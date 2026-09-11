'Criei do nada um império da moda que me deixou multimilionária, mas cresceu tanto que abri falência'

A marca se tornou um fenômeno e ajudou a transformar Sophia Amoruso (no centro) em uma espécie de ícone do empreendimento feminino - (crédito: Getty Images)

A fortuna de Sophia Amoruso, em certo momento, chegou a ser maior que a de Beyoncé. Mas, para chegar a este ponto, ela andou de carona, roubou livros e revirou latões de lixo em busca de comida.

Tudo o que ela enfrentou pode parecer uma história típica de ascensão e queda. Mas, como ela própria contou ao programa de rádio Business Daily, do Serviço Mundial da BBC, a única razão que a levou a criar a marca de roupas Nasty Gal foi que ela não queria trabalhar.

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Ou, pelo menos, não trabalhar como parte do sistema com suas regras definidas, com um único caminho rumo ao progresso e cumprindo o horário das 9 da manhã às 5 da tarde.

E foi a marca de roupas que deixou Amoruso milionária.

A Nasty Gal chegou a ser a empresa varejista que mais cresceu nos Estados Unidos em 2012, com faturamento de mais de US$ 100 milhões (cerca de R$ 510 milhões, pelo câmbio atual), segundo a revista Inc.

"Quando era adolescente, eu não gostava nada do capitalismo", ela conta. "Eu frequentava feiras de livros anarquistas. Não queria viver dentro do sistema."

"Eu não tinha necessariamente a motivação para criar uma empresa. Mas, enquanto tentava fugir de trabalhar, acabei construindo algo que era realmente muito divertido."

Em 2006, Amoruso estava sem dinheiro e sem rumo, conferindo crachás de identificação no saguão de entrada de uma escola de arte. Ela havia aceitado aquele trabalho para ter seguro médico e ser operada de uma hérnia.

Foi ali que ela decidiu começar a vender roupas vintage no eBay.

Seu primeiro contato com o setor de vendas pela internet havia ocorrido anos antes, revendendo livros pela Amazon.

"Eu procurava os títulos mais vendidos do jornal The New York Times, entrava em uma loja, empilhava vários que estavam na mesa de entrada, dava meia-volta e saía com os livros", ela conta. "Não tenho muito orgulho disso."

Sua segunda plataforma foi o eBay. Ali, Amoruso montou uma loja de roupas vintage com estilo inovador, que se encaixava com a cultura urbana.

Ela encontrava as roupas fazendo buscas entre pertences "de pessoas falecidas".

Getty Images A marca se tornou um fenômeno e ajudou a transformar Sophia Amoruso (no centro) em uma espécie de ícone do empreendimento feminino

Amoruso sabia que podia fazer as roupas descartadas parecerem atrevidas, utilizando suas atraentes amigas como modelos.

Ela logo começou a observar o que outras lojas vendiam, o que dava certo, o que inspirava estilistas e quais roupas eram apresentadas nas passarelas e vendidas por milhares de dólares.

"Eu sabia onde encontrar aquelas roupas muito mais barato e era criativa", recorda ela.

Assim teve início a marca Nasty Gal, um nome tomado emprestado de um álbum da cantora Betty Davis (1945-2022).

Quando Amoruso quis migrar para um website, descobriu que o domínio havia sido anteriormente uma página de pornografia.

"No primeiro ano e meio, fiz tudo sozinha", ela conta. "Tirava fotos, editava, colocava preços nas peças, escrevia a descrição, pesava, media, publicava..."

"Todos os leilões começavam em US$ 9,99 [R$ 51]. Aquilo valia US$ 10 se eu fizesse parecer incrível e colocasse em uma menina muito elegante, com atitude, que parecesse estar indo para algum lugar genial."

Getty Images Sophia Amoruso começou vendendo roupas vintage no eBay.

Mulheres lutadoras

A imagem de originalidade da marca refletia a forma de pensar de Amoruso.

No seu livro #GIRLBOSS, publicado em 2014, ela explica sua filosofia para as mulheres. Uma #GIRLBOSS ("menina empoderada", em tradução livre) é alguém que consegue o que quer porque trabalha para chegar lá.

"A #GIRLBOSS assume o controle e a responsabilidade", escreve ela.

"Você é uma lutadora: sabe quando atacar e quando receber golpes. Às vezes, você desrespeita as normas e, às vezes, as segue, mas sempre nos seus próprios termos."

"Você sabe aonde vai, mas não pode ir sem se divertir pelo caminho", prossegue Amoruso. "Valoriza a honestidade, mais do que a perfeição. Faz perguntas. Você leva a vida a sério, mas não leva você mesma muito a sério."

Sua clientela começou a ser fiel não apenas às roupas, mas à marca e aos visuais inventados por Amoruso.

Por trás dos negócios, havia uma comunidade seduzida por uma forma de fazer as coisas com a qual muitas mulheres se identificavam. Havia uma certa conexão emocional.

Getty Images O crescimento da Nasty Gal parecia incontrolável, até que a empresa começou a enfrentar problemas financeiros e operacionais

Tudo começou a decolar muito rapidamente.

