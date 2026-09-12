Quase 300 detidos no Chile em protestos no aniversário do golpe de Pinochet

Quase 300 pessoas, incluindo cerca de 30 menores de idade, foram detidas no Chile durante protestos em memória das vítimas da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informou o governo neste sábado (12/9).

As manifestações, que aconteceram todos os anos, marcaram o 53º aniversário do golpe liderado por Pinochet em 11 de setembro de 1973 contra o socialista Salvador Allende.

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Milhares de pessoas foram às ruas para condenar a ditadura militar que deixou mais de 3.200 vítimas, entre mortos e desaparecidos. Pela primeira vez desde 1990, após o retorno da democracia, não houve eventos oficiais.

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"Este ano, após os acontecimentos de 11 de setembro e do dia anterior, foram registados 198 atos de violência, 34% a menos que em 2025, e 284 pessoas foram detidas, 80% a mais. Não houve feridos entre civis nem danos ao transporte público", declarou o ministro da Segurança Pública, Martín Arrau, na rede X.

Entre os detidos, havia 16 estrangeiros e 31 menores, especificou Arrau.

“Permaneceremos firmes, enfrentando a violência e protegendo a paz das famílias chilenas”, acrescentou o ministro.

As principais manifestações ocorreram no Cemitério Geral de Santiago, onde se encontra o mausoléu da família Allende. Sua filha, a ex-senadora Isabel Allende, e o ex-presidente de esquerda Gabriel Boric compareceram.

Também houve manifestações no Palácio de La Moneda e no Estádio Nacional. Allende resistiu no palácio do governo até seu suicídio e os manifestantes lembram que o estádio era usado como centro de detenção e tortura.

Os manifestantes atiraram pedras e paus contra os carabineros (polícia), que responderam com gás lacrimogêneo e canhões de água.