Reino Unido anuncia sanções inéditas contra assentamentos israelenses e acusa colonos de 'limpeza étnica'

Ministro das Relações Exteriores, Ed Miliband, fez um discurso no Parlamento sobre a posição britânica em relação a assentamentos na Cisjordânia - (crédito: Parlamento Britânico)

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Ed Miliband, anunciou nesta terça-feira (08/09) que o país proibirá a importação de produtos provenientes de assentamentos israelenses na Cisjordânia.

Em discurso no Parlamento, Miliband disse que uma "limpeza étnica" está sendo realizada por "colonos terroristas" e acusou o governo de Israel de fazer "vista grossa" para a situação.

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Ele também disse que a França e o Canadá se juntarão ao Reino Unido na imposição de sanções aos assentamentos israelenses na Cisjordânia, que são considerados ilegais pelo direito internacional.

A medida do Reino Unido ocorre em um momento em que Israel planeja construir 1,2 mil novas residências no território ocupado. Os ataques de colonos contra palestinos também aumentaram este ano, segundo dados da ONU.

Antes do anúncio de Miliband, autoridades de Israel e dos EUA haviam alertado o Reino Unido contra as medidas, com o presidente israelense, Isaac Herzog, classificando-as como um "grave erro de cálculo".

O embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, disse à BBC que empresas britânicas poderão ser "proibidas" de realizar negócios em vários Estados americanos.

'Colonos terroristas'

Em seu discurso no Parlamento na terça-feira, Miliband disse que o governo do Reino Unido "concorda" que há limpeza étnica em áreas da Cisjordânia — e diz que ela está sendo perpetrada por "colonos terroristas".

"Com muita frequência", o governo de Israel tem feito "vista grossa" para isso, disse ele aos parlamentares.

"Hoje, anuncio que a posição oficial do governo britânico é a de que a ocupação é ilegal."

O ministro das Relações Exteriores disse que o Reino Unido "tomará medidas" contra empresas e indivíduos que prestem serviços — como construção ou financiamento — para a expansão de assentamentos.

"Vocês enfrentarão todo o peso das sanções do Reino Unido", disse ele.

O alvo dessas sanções são os assentamentos ilegais, e não Israel, afirmou Miliband.

Ele disse que o Reino Unido passará também a recusar todos os pedidos de licença para armas e outras exportações que "contribuam materialmente para a ocupação". A proibição dessas exportações permanecerá em vigor enquanto a ocupação persistir.

Miliband instou Israel a suspender a "retenção de receitas" que está "inviabilizando financeiramente" a prestação de serviços essenciais na Cisjordânia.

Parlamento Britânico Ministro das Relações Exteriores, Ed Miliband, fez um discurso no Parlamento sobre a posição britânica em relação a assentamentos na Cisjordânia

Ele disse que o conjunto de medidas anunciado representa uma "mensagem clara" ao governo de Israel, aos "palestinos nos territórios ocupados e ao mundo" de que "não compactuaremos com a destruição da solução de dois Estados".

Em relação a Gaza, Miliband fez um apelo para que o Hamas entregue suas armas e desmantele sua "infraestrutura terrorista".

"O Hamas não pode desempenhar nenhum papel na futura governança de Gaza", disse o ministro britânico.

Miliband disse que a França e o Canadá também anunciarão nesta terça-feira a proibição da importação de produtos provenientes de assentamentos ilegais. Eles se juntarão a Holanda, Irlanda, Bélgica, Espanha e Noruega, que já proibiram tais produtos ou estão em processo de fazê-lo.

O ministro também disse que Dinamarca, Finlândia, Islândia, Polônia, Portugal e Suécia se comprometeram a apoiar as novas medidas.

Após Miliband falar, o parlamentar oposicionista Tom Tugendhat, do Partido Conservador, disse que a decisão do Reino Unido de reconhecer o Estado da Palestina no ano passado contraria princípios defendidos pelos britânicos desde 1933, acrescentando que as economias da Palestina e de Israel estão tão interligadas que "palestinos e israelenses inocentes sofrerão".

