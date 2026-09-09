'Escalada da guerra interna no tribunal politizado': o que disse a imprensa internacional sobre afastamento do diretor da PF

A imprensa internacional noticiou o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência Policial da instituição, delegado Leandro Almada, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, na terça-feira (08/09).

Ao destacar o caso, o jornal espanhol El País afirmou que a decisão do magistrado "representa uma escalada da guerra interna dentro do tribunal politizado".

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A reportagem também ressalta que tudo ocorre às vésperas de eleições presidenciais marcadas para outubro.

"A forma como a crise no Supremo Tribunal Federal evoluir poderá influenciar as eleições de 4 de outubro", diz o El País.

Mendonça convocou uma sessão virtual extraordinária da Segunda Turma do STF na terça, na qual se formou maioria de votos para referendar o afastamento preventivo de Rodrigues e Almada da Costa. No entanto, a conclusão da sessão foi interrompida após um pedido de vista apresentado pelo ministro Gilmar Mendes.

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, para contestar a decisão monocrática de Mendonça. Fachin deu então 72 horas para o ministro se manifestar.

Em outra frente, em apoio a Andrei Rodrigues, todos os diretores da PF colocaram o cargo à disposição para o delegado William Marcel Murad, diretor-geral substituto.

Em comunicado assinado pelos 11 diretores, indicados por Rodrigues, eles classificam o afastamento do diretor-geral da PF como "ataques injustificados" e repudiaram acusações de atuação "não republicana".

A decisão de Mendonça pelo afastamento foi publicada cinco dias depois do pedido de investigação feito pelo ministro Alexandre de Moraes contra Mendonça, no âmbito do Inquérito das Fake News.

Antes disso, Mendonça retirou o sigilo de um relatório da PF que reunia informações sobre as interações entre Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Anadolu via Getty Images Andrei Rodrigues foi afastado do cargo por decisão do ministro André Mendonça

"O caso desencadeou uma disputa entre Moraes, o juiz sob suspeita, e seu colega André Mendonça, que está investigando o ocorrido e suspendeu provisoriamente o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de seu cargo", diz o El País.

O jornal afirma ainda que "nunca antes o Supremo Tribunal Federal havia vivenciado uma crise de tamanha magnitude".

Crise 'arrasta governo Lula para o turbilhão'

O caso também foi noticiado pelas agências Reuters e Associated Press (AP).

Na reportagem de título "Crise na Justiça brasileira se agrava com ordem judicial de suspensão do chefe da Polícia Federal", a Reuters afirma que o afastamento de Rodrigues "representa um novo capítulo" no conflito no STF.

"Moraes é uma figura poderosa no Brasil. Sua perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados por um plano de golpe para reverter a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022 levou à condenação do ex-presidente no ano passado", diz a Reuters.

"Líderes da oposição de direita têm buscado associar o presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva a Moraes, enquanto usam a crise judicial para impulsionar a campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente."

A AP também afirma que o conflito no STF "arrasta o governo" de Lula "para o turbilhão que antecede as eleições".

Faltando menos de um mês para o primeiro turno da eleição presidencial, marcada para 4 de outubro, Lula tem 38% de intenção de votos, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 33% da preferência do eleitorado, de acordo com o Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil.

Nas simulações de segundo turno, quando o cenário mais provável até aqui é de uma disputa entre Lula e Flávio, Flávio aparece com 45% e Lula, com 44%, segundo as pesquisas divulgadas até terça-feira (8/9). Em caso de haver segundo turno, a votação será em 25 de outubro.