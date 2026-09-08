Quem são os diretores da PF que colocaram os cargos à disposição após afastamento de Andrei Rodrigues

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afastado por ordem de André Mendonça - (crédito: Anadolu via Getty Images)

Diretores da Polícia Federal colocaram seus cargos à disposição nesta terça-feira (8/9) em gesto de apoio a Andrei Rodrigues, diretor-geral da instituição que havia sido afastado preventivamente horas antes pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A nota pública é assinada por 11 diretores e é destinada ao diretor-geral substituto da PF, William Marcel Murad, que comanda a polícia na ausência de Rodrigues.

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O texto também se solidariza com o diretor de Inteligência da PF, Leandro Almada, também afastado por Mendonça.

Segundo os diretores, a PF está sofrendo "injustificados ataques". Ele dizem ainda, sem citar Mendonça, que esses ataques são movidos por "narrativas marcadamente influenciadas por interesses político-eleitorais".

Mais cedo, Mendonça havia determinado, além do afastamento de Rodrigues, a abertura imediata de procedimentos investigativos criminais e administrativo-disciplinares contra Rodrigues na Corregedoria da PF.

Em sua decisão, o ministro do Supremo acusa Rodrigues de ter encaminhado a Alexandre de Moraes, seu colega na corte e atual desafeto, ao menos seis "relatórios de inteligência" produzidos de forma sigilosa entre 3 e 31 de agosto de 2026.

Foram esses relatórios que Moraes usou com base para pedir investigação de Mendonça por abuso de autoridades e outros crimes - apenas dias depois de ele mesmo sofrer um pedido de investigação do próprio Mendonça.

Na nota, os diretores da PF dizem repudiar "toda e qualquer tentativa de imputar a eles ou à Polícia Federal uma atuação não republicana." "Tais acusações, desprovidas de fundamento, afrontam a história, a credibilidade e o compromisso institucional que sempre pautaram suas condutas", seguem.

A decisão de Mendonça de afastar Rodrigues e Almada foi levada a uma sessão virtual extraordinária da Segunda Turma do STF na manhã nesta terça-feira.

O julgamento virtual já conta com maioria de votos para referendar o afastamento preventivo. No entanto, a conclusão da sessão foi interrompida após um pedido de vista apresentado pelo ministro Gilmar Mendes.

Anadolu via Getty Images O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afastado por ordem de André Mendonça

Veja a lista dos diretores que colocaram o cargo à disposição

Dennis Cali - diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (DICOR/PF)

Fabrício Schommer Kerber - diretor de Polícia Administrativa (DPA/PF)

Otavio Margonari Russo - diretor de Combate a Crimes Cibernéticos (DCIBER/PF)

Felipe Tavares Seixas - diretor de Cooperação Internacional (DCI/PF)

Helena de Rezende - diretora de Gestão de Pessoas (DGP/PF)

Roberto Reis Monteiro Neto - diretor Técnico-Científico (DITEC/PF)

André Luis Lima Carmo - diretor de Administração e Logística (DLOG/PF)

Christiane Correa Machado - diretora de Ensino da Academia Nacional de Polícia (DIREN-ANP/PF)

Alexsander Castro de Oliveira - diretor de Proteção à Pessoa (DPP/PF)

Ademir Dias Cardoso Júnior - diretor de Tecnologia da Informação e Inovação (DTI/PF)

Humberto Freire de Barros - diretor da Amazônia e Meio Ambiente (DAMAZ/PF)