Emmy 2006: confira a lista completa dos ganhadores do prêmio que consagrou a série O Segredo de Widow's Bay

Com seu oitavo prêmio, Jean Smart tornou-se a única atriz a conquistar um Emmy por todas as temporadas de uma série da qual participou - (crédito: AFP via Getty Images)

A série O Segredo de Widow's Bay concorria ao Emmy pela primeira vez e acabou levando 14 dos 19 prêmios aos quais estava indicada — entre eles o de melhor série de comédia.

Com isso, essa curiosa mistura de humor e terror ambientada em uma cidade costeira dos Estados Unidos dominou a 78ª edição dos prêmios que reconhecem a excelência na indústria da televisão, realizada nesta segunda-feira (14/9) em Los Angeles.

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Além disso, tornou-se a série de comédia que mais ganhou prêmios em uma única edição do Emmy.

O drama médico The Pitt, que era tido como favorito com 25 indicações, conquistou o prêmio de melhor série dramática e também venceu em outras seis categorias.

Assim, empatou com a minissérie DTF St. Louis, que também levou sete estatuetas.

Jean Smart conquistou o prêmio de melhor atriz principal em série de comédia por interpretar Deborah Vance em Hacks, repetindo o que havia feito em 2021, 2022, 2024 e 2025 pelo mesmo papel.

Com isso, tornou-se a única intérprete a conquistar um Emmy por todas as temporadas de uma série da qual participou. Além disso, ela também acumula prêmios por suas atuações nas séries Frasier (2000 e 2001) e Samantha Who? (2008).

Quem também fez história foi Matthew Rhys, o primeiro a conquistar dois prêmios de melhor ator principal em uma única edição.

Ele os recebeu por seus papéis em O Segredo de Widow's Bay e na minissérie O Monstro em Mim.

Confira abaixo a lista dos vencedores nas principais categorias:

AFP via Getty Images Com seu oitavo prêmio, Jean Smart tornou-se a única atriz a conquistar um Emmy por todas as temporadas de uma série da qual participou

Melhor série dramática: The Pitt

Melhor série de comédia: O Segredo de Widow's Bay

Melhor atriz principal em série dramática: Rhea Seehorn - Pluribus

Melhor atriz coadjuvante em série dramática: Allison Janney - A Diplomata

Melhor ator principal em série dramática: Noah Wyle - The Pitt

Melhor ator coadjuvante em série dramática: Tom Pelphrey - Pluribus

Melhor atriz principal em série de comédia: Jean Smart - Hacks

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia: Kate O'Flynn - O Segredo de Widow's Bay

Melhor ator principal em série de comédia: Matthew Rhys - O Segredo de Widow's Bay

Melhor ator coadjuvante em série de comédia: Stephen Root - O Segredo de Widow's Bay

Melhor ator principal em minissérie ou filme para TV: Matthew Rhys - O Monstro em Mim

Melhor atriz principal em minissérie ou filme para TV: Sally Field - Criaturas Extraordinariamente Brilhantes

Melhor roteiro de série dramática: Vince Gilligan - Pluribus

Melhor roteiro de série de comédia: Katie Dippold - O Segredo de Widow's Bay

Melhor direção de série dramática: Saul Metzstein - Slow Horses

Melhor direção de série de comédia: Hiro Murai - O Segredo de Widow's Bay

Melhor minissérie ou filme para TV: DTF St. Louis

Melhor roteiro de programa de variedades: The Late Show With Stephen Colbert

Melhor reality show de competição: The Traitors

NBC via Getty Images Kate O'Flynn conquistou o Emmy por interpretar Patricia em O Segredo de Widow's Bay

Getty Images Allison Janney com seu Emmy por seu papel em A Diplomata

AFP via Getty Images Rhea Seehorn com seu Emmy por sua atuação em Pluribus

AFP via Getty Images Noah Wyle com o Emmy de melhor ator principal em série dramática por seu papel em The Pitt

Variety via Getty Images Tom Pelphrey, vencedor do prêmio de melhor ator coadjuvante em série dramática por Pluribus, agradeceu a Deus por "estar vivo e sóbrio"

NBC via Getty Images Stephen Root recebe o Emmy de melhor ator coadjuvante por seu papel em O Segredo de Widow's Bay, das mãos de Sofía Vergara

AFP via Getty Images Sally Field com seu Emmy

Getty Images Stephen Colbert e sua equipe receberam o Emmy de melhor programa de variedades por seu Late Show, que já não está mais no ar

Em geral, foi uma cerimônia sem grandes discursos críticos ou politizados.

Uma das poucas referências da noite ao contexto político foi feita por Alan Cumming ao receber o prêmio de melhor reality show de competição por The Traitors. O ator escocês conclamou os americanos a se registrarem para votar nas eleições legislativas de novembro.

"Certifiquem-se de que estão registrados, porque o tempo de falar acabou. Agora é hora de votar."

Da mesma forma, Sally Field fez uma referência à guerra comercial entre os EUA e o Canadá em seu discurso de agradecimento após ser reconhecida com o Emmy de melhor atriz principal em minissérie.

"Obrigada também ao Canadá, nosso vizinho, nosso amigo", exclamou, provocando aplausos entre os presentes.

Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia foi a homenagem a Dolly Parton, falecida recentemente.

"Se realmente existem anjos no céu, perdemos um", lamentou sua amiga Sally Field, com quem contracenou em Magnólias de Aço em 1989.

Ela descreveu a atriz e estrela da country music como "uma filantropa cujas contribuições fizeram uma profunda diferença na vida de tantas pessoas em seu estado natal, Tennessee, e em todo o nosso país".

Após seu discurso, houve uma apresentação da premiada cantora americana Reba McEntire.

Em outro momento, Noah Kahan cantou enquanto, na tela ao fundo, eram exibidos os artistas falecidos ao longo deste ano, incluindo as atrizes Catherine O'Hara e Hayden Panettiere.

O ator Michael J. Fox foi aplaudido de pé ao receber o prêmio humanitário Bob Hope. Ele foi homenageado por seu trabalho em prol da pesquisa sobre o Parkinson, doença degenerativa da qual sofre.

"Onde estão os latinos? Há latinos aqui hoje?", perguntou o ator e comediante Marcello Hernández antes de apresentar a categoria de melhor programa de variedades. Em seguida, fazendo jus à hospitalidade latina, convidou Harrison Ford, Zendaya e Oscar Isaac para jantar em sua casa.

AFP via Getty Images Reba McEntire cantou em homenagem a Dolly Parton

Los Angeles Times via Getty Images Michael J. Fox recebeu o prêmio humanitário Bob Hope

WireImage Selena Gomez, atriz e produtora executiva de Only Murders in the Building, no tapete azul do Emmy.

WireImage Colman Domingo concorria ao prêmio de melhor ator coadjuvante em série de comédia por seu papel em As Quatro Estações do Ano

NBC via Getty Images Nicole Kidman, Dakota Fanning, Michelle Pfeiffer e Elle Fanning no Peacock Theater, em Los Angeles