Por que os médicos gostam tanto da série 'The Pitt'

Wyle (à direita) é produtor do programa e também faz parte da equipe de roteiristas - (crédito: Warner Brothers)

É uma cena familiar: uma sala de espera lotada, macas nos corredores, médicos e enfermeiros estressados. Mas esta não é um pronto-socorro típico. É um cenário de Hollywood com atores recriando o drama de uma unidade de emergência para a série de TV The Pitt.

E entre seus maiores fãs estão médicos da vida real.

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"Finalmente nos sentimos valorizados por tudo o que passamos todos os dias", diz Tony Cirillo, presidente da associação médica American College of Emergency Physicians.

Nesta segunda-feira (14/9), The Pitt pode se tornar a série mais premiada deste ano no Emmy, a mais cobiçada premiação da televisão americana, com 25 indicações.

Médicos e outros profissionais da área dizem que, para eles, este é o drama médico mais realista já feito até agora.

A série retrata a vida e o trabalho da equipe do Centro Médico de Trauma de Pittsburgh, com cada episódio representando uma hora do dia e cada temporada contendo 15 episódios.

Um tema constante em cada episódio é o barulho, o ritmo frenético das atividades e as constantes exigências sobre a equipe, que parece nunca ter um momento de descanso. Procedimentos complexos e intervenções para salvar vidas são mostrados em detalhes gráficos e, muitas vezes, cheios de sangue.

O personagem principal, o doutor Michael Robinavitch, conhecido como Dr. Robby, é um médico de pronto-socorro experiente e implacável.

Interpretado por Noah Wyle, que anteriormente fez parte do elenco do drama médico Plantão Médico, exibido em meados da década de 90, ele é produtor executivo e também integra a equipe de roteiristas, que inclui médicos qualificados.

Warner Brothers Wyle (à direita) é produtor do programa e também faz parte da equipe de roteiristas

'The Pitt nos faz sentir valorizados'

Wyle foi convidado a participar de um debate em uma conferência de prestígio com mais de 6 mil especialistas em medicina de emergência na plateia.

"As pessoas vinham até ele e, ao contrário de atores e atletas que dizem que ele é incrível ou que amam o seu trabalho, as pessoas simplesmente lhe diziam obrigado", diz Cirillo.

"The Pitt é mais do que apenas um bom programa de TV — o termo que eu uso é 'validação'."

Questões sociais e éticas são frequentemente abordadas.

Uma filha estressada, cuidando da mãe doente, a deixa no pronto-socorro e depois não é encontrada. Há conversas angustiantes com pais desesperados para que seus filhos sobrevivam, apesar dos médicos afirmarem que não há esperança.

As desigualdades na área da saúde são evidenciadas, com alguns pacientes enfrentando dificuldades para arcar com os custos exigidos pelo sistema de saúde dos EUA.

A série também se tornou popular em outros países, como o Reino Unido, onde longas esperas e a frustração dos pacientes são comuns no sistema público de saúde, o NHS.

Warner Brothers Os médicos dizem que gostam de se ver representados na tela em séries como The Pitt

Os médicos gostam de assistir à série até mesmo em semanas em que tiveram dias ou noites exaustivas no pronto-socorro.

"Eu não faria isso logo após o expediente", diz Fiona Hunter, vice-presidente do Royal College of Emergency Medicine na Escócia. "Todos nós precisamos relaxar e refletir sobre o que vivenciamos."

"Mas entre os turnos, quando tenho tempo livre, é algo que dá para assistir, algo com que me identifico. Me faz sentir que outras pessoas também podem entender."

O Dr. Rob Perry, médico no norte do País de Gales, é outro fã.

"Acho reconfortante ver pessoas retratando médicos e enfermeiros em uma profissão semelhante à sua e, embora não seja no Reino Unido, eles estão fazendo o possível para prestar o melhor atendimento possível."

'Um problema muito comum em todo o mundo'

Os médicos com quem conversamos destacam que cada episódio de The Pitt reúne diversos casos de trauma urgentes que normalmente podem se estender por 24 horas ou mais.

Mas o professor Damian Roland, consultor de medicina de emergência, observa que o drama ilustra desafios mais amplos na área da saúde.

Ele acha que isso coloca os problemas do NHS em perspectiva.

"Praticamente todos os serviços de emergência do mundo, neste momento, não têm espaço suficiente para atender todos os pacientes", afirma ele.

"É um tema muito comum em The Pitt o personagem principal discutindo com a administração do hospital, dizendo 'Preciso de mais fluxo, vocês não podem simplesmente deixar esses pacientes aqui' — esse é um problema muito comum."

"No meu trabalho nos hospitais britânicos, todos trabalhamos uns pelos outros e gosto de ver isso representado na série", diz Sarah Tosh, enfermeira e consultora médica da série.

"Em The Pitt, eles abordam um pouco do dia a dia dos personagens, mas o foco principal é a medicina, qual paciente estão atendendo e qual será o próximo passo."

Uma das estrelas de The Pitt, Gerran Howell, nasceu e cresceu no sul do País de Gales.

Juntamente com outros atores, ele passou por um treinamento intensivo de medicina para aprender rapidamente técnicas e termos médicos. Isso incluiu treinamento com manequins e prática de ressuscitação cardiopulmonar.

A BBC perguntou ao ator se ele gostaria de se formar em medicina.

"Passei a ter um respeito enorme pela profissão médica. Talvez isso tenha me feito perceber que não sei como eu faria isso. Vou continuar atuando."

Howell foi indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante no Emmy.

Os vencedores serão anunciados nesta segunda-feira, em uma cerimônia em Los Angeles.

A série The Pitt está disponível para streaming na HBO Max.