Elas foram melhores amigas por décadas, até que um exame de DNA revelou que são irmãs

Minal e Meena se conheceram na adolescência e se tornaram amigas - (crédito: Meena Geltink)

A história delas parece saída diretamente de um filme de Bollywood, a indústria indiana do cinema.

Duas mulheres de origem indiana, na casa dos 40 anos, adotadas quando bebês por famílias diferentes e criadas perto uma da outra na Holanda, descobriram agora que são irmãs biológicas.

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Meena Geltink e Minal Tijssen, nascidas no início da década de 1980, foram adotadas de dois orfanatos diferentes na cidade de Mumbai, no oeste da Índia, poucos meses após o nascimento.

Quando se conheceram no início da adolescência, em um evento organizado pela agência de adoção que seus pais haviam utilizado, ficaram impressionadas com as semelhanças em sua aparência e trejeitos.

Meena, agora com 43 anos, lembra-se claramente daquele dia.

"Todas as crianças adotadas foram reunidas para conviverem, criarem laços e jantarem juntas."

Tanto Meena quanto Minal estavam com amigos que notaram a semelhança entre elas.

"Eles diziam: 'Se olhem no espelho'. E eu pensei: 'Meu Deus, ela tem o meu nariz! Nós temos a mesma risada'."

"Durante o jantar, fiquei olhando para ela o tempo todo", disse Meena à BBC de sua casa na Holanda.

No dia seguinte, as meninas trocaram números de telefone e endereços e prometeram manter contato.

Embora não houvesse indicação de que fossem parentes de sangue, a conexão entre elas foi instantânea, e durante anos elas trocaram cartas, muitas vezes se chamando de "irmã" porque "era assim que nos sentíamos".

Elas escreveram sobre a escola, amigos, garotos, festas e dançar. Contaram uma à outra sobre os esportes que praticavam e conversaram sobre música, descobrindo que ambas adoravam os Backstreet Boys.

Então, há 15 anos, elas perderam o contato. Minal havia se mudado para a França. E Meena tinha tido seu primeiro filho recentemente e estava ocupada.

Meena Geltink Minal e Meena se conheceram na adolescência e se tornaram amigas

Em 2017, Meena participou de outro encontro de adotados da Índia, onde ouviu falar sobre testes de DNA e decidiu fazer um. Mas ela nunca encontrou nenhuma correspondência e, no início deste ano, excluiu o aplicativo porque o armazenamento do seu celular estava cheio. Então, em 20 de maio, Meena recebeu uma mensagem de Minal no Facebook.

"'Lembra de mim?', ela perguntou."

Minal fez um teste de DNA em abril, durante uma visita aos pais na Holanda, e anexou uma captura de tela do resultado do teste.

"Reinstalei o aplicativo. Estava tão nervosa que digitei a senha errada 10 vezes antes de conseguir entrar", diz Meena.

O resultado não poderia ter sido mais claro: as duas mulheres eram "100% compatíveis".

"Eu tinha uma 'irmã completa', o que significa que compartilhávamos a mesma mãe e o mesmo pai biológicos", explica Meena. "Foi como se eu tivesse tomado uma injeção de adrenalina. Eu chorei. Minal era a peça que faltava no meu quebra-cabeça, a peça que eu esperava há tanto tempo. Nós nos chamávamos de irmãs."

"Essa correspondência de DNA confirmou que toda a nossa intuição estava certa."

Num belo dia ensolarado de agosto, as velhas amigas se encontraram pela primeira vez desde que descobriram que eram irmãs.

"Foi incrível. Parecia um retorno para casa", diz Meena, agora mãe de três filhos. "Durante anos, Minal e eu sentimos um grande vazio em nossos corações. Sentimos que nos completamos. Tudo agora parece estar no lugar certo."

Ao noticiar o "reencontro emocionante", a Reuters afirmou que "lágrimas, abraços e risos marcaram o encontro... seguido pela primeira selfie das duas juntas".

Minal, de 44 anos, que mora na França com seu companheiro e dois filhos, contou à agência que, quando seus resultados de DNA chegaram em abril, inicialmente não percebeu que sua irmã era a mesma adolescente com quem havia feito amizade quando se conheceram, 30 anos antes.

A ficha só caiu quando ela olhou as fotos nas redes sociais. "'Meena: Irmã.' Eu não conseguia acreditar. Éramos amigas antes de sermos irmãs."

"Éramos irmãs o tempo todo", disse ela, "mas não sabíamos disso."

Reuters Meena e Minal olham fotos de quando eram adolescentes.

Meena e Minal foram adotadas de orfanatos diferentes por dois casais holandeses distintos.

Meena conta que cresceu em uma pequena vila na Holanda, com pais que lecionavam em uma escola particular.

"Eles também foram meus professores", diz ela. "Eram pessoas muito amorosas e muito confiáveis."

O pai dela faleceu há alguns anos, mas a mãe continua morando na mesma aldeia. "Conversamos todos os dias. Ela ainda é meu porto seguro", acrescenta.

Em 2003, aos 19 anos, Meena visitou o orfanato em Mumbai com seus pais e seu irmão, que havia sido adotado em Goa.

Eles passaram duas semanas vasculhando registros, tentando descobrir informações sobre os pais biológicos de Meena, "porque para mim era importante saber de onde eu vinha. Mas o orfanato não revelou nenhum detalhe sobre eles", diz ela.

Meena Geltink Minal e Meena, ainda adolescentes, em um retiro de fim de semana na década de 1990

Desde maio, Meena e Minal têm conversado dia sim, dia não. Elas já conheceram os cônjuges, filhos, irmãos e pais uma da outra.

"Todo mundo repara em como completamos as frases uma da outra, como movemos a cabeça ou andamos de forma parecida", diz Meena.

Ela diz que ainda está assimilando o fato de serem irmãs.

"Às vezes conversamos por duas horas e perdemos a noção do tempo, lembrando de repente que precisamos fazer compras ou buscar as crianças na escola."

Uma coisa que ela e sua irmã "adorariam fazer", diz Meena, é voltar ao lugar onde tudo começou.

"Adoraríamos ir à Índia juntas algum dia, para passear pelas ruas de Mumbai juntas."

"Houve momentos em que ambas nos sentimos muito sozinhas, como quando perdi meu pai ou passei por uma desilusão amorosa", diz ela.

"Lamento que não tenhamos podido estar juntas — poderíamos ter compartilhado alegrias, nos ajudado mutuamente em momentos difíceis."