nostalgia pelo leste" em relação aos tempos comparativamente mais estáveis sob o comunismo.

A União Europeia também acompanhou de perto as eleições na Saxônia-Anhalt. Os próximos 12 meses serão marcados por uma intensa temporada eleitoral em toda a UE. Haverá votações em países-chave como França, Itália, Espanha e Polônia.

Bruxelas teme que partidos mais "extremistas", de esquerda, mas principalmente de direita, possam se beneficiar de forma generalizada.

O líder do partido nacionalista espanhol Vox, Santiago Abascal, publicou no X no domingo que a vitória da AfD na Saxônia-Anhalt era "uma grande esperança para a Alemanha e para a Europa".

Em contrapartida, o ministro francês para os Assuntos Europeus, Benjamin Haddad, aliado do presidente centrista Emmanuel Macron, alertou: "Este é um momento sério na Europa, com a vitória da extrema-direita em uma eleição regional na Alemanha".

Nem a AfD, nem outros partidos europeus tachados de "extrema-direita" ou "direita radical" aceitam esse rótulo. Eles também diferem entre si em tom e programa partidário.

A Reunião Nacional da França, liderada por Marine Le Pen, expulsou a AfD de seu grupo no Parlamento Europeu há dois anos, por ser considerada "radical" demais. O que os partidos tendem a compartilhar, no entanto, é uma plataforma anti-imigração e uma forte mensagem nacionalista. E isso preocupa muito a UE.

Seja um grito de guerra por "Alemanha Primeiro", "Itália Primeiro" ou "França para os Franceses!", a preocupação em Bruxelas é que a ascensão de partidos nacionalistas tensione a coesão europeia num momento em que os acontecimentos externos a exigem mais do que nunca.

Partidos nacionalistas como a AfD ou o Partido da Liga, da Itália, tendem a ser profundamente eurocéticos, mas Bruxelas afirma que a Europa precisa se manter unida para combater a intimidação de Donald Trump, por exemplo, ou para proteger efetivamente as empresas europeias contra o dumping de mercadorias da China.

O setor de defesa europeu também alerta que as fissuras nas sanções europeias contra a Rússia ou a postura tímida de alguns países em relação à adesão à Otan (como se vê, por exemplo, no caso da Reunião Nacional de Marine Le Pen ou da AfD na Alemanha) apenas encorajam Moscou.

Autoridades de segurança afirmam que as nações devem permanecer unidas para deter a Rússia na Ucrânia, caso contrário, o Kremlin poderá ser tentado a atacar países da Otan, como os Estados Bálticos.

A questão é que os eleitores europeus estão muito conscientes dessas ameaças externas e do impacto que elas têm em seus países. Eles se preocupam com o impacto das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, com a deterioração dos serviços de saúde em seus países e com a crescente insegurança econômica para si e suas famílias. A imigração descontrolada e a segurança nas ruas também são grandes preocupações.

E é aqui que a importância da votação na Saxônia-Anhalt se torna evidente. Um alerta vermelho piscante para os partidos políticos tradicionais, mas também para instituições em toda a Europa, como o judiciário e os serviços de segurança. Aquelas que a AfD despreza como o "establishment" movido por interesses próprios.

Os eleitores se sentem perdidos e decepcionados com os partidos que apoiaram repetidamente durante décadas. O fato de agora, em época de eleições, olharem para a direita ou para a esquerda não significa que todos tenham se tornado repentinamente extremistas.

O slogan da campanha da AfD na Saxônia-Anhalt era um otimista "Tudo é possível!", além da promessa de fazer os alemães se orgulharem novamente de seu país.

Os eleitores parecem cada vez mais dispostos a dar a esses partidos — até então inéditos no governo — uma chance.