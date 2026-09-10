O bebê de 2 anos que fumava 40 cigarros por dia: como está Ardi Rizal hoje

A imagem de Ardi Rizal ainda criança, fumando aos 18 meses, chocou o mundo e expôs seu grave vício em nicotina - (crédito: Reprodução)

A história de Ardi Rizal ganhou repercussão internacional em 2010, quando um vídeo no YouTube mostrou o menino, com cerca de um ano e meio, fumando enquanto usava fraldas. O caso chamou atenção pela intensidade do vício: Ardi consumia até 40 cigarros por dia.

Ele vivia na aldeia de Teluk Kemang, no sul de Sumatra, na Indonésia. Sua mãe, Diana, trabalhava como vendedora de peixes. Ardi começou a fumar após recolher cigarros na praça da região, observando outras pessoas. Uma entrevista de 2017 ao "The Sydney Morning Herald" relatou que o primeiro cigarro foi dado a ele pelo próprio pai.

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A luta para largar o vício

A dependência de Ardi se tornou tão grave que exigiu a intervenção do Ministério do Empoderamento da Mulher e da Proteção Infantil da Indonésia. As imagens também geraram críticas à mãe, acusada de permitir o vício e de contribuir para o início de sua obesidade.

A família tentou interromper o consumo de cigarros, mas encontrou resistência. Quando o cigarro era retirado, Ardi apresentava acessos de raiva e chegava a bater a cabeça na parede.

Diante da dificuldade, os pais buscaram ajuda profissional. Três anos após a repercussão, Ardi iniciou um processo de reabilitação com o psicólogo infantil Seto Mulyadi.

A interrupção do tabaco gerou em Ardi um quadro de ansiedade, que ele passou a compensar com a comida. Aos dois anos, ele já tinha problemas de peso, que se agravaram nos anos seguintes.

Aos cinco anos, Ardi pesava 24 quilos, aproximadamente seis quilos acima do peso médio para sua idade e altura. Em uma única refeição, ele era capaz de consumir três coxas de frango, duas tigelas de sopa e uma lata de leite condensado.

O comportamento alimentar mudou com a entrada na escola. Ardi começou a reduzir as porções de comida que levava na lancheira por causa das provocações dos colegas.

Como está Ardi atualmente

Mais de 15 anos depois, Ardi é considerado uma das pessoas mais jovens a superar o vício em cigarros. Em 2022, aos 14 anos, ele frequentava a escola primária e seguia uma dieta rigorosa à base de peixes e verduras.

Ardi Rizal, que superou o vício em nicotina, hoje compartilha sua experiência alertando sobre os perigos da dependênciaReprodução

Ardi também começou a dar entrevistas para falar sobre sua experiência, alertando sobre a dificuldade de abandonar vícios e promovendo hábitos de vida saudáveis.

O caso de Ardi se insere em um contexto mais amplo dos efeitos do tabagismo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que o vício causa mais de oito milhões de mortes por ano, sendo que 1,2 milhão delas correspondem a pessoas expostas à fumaça de terceiros.



