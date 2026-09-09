Flávio Dino reintegra Andrei Rodrigues e Leandro Almada na Polícia Federal

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF) reintegrou Andrei Rodrigues e Leandro Almada na direção da Polícia Federal.

A decisão de Dino, desta quarta-feira (9/9), é uma resposta a um pedido de Rodrigues, que foi afastado na terça por decisão do ministro André Mendonça. Em seguida, a Segunda Turma do Supremo formou maioria para referendar o afastamento.

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Na decisão desta quarta, o ministro afirma que o caso é do plenário e por isso não cabe a Mendonça e a Segunda Turma afastar Rodrigues e Almada.

Esta reportagem está em atualização.