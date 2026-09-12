Onda de calor recorde na França deixará champanhe com mais álcool — e mais forte

A colheita de uvas teve que começar mais cedo na França neste ano - (crédito: Getty Images)

Bebedores de champanhe talvez sintam a embriaguez chegando de forma mais rápida com as garrafas desta safra na França.

O calor extremo e a seca na região francesa de Champagne produziram uvas com níveis de açúcar excepcionalmente altos. O fermento converte o açúcar em álcool durante a fermentação.

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A região registrou sua colheita mais precoce de todos os tempos devido às condições climáticas, algo que poderá se tornar a norma "em 10 a 15 anos" por causa das mudanças climáticas, de acordo com a associação da indústria de Champagne, o Comitê de Champagne.

Os produtores franceses receberam autorização para aumentar o teor alcoólico da bebida pela primeira vez. Segundo representantes do setor, será temporariamente permitido produzir champanhe com teor alcoólico de até 15%, acima do limite de 13%.

Getty Images A colheita de uvas teve que começar mais cedo na França neste ano

O aumento temporário do teor alcoólico do champanhe deverá afetar apenas um pequeno número de vinhos, disse uma porta-voz do Comitê de Champanhe à BBC.

Durante o segundo processo de fermentação, que dá ao champanhe suas bolhas, "um número muito pequeno de vinhos desta colheita pode ter ultrapassado ligeiramente o limite regulamentar de 13%, atingindo cerca de 13,1% ou 13,2%".

"Portanto, foi tomada a decisão de aumentar, de forma excepcional e temporária, o limite regulamentar para 15% - apenas para este ano", disse ela.

A associação destacou que a colheita, no início de agosto,foi "a mais precoce de sempre registada em Champagne".

"A safra de 2026 será lembrada como uma das mais atípicas da história de Champagne, marcada por fortes geadas primaveris de intensidade histórica, um período de floração excepcionalmente precoce e cinco ondas de calor ao longo do verão", acrescentou.

Em declarações ao jornal britânico The Times, Stéphane Vignon, produtor de Verzenay, afirmou: "O clima mediterrâneo está se deslocando para o norte. Este é o primeiro ano de um novo ciclo. É improvável que se repita todos os anos, mas certamente acontecerá novamente".

É improvável que o champanhe com maior teor alcoólico seja um apelo para os compradores, afirmou Jane Anson, uma colunista de vinhos.

Ela disse ao Times: "Hoje em dia, as pessoas preferem cada vez mais bebidas com baixo teor alcoólico."

"A disputa entre o que os consumidores desejam e o que a natureza oferece deve ser muito estressante para os produtores."

É improvável que a safra de 2026 chegue às prateleiras antes de 2028, já que o champanhe precisa envelhecer por pelo menos 15 meses.

Maxime Toubart, copresidente do Comitê de Champagne, disse à agência de notícias AFP que a probabilidade de um clima mais quente no futuro significa que "esta colheita atípica provavelmente se tornará a norma em 10 ou 15 anos".

A França foi um dos países mais afetados na Europa pelas condições climáticas extremas deste ano, que provocaram enormes incêndios florestais.

As mudanças climáticas estão elevando as temperaturas médias globais, tornando as ondas de calor mais frequentes e intensas.

Isso foi sentido de forma aguda na Europa, que é o continente que aquece mais rapidamente, aquecendo duas vezes mais rápido que a média global, de acordo com o serviço climático Copernicus.