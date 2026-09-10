Presidente do STF pede retirada de sigilo do caso Master - (crédito: BBC Geral)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, pediu nesta quinta-feira (10/09) a retirada do sigilo de parte das investigações sobre o caso Master.

Fachin solicitou ao ministro André Mendonça, relator de investigações e ações sobre o banco no STF, o envio de um HD com informações relativas a uma das petições que trata do caso, a petição 16.662 (que teve origem na petição 15.556) — com exceção de dados cujo sigilo é considerado "imprescindível".

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As informações devem ser enviadas para o gabinete da presidência do STF e dos demais ministros, solicitou Fachin.

Na semana passada, Mendonça protagonizou um embate com o ministro Alexandre de Moraes no âmbito dessas investigações.

Em 1º de setembro, através da petição 16.662, Mendonça levantou o sigilo de um relatório da Polícia Federal (PF) com indícios de que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, teria pedido conselhos e trocado informações com Moraes.

Dois dias depois, Moraes rebateu e retirou o sigilo de relatórios da inteligência da PF sobre supostas condutas irregulares de Mendonça, o qual teria agido contra Moraes e outros colegas de tribunal.

Até então relator do polêmico Inquérito das Fake News, Moraes também havia pedido a inclusão de Mendonça nesta investigação. Na quarta-feira (09/09), Fachin decidiu tirar de Moraes a relatória deste inquérito.

O presidente do STF decidiu convocar uma sessão plenária para 15 de setembro para analisar a petição 16.662, com potencial para possível abertura de investigação contra Moraes.