"Até a atriz Anne Hathaway fazia compras comigo", conta Amoruso. "E também jornalistas, escritores de moda."

"Lancei o website e tudo foi vendido em 24 horas."

"Fiquei rodeada de pacotes e sem nada na página web, até que me dei conta: Isso vai ser permanente", prossegue ela. "Foi então que contratei meu primeiro funcionário."

No primeiro ano, Amoruso ganhou cerca de US$ 75 mil (cerca de R$ 383 mil). No segundo ano, foram US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão); no terceiro, US$ 1,1 milhão (R$ 5,6 milhões); e, no quarto, US$ 6,5 milhões (R$ 33 milhões).

No quinto ano, Amoruso atingiu a marca de US$ 30 milhões (cerca de R$ 153 milhões).

O incrível é que não havia nenhum investidor apoiando todo este crescimento — pelo menos inicialmente, até que a fama e o dinheiro começassem a bater à sua porta.

A época mais divertida

Sem pensar duas vezes, um fundo de capital de risco avaliou a Nasty Gal como uma empresa de tecnologia de US$ 350 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão).

Na época, o comércio digital estava no auge. Ela recebeu US$ 50 milhões (R$ 255 milhões) em troca de uma participação na empresa para financiar sua expansão.

Para Amoruso, foi ali que começaram a surgir os problemas.

"Por muito tempo, esta fase foi a mais divertida", relembra ela.

"Fiz a empresa crescer até superar os US$ 100 milhões [R$ 510 milhões] de faturamento, contratei os melhores talentos e trabalhei com os melhores diretores de criação."

Getty Images Em 2017, o grupo britânico Boohoo comprou os ativos da Nasty Gal por cerca de US$ 20 milhões (R$ 102 milhões)

"Eu tinha belos escritórios", prossegue Amoruso.

"Estive nas listas das pessoas mais criativas nos negócios. A Google me levou de avião para a Cannes Lions [o Oscar da publicidade e do marketing] para falar em uma ilha com Jeffrey Katzenberg", fundador, ao lado de Steven Spielberg, do estudo de animação Dreamworks.

"A Nasty Gal foi a melhor fase da carreira de muitas pessoas. E muitos que saíram da Nasty Gal, voluntariamente ou não, conseguiram feitos incríveis e tenho muito orgulho disso."

'Tudo começou a desmoronar'

Entre 2008 e 2011, as vendas da Nasty Gal cresceram em mais de 10.000%. Mas o crescimento das vendas não se traduz necessariamente em ganhar dinheiro.

"Tudo começou a ficar feio quando a empresa foi avaliada em US$ 350 milhões, mais de 10 vezes a sua receita, como se fôssemos a Uber ou algo do tipo. As empresas de moda não estão preparadas para uma escalada tão significativa", explicou ela à BBC.

"Os fundadores de marcas devem ter em mente que os interesses dos seus investidores podem não estar alinhados aos interesses da empresa, ou aos seus próprios."

Getty Images A Nasty Gal cresceu tão rapidamente que não conseguiu consolidar sua estrutura interna

Quando chegou a falência, a Nasty Gal havia passado meses inteiros em busca de uma empresa maior para comprá-la.

"Você não abre falência da noite para o dia", conta Amoruso. "Percebi que não poderíamos pagar nossos fornecedores, que seria irresponsável manter a empresa em operação e precisávamos encerrá-la."

A Nasty Gal cresceu tão rápido que não conseguiu consolidar sua estrutura interna.

Sua receita caiu para cerca de US$ 85 milhões (R$ 434 milhões) em 2014. Amoruso passou o cargo de diretora-executiva para Sheree Waterson em janeiro de 2015 e assumiu como presidente-executiva. A seguir, vieram as demissões.

"Tudo começou a desmoronar", lamenta ela.

Comprar apenas o logotipo

Em fevereiro de 2017, o grupo de fast fashion Boohoo, com sede em Manchester, no Reino Unido, comprou a Nasty Gal por US$ 20 milhões (cerca de R$ 102 milhões).

Mas o que mudou de dono foi a propriedade intelectual da empresa: seu nome, logotipo, endereços na internet, contas nas redes sociais, a imagem da marca e o banco de dados de clientes.

O grupo Boohoo não comprou a empresa, a equipe, as operações, nem a obrigação legal de gerenciar as devoluções pendentes ou os créditos em lojas, como descobriram posteriormente os clientes indignados.

O que o grupo comprou foi o público da empresa.

Getty Images A Netflix transformou a história da Nasty Gal em uma série de TV

Sophia Amoruso tem hoje 42 anos de idade.

Ela passou os anos seguintes dirigindo a empresa Girlboss Media, que inclui um livro e um podcast com mais de 22 milhões de downloads. Ela também acabaria vendendo esta companhia.

Desde 2023, Amoruso dirige um pequeno fundo de capital de risco chamado Trust Fund, com o apoio de figuras como Paris Hilton.

Seus projetos ainda refletem sua filosofia: "As mulheres estão dominando o mundo."

Ouça aqui (em inglês) o episódio do programa de rádio Business Daily, do Serviço Mundial da BBC, que deu origem a esta reportagem.