Tugendhat também disse que transformar Israel em um "pária" criará o risco de um "novo aumento da violência antissemita em nossas próprias ruas".

Trump e Burnham

Antes do discurso do ministro no Parlamento, em sua reunião parlamentar semanal na noite de segunda-feira, o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, confirmou a deputados trabalhistas que Miliband faria a declaração, de acordo com vários deputados presentes.

O primeiro-ministro também teria dito na reunião que havia informado os líderes internacionais sobre os planos em telefonemas na tarde de segunda-feira.

Burnham conversou por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira, ocasião em que o primeiro-ministro enfatizou a importância de uma solução de dois Estados no Oriente Médio.

Um relato oficial da ligação, divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro, não especificou se Burnham informou Trump sobre as sanções.

O embaixador de Trump em Israel, Mike Huckabee, disse à BBC que os EUA — o aliado mais poderoso de Israel — "sem dúvida" responderiam às sanções esperadas, alertando para um "enorme impacto econômico nas empresas britânicas".

Huckabee sugeriu que medidas poderiam ser tomadas individualmente pelos Estados americanos, bem como em nível central e federal.

Novos assentamentos israelenses

Embora a proibição de uma quantidade relativamente pequena de produtos, em sua maioria agrícolas, seja considerada um gesto simbólico, analistas acreditam que o anúncio do governo britânico representa uma grande mudança na política do país em relação a Israel.

O anúncio britânico surge após Israel ter aberto edital para a construção de cerca de 1,2 mil casas em assentamentos na chamada área E1 – uma região de importância estratégica a leste de Jerusalém. Os planos foram amplamente criticados internacionalmente.

Israel tem adiado seus planos de construção na região há décadas devido à pressão global.

Em seu primeiro discurso ao Parlamento como secretário de Relações Exteriores na semana passada, Miliband havia dito que esses planos são ilegais segundo o direito internacional e os classificou como "a travessia de uma linha vermelha, pois corta o coração da Cisjordânia e coloca em risco a viabilidade de um Estado palestino".

O primeiro-ministro Andy Burnham também alertou que o anúncio de Israel sobre a área E1 poderia "colocar em risco ou acabar com" a solução de dois Estados.

Getty Images Nos últimos anos, houve expansão de assentamentos israelenses na Cisjordânia

A ação do Reino Unido ocorre quase um ano depois de o governo do ex-premiê Keir Starmer ter reconhecido o Estado da Palestina e afirmado que o Reino Unido tinha a responsabilidade moral de apoiar um futuro pacífico para israelenses e palestinos.

O governo acredita que a perspectiva de uma solução de dois Estados está sendo comprometida pela rápida expansão dos assentamentos.

Dois Estados

A proposta de um Estado palestino independente na Cisjordânia e em Gaza, com Jerusalém Oriental como sua capital, coexistindo com Israel, tem recebido apoio internacional há várias décadas.

Israel rejeita a solução de dois Estados e afirma que qualquer acordo final deve ser resultado de negociações com os palestinos. Para Israel, a criação de um Estado não deve ser uma condição prévia.

A Autoridade Palestina apoia a solução de dois Estados, mas o Hamas não, porque se opõe à existência de Israel.

O Hamas afirma que poderia aceitar um Estado palestino provisório baseado nas fronteiras de fato de 1967, sem reconhecer oficialmente Israel, desde que os refugiados tivessem o direito de retornar.

Desde que ocupou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel construiu cerca de 160 assentamentos que abrigam 700 mil judeus. Estima-se que 3,3 milhões de palestinos vivam ao lado desses assentamentos.

Desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque liderado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, houve um aumento significativo nos ataques de colonos contra palestinos e suas propriedades na Cisjordânia.