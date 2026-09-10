'Tenho 27 anos e já escrevi meu testamento': por algumas pessoas decidem fazer o documento ainda na juventude

Erin deixou seu carro para a irmã e um colar de ouro para o parceiro - (crédito: Erin Atkinson)

Escrever um testamento provavelmente não está na lista de tarefas da maioria das pessoas de 27 anos.

Mas Erin Atkinson já decidiu o que deve acontecer com seu dinheiro e seus bens quando morrer.

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"No começo, pareceu bastante surreal, porque você associa testamentos a pessoas mais velhas", diz ela.

Erin trabalha com pesquisa psicológica em uma universidade de Londres e se mudou de Bristol para a capital da Inglaterra há quatro anos.

Hoje, ela mora de aluguel e, embora não queira revelar seu salário exato, não se considera particularmente rica. Mesmo assim, já decidiu para onde alguns de seus bens devem ir.

Seu carro, avaliado em £ 7 mil (cerca de R$ 48 mil), ficará com a irmã. Um colar de ouro que ganhou do parceiro voltará para ele. E ela pediu que parte de seu dinheiro seja destinada a uma causa que é muito importante para ela.

"Uma coisa que é muito importante para mim é uma instituição de caridade voltada à endometriose", diz.

"Foi muito empoderador poder deixar isso registrado, dizendo que quero que determinada quantia seja doada."

O National Wills Report de 2025 constatou que, no Reino Unido, apenas um em cada cinco jovens de 18 a 24 anos tem um testamento. O índice sobe para 33% entre pessoas de 22 a 34 anos, em comparação com 56% das pessoas com mais de 55 anos.

No Brasil, qualquer pessoa maior de 16 anos, que esteja em plena capacidade e em condições de expressar sua vontade, pode fazer um testamento. Ou seja, no momento em que ele é feito, a pessoa precisa estar em condições de saúde física e mental.

O testamento público, a modalidade considerada mais formal e segura, precisa ser registrado em cartório de notas na presença de duas testemunhas.

Erin Atkinson Erin deixou seu carro para a irmã e um colar de ouro para o parceiro

Escrever um testamento pode parecer algo intimidador e caro. Mas existem formas de fazê-lo gratuitamente ou a um custo menor.

Por exemplo, advogados que oferecem seu tempo de forma voluntária e abrem mão de seus honorários para elaborar um testamento básico. No Reino Unido, o Will Aid faz esta campanha anualmente em novembro.

Membros de sindicatos também podem se beneficiar de um serviço gratuito de elaboração de testamentos, segundo a Citizens Advice.

Para muitos jovens, fazer um testamento pode não parecer necessário, principalmente se acreditarem ter pouco a deixar.

Sophia Maslin, fundadora da Morby, um site que permite às pessoas criar testamentos online, diz que a ideia de que é preciso possuir muito antes de fazer um testamento é um dos maiores equívocos que encontra.

"As pessoas acreditam que não têm patrimônio suficiente. Mas, na verdade, se você tem algum tipo de poupança, investimentos, pensões, suas contas de redes sociais, animais de estimação, ou até mesmo desejos relacionados ao funeral, tudo isso são coisas nas quais vale a pena pensar", afirma.

Para Erin, a ideia de fazer um testamento surgiu pela primeira vez quando uma amiga comprou uma casa.

Depois, ela começou a ver Maslin falando sobre testamentos no TikTok. Maslin havia compartilhado a história de sua prima, que morreu jovem sem deixar um testamento, e de como a situação se tornou complicada para sua família.

Sophia Maslin Sophia Maslin criou a Morby em 2024, inspirada pela própria experiência de sua família ao lidar com testamentos

Ver essa história levou Erin a pensar mais seriamente em fazer seu próprio testamento, enquanto observar o efeito do testamento de sua avó sobre a família também a influenciou.

"Minha avó faleceu e ela tinha um testamento, e foi tudo muito complexo porque temos uma família bastante grande. Ver um testamento escrito de forma muito clara e orientadora me mostrou que você pode tirar muita pressão da família", diz ela.

O processo também fez Erin perceber que possuía mais ativos financeiros do que imaginava.

Por que um testamento pode ser importante mesmo quando se é jovem

Eleanor Hodgson, da Crombie Wilkinson Solicitors, afirma que pode haver razões práticas para fazer um testamento mesmo que você não tenha muitos bens.

"Não são apenas os seus bens que isso ajuda a administrar, porque ainda há alguém que precisa lidar com suas contas bancárias e quaisquer dívidas que você tenha, e isso permite nomear uma pessoa que possa tratar legalmente dessas questões sem ter de enfrentar uma série de obstáculos", diz ela.

Getty Images A advogada Eleanor Hodgson afirma que os testamentos podem ser úteis até mesmo para pessoas sem patrimônio significativo

As dificuldades de não ter um testamento podem ser difíceis de compreender até que chegue o momento, acrescenta Hodgson.

Maslin afirma que os jovens podem ser tentados a adiar a elaboração de um testamento, presumindo que isso é algo de que precisarão apenas mais tarde na vida.

"A realidade é que acontecimentos inesperados podem ocorrer em qualquer fase da vida", diz ela.

O valor não está apenas no dinheiro

Para Erin, algumas das coisas que constam em seu testamento têm mais valor emocional do que financeiro.

Seu testamento também registra alguns detalhes menores que ela gostaria que sua família soubesse, desde um poema que quer que seja lido em seu funeral até a bebida que gostaria que fosse servida.

Pensar nesses detalhes não pareceu mórbido para ela.

"Para mim, escrever um testamento não tinha a ver com esperar o pior. Tinha a ver com assumir responsabilidade e tornar a vida mais fácil para as pessoas de quem gosto", diz.

Como fazer um testamento?

Depois de contratar um advogado, há algumas coisas em que pensar:

Escolha seus beneficiários: Decida para quem você quer deixar seu dinheiro e seus bens, seja para familiares, amigos ou uma instituição de caridade. Se tiver filhos menores de 18 anos, também poderá nomear responsáveis por eles;

Decida para quem você quer deixar seu dinheiro e seus bens, seja para familiares, amigos ou uma instituição de caridade. Se tiver filhos menores de 18 anos, também poderá nomear responsáveis por eles; Escolha um executor: É a pessoa que garantirá que seus desejos sejam cumpridos. Pode ser um familiar de confiança ou um advogado, mas verifique se haverá cobrança de honorários;

É a pessoa que garantirá que seus desejos sejam cumpridos. Pode ser um familiar de confiança ou um advogado, mas verifique se haverá cobrança de honorários; Pense nos animais de estimação: Você pode indicar quem gostaria que cuidasse deles depois da sua morte;

Você pode indicar quem gostaria que cuidasse deles depois da sua morte; Deixe instruções para o funeral: Você pode incluir suas preferências, como se quer ser enterrado ou cremado, além de músicas, leituras ou flores.

Você pode incluir suas preferências, como se quer ser enterrado ou cremado, além de músicas, leituras ou flores. Guarde seu testamento em um local seguro e certifique-se de que alguém em quem confia saiba onde ele está. Se o testamento não puder ser encontrado, isso pode causar atrasos e fazer com que seus desejos não sejam cumpridos.

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