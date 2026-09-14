Líderes da Escócia, Gales e Irlanda do Norte unem forças por independência do Reino Unido

Primeira vez na história em que Escócia, Gales e Irlanda do Norte têm líderes partidários alinhados pela separação do Reino Unido - (crédito: Adrian Dennis/AFP)

Os governantes da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, reunidos em Cardiff nesta segunda-feira (14/9), afirmaram seu "direito à autodeterminação" em uma declaração conjunta, na qual ressaltam que o futuro de suas nações está "na União Europeia".

"Nossas nações têm direito à autodeterminação. Nenhum governo de Westminster (britânico) tem o direito de bloquear a democracia", escreveram o primeiro-ministro escocês, John Swinney, e seus homólogos de Gales, Rhun ap Iorwerth, e da Irlanda do Norte, Michelle O’Neill.

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Os três partidos – o Partido Nacional Escocês (SNP), o galês Plaid Cymru e o Sinn Féin, defensor da unidade irlandesa – querem se separar do Reino Unido, mas têm posições diferentes sobre como e quando isso poderia acontecer.

"Pela primeira vez na história, a população de todas estas ilhas tem primeiros-ministros na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do Norte que estão comprometidos com a independência do Reino Unido", afirmaram os líderes no documento.



"O futuro de nossas nações está na União Europeia", enfatizaram. "Para as pessoas que nos observam nestas ilhas — para as pessoas que estão assistindo ao redor do mundo — não poderia haver sinal mais claro de que o tempo de Westminster está chegando ao fim", acrescenta a declaração.

Os três líderes se reuniram como dirigentes de seus partidos, e não como representantes de seus respectivos governos.

"Acreditamos que a mudança constitucional está chegando", afirmaram. "Nós nos comprometemos, portanto, a fortalecer a cooperação entre nossos partidos e a identificar áreas práticas nas quais trabalhar juntos possa fazer uma diferença real".