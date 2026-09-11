A disputa pela sucessão dentro da família real de Uganda após a morte do monarca mais jovem do mundo

A rainha Best Kemigisa fez um apelo para que a família tenha permissão para enterrar seu filho em paz. - (crédito: Getty Images)

Uma feroz disputa de sucessão eclodiu em um dos reinos tradicionais de Uganda, dias antes do enterro de seu falecido rei, que até sua morte era o monarca reinante mais jovem do mundo.

O rei Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, que governou o Reino de Tooro por mais de três décadas, estava em tratamento contra o câncer nos Estados Unidos quando faleceu no mês passado, aos 34 anos.

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Os anciãos do clã real nomearam o popular apresentador de telejornal príncipe Edward Rukidi Kijanangoma, de 56 anos, como o próximo monarca, mas a nomeação foi rejeitada pela família próxima de Oyo.

Sua irmã, a princesa Ruth Komuntale, disse que o falecido rei deixou um testamento datado de 2022 nomeando seu filho pequeno, cuja identidade nunca foi revelada, como seu sucessor.

Getty Images A rainha Best Kemigisa fez um apelo para que a família tenha permissão para enterrar seu filho em paz.

"Meu irmão deixou um herdeiro para o trono, e isso foi declarado com muita clareza", disse ela, acusando os responsáveis pelo anúncio na noite de quarta-feira de criarem "confusão e tumulto" enquanto a família ainda estava de luto.

Entretanto, a mãe do falecido rei, a rainha Best Kemigisa, afirmou que os guardas reais foram retirados do palácio e soldados foram mobilizados, restringindo a movimentação da família real e sua capacidade de receber visitantes, descrevendo a situação como "prisão domiciliar".

Ela apelou à liderança do exército e ao presidente Yoweri Museveni para que permitissem à família lamentar e enterrar Oyo em paz no sábado.

"Apelo àqueles que lutam pelo trono: por favor, haverá tempo para tudo isso", disse ela. "Deixem-nos lamentar e enterrar meu filho, o Rei Oyo."

Milhares de pessoas são esperadas para o sepultamento nos túmulos reais perto do palácio em Fort Portal, no oeste de Uganda.

Seu corpo foi repatriado dos EUA para Uganda na sexta-feira, e os preparativos para o funeral estão em andamento.

Tooro é um dos reinos tradicionais de Uganda. Seu monarca não possui autoridade política formal, mas permanece uma figura cultural importante no oeste de Uganda.

Uganda aboliu seus reinos tradicionais em 1967, mas eles foram restaurados na década de 1990 sob o governo do presidente Museveni. Seus monarcas são reconhecidos como líderes culturais, e não como governantes políticos.

Getty Images A princesa Ruth Komuntale, irmã do falecido rei Oyo, liderou a rejeição da família real ao recém-nomeado monarca de Tooro.

O herdeiro anônimo

A existência do filho de Oyo foi revelada publicamente pela primeira vez nos dias seguintes à morte do rei, pelo presidente Museveni, que afirmou ter sido informado sobre o menino pela rainha-mãe.

Nenhum outro detalhe foi oficialmente divulgado, e ele não havia sido apresentado anteriormente como herdeiro de Oyo.

A divergência expôs a complexidade do processo de sucessão em Tooro.

Diferentemente da monarquia britânica, onde a coroa passa de acordo com uma linha de sucessão estabelecida, o monarca de Tooro é escolhido entre os Babiito, o clã dinástico real.

Em uma coletiva de imprensa na capital do reino, Fort Portal, o comitê de sucessão do clã real anunciou Kijanangoma, primo de Oyo e apresentador de notícias na emissora estatal UBC, como monarca.

Os anciãos do clã disseram que tinham a autoridade tradicional para escolher um príncipe adequado para se tornar "o Omukama" - o título local para o rei de Tooro.

O comitê de sucessão afirmou ter realizado "a devida diligência, consulta e consideração adequada" antes de selecionar Kijanangoma, com 19 membros assinando a resolução.

Kijanangoma é filho do príncipe Christopher Paul Kijanangoma e neto do ex-rei Tooro, George David Rukidi III.

Outro possível sucessor foi o príncipe George Desmond Kamurasi, jogador de futebol de um dos clubes amadores mais conhecidos do Reino Unido. Segundo o comitê de sucessão, o capitão e goleiro do South East Dons recusou a oferta do trono, alegando outros compromissos.

Ainda não está claro quando a entronização ocorrerá, mas o comitê afirmou que ela será realizada de acordo com as tradições e costumes do reino de Tooro.

AFP via Getty Images O rei Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV foi elogiado por ser um monarca modernizador que defendeu a educação

A família de Oyo convocou imediatamente uma coletiva de imprensa para denunciar o anúncio, insistindo que os desejos expressos por escrito do falecido rei deveriam ser respeitados.

A princesa Komuntale afirmou que Oyo deixou "instruções muito rigorosas" sobre sua sucessão, nomeando seu filho como primeiro na linha de sucessão e também estabelecendo alternativas caso o menino não pudesse assumir o trono - uma posição apoiada por sua tia, a princesa Elizabeth Bagaaya, membro sênior da família real.

No entanto, representantes do clã afirmaram que as notícias de que Oyo teria um filho não eram suficientes, pois a criança não havia sido formalmente apresentada ao clã real, conforme ditava a tradição Tooro.

Um membro do comitê disse à emissora NTV de Uganda que uma criança da realeza deve ser formalmente apresentada aos anciãos e, em seguida, passar por cerimônias e outros preparativos para ser considerada para a futura liderança.

O Ministro da Cultura, Henry Tumukunde, interveio para afirmar que supervisionará os esforços de mediação, e espera-se um resultado após consultas com o presidente Museveni e líderes culturais.