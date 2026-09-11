A história do 'vestido da vingança', usado pela princesa Diana após confissão de traição do rei Charles 3°, que agora vai a leilão

A casa de leilões Sothesby's irá leiloar em dezembro um dos vestidos mais emblemáticos da realeza britânica.
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Conhecido popularmente como o "vestido da vingança", ele foi usado por Diana, princesa de Gales (1961-1997), durante uma festa de gala organizada pela revista Vanity Fair em 1994.
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O evento ocorreu na mesma noite em que seu então marido, o príncipe Charles (hoje, o rei Charles 3°), reconheceu em entrevista à BBC ter sido infiel durante o casamento.
Longe de ficar em casa, humilhada e chorando, Lady Di compareceu de forma dramática à galeria Serpentine de Londres, com um vestido de seda preto, deixando seus ombros a descoberto e revelando suas pernas.
No dia seguinte, a imagem de Diana estava em toda a imprensa britânica, o que valeu à peça, criada pela estilista grega Christina Stambolian, o nome de "vestido da vingança".
Compreendido no seu contexto, o traje se tornou um símbolo da cultura pop da época. Ele ficou tão famoso que recebeu sua própria página na Wikipédia.
O controle da narrativa
A diretora global de bolsas e moda da Sotheby's, Morgane Halimi, declarou que a princesa Diana "compreendia instintivamente" que a moda poderia ser uma linguagem por si própria.
"À sua maneira, a princesa Diana transformou o vestido em uma das mensagens mais poderosas que ela já havia transmitido, em um dos episódios mais esquadrinhados e emocionalmente intensos da sua vida", explica Halimi.
"Ela vivia um momento em que grande parte da sua história era contada por terceiros", prossegue ela, "e, com a sua opção de vestido, retomou o controle da sua própria narrativa."
Inicialmente, Diana havia escolhido para o evento um modelo mais tradicional de Valentino. Mas, na última hora, ela mudou de planos e tirou do armário o vestido de Stambolian, comprado três anos antes.
A princesa ainda não havia usado aquele traje por ser "sensual demais". Mas, naquela ocasião, ela o achou perfeito.
Diana usou o vestido no jantar de caridade, acompanhado de uma joia da realeza, uma bolsa de mão preta e sapatos pretos de salto alto.
Para sua estilista da época, Anna Harvey, Diana "queria parecer espetacular".
A princesa nunca mais usou o vestido.
A Sotheby's espera vender o traje por até US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) no dia 9 de dezembro, quando ocorrerá o leilão.
Um comunicado da casa à imprensa destaca que a peça está sendo oferecida em leilão pela primeira vez desde 1997, quando a princesa vendeu 79 vestidos para arrecadar dinheiro para organizações beneficentes.
O automóvel Jaguar XJ40 clássico que levou Diana ao evento foi vendido em outro leilão no início deste ano, por cerca de US$ 90 mil (cerca de R$ 460 mil). Mas o valor de leilão do "vestido da vingança" é consideravelmente superior.
Mesmo que o preço seja alcançado, esta não será a primeira vez que uma peça do guarda-roupa da princesa atinge um valor extraordinário.
A blusa da princesa Diana com a estampa de uma ovelha negra entre filas de ovelhas brancas foi vendida em 2023, em um leilão da Sotheby's em Nova York, por US$ 1,24 milhão (cerca de R$ 6,3 milhões).
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