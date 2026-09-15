As atletas contra-atacam a anúncio de Sydney Sweeney: 'Esta é a aparência das mulheres no esporte'

Melissa Jefferson-Wooden venceu a final dos 200 metros rasos do Mundial de Atletismo Ultimate 2026, em Budapeste, na Hungria, com a marca de 21,47 segundos (o quarto melhor tempo da história da prova) - (crédito: World Athletics via Getty Images)

Mulheres atletas reagiram a um controverso anúncio de uma casa de apostas esportivas estrelando a atriz americana Sydney Sweeney.

O anúncio viralizou na internet, mostrando Sweeney sem roupas, mas cobrindo partes do corpo com diversos itens de equipamento esportivo.

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A reação foi forte. Muitas mulheres atletas criticaram a sexualização das mulheres no esporte e como elas são definidas pela sua aparência, não pelas suas conquistas esportivas.

A britânica Amy Hunt, quatro vezes campeã europeia, fez referência ao anúncio ao terminar em quarto lugar na final dos 200 metros rasos do Mundial de Atletismo Ultimate em Budapeste, na Hungria, no último domingo (13/9). Ela atingiu seu melhor tempo na temporada, com 22,10 segundos.

"Sydney Sweeney, esta é a aparência das mulheres no esporte", declarou Hunt, em entrevista à BBC Sport após a prova.

Fazendo referência ao tempo vencedor de Melissa Jefferson-Wooden, de 21,47 segundos (o quarto melhor tempo da história da prova), Hunt destacou: "21,4. Músculos. Muito trabalho, sangue, suor e lágrimas. Esta é uma bela noite."

World Athletics via Getty Images Melissa Jefferson-Wooden venceu a final dos 200 metros rasos do Mundial de Atletismo Ultimate 2026, em Budapeste, na Hungria, com a marca de 21,47 segundos (o quarto melhor tempo da história da prova)

Sweeney tem 29 anos. Ela estrelou a série de TV Euphoria (2019-2026) e seus filmes incluem Todos Menos Você (2023) e A Empregada (2025).

Muitas outras atletas, de diversos esportes, também reagiram negativamente. Elas postaram vídeos de si próprias treinando ou competindo, descrevendo as lutas e frustrações que enfrentaram ao longo da carreira.

A ginasta americana Gracie Kramer foi quem deu início à tendência. Ela postou uma montagem de si própria treinando, com a legenda: "Não sei o que Sydney Sweeney estava fazendo, mas esta é a aparência das mulheres no esporte."

Kramer declarou ao Serviço Mundial da BBC que "não esperava" as reações à sua postagem.

Ela conta que "quis apenas exaltar as mulheres e relembrar que elas podem ver este tipo de anúncios, mas ter em mente que não é só aquilo que interessa."

Kramer achou "muito bom" observar "todas aquelas atletas incríveis adotando esta tendência, exaltando a si próprias, exaltando umas às outras". Ela destaca ter se acostumado a receber mensagens "muito aviltantes e objetificadoras" dos homens, por competir vestindo collants de ginástica.

"Infelizmente, ser objetificada por praticamente toda a minha carreira me fez sentir força suficiente para postar sobre isso e defender as mulheres que não querem ser objetificadas, nem incluídas nesta narrativa infeliz que é promovida há muito tempo", concluiu a atleta.

Getty Images O anúncio de Sydney Sweeney para uma casa de apostas despertou reações negativas de atletas de várias partes do mundo

Para a nadadora australiana Ariarne Titmus, quatro vezes campeã olímpica, "não é apenas um tapa no rosto de todas as mulheres que dedicaram sua vida a aperfeiçoar sua técnica, mas de todas as mulheres que gostam do esporte pelo que ele realmente é".

"Por que vivemos em um mundo onde ainda se monetiza o corpo da mulher e se sexualiza a mulher no esporte?", questiona ela.

A ciclista britânica e campeã olímpica Sophie Capewell, as jogadoras de rugby Lisa Neumann e Ellie Boatman e a jogadora australiana olímpica de polo aquático Tilly Kearns também contaram suas histórias.

"Acho muito poderoso ver a quantidade de mulheres que vieram a público com alguma declaração", afirmou Capewell à BBC Sport, depois que sua postagem recebeu a atenção do público.

"Isso mostra um quadro muito específico das mulheres em relação ao esporte e acho que isso é o desafiador. Por que é este o rosto da campanha associada ao esporte?"

"É esta a forma que você quer retratar uma mulher, em vez de ter, sei lá, uma atleta ou qualquer outra imagem mais relacionada ao esporte?"

"Não é necessariamente que as pessoas se perturbem com alguém que tenha autonomia", prossegue Capewell. "É o fato de que esta parece ser a única narrativa dirigida em torno das mulheres nos esportes, ou a que recebe maior popularidade."

A jogadora inglesa de rúgbi Alex Matthews afirma que anúncios como o de Sweeney não devem levar as jovens a acreditar que existe um corpo "tamanho único".

"Você não fica com aquele corpo perfeito idolatrado", declarou ela à BBC Sport. "Especialmente no rúgbi, ou você não teria uma equipe."

"Cada corpo tem a sua força."

Matthews representou o Reino Unido no rúgbi de sete nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, no Japão. Ela afirma que o "mais inspirador" de estar na vila olímpica foi ver "as gerações mais velhas, as gerações mais jovens, as pessoas mais altas, as pessoas, sabe, levemente maiores, mas todas eram as melhores naquilo que faziam."

Sweeney não comentou a tendência. Mas ela publicou nas redes sociais uma série de fotos de outros atletas posando nus ou com poucas roupas, aparentemente sugerindo hipocrisia.

As fotos fizeram parte de uma série de capas da ESPN, com atletas como a estrela do tênis Serena Williams e a lutadora de MMA Ronda Rousey. Ao lado delas, havia atletas masculinos como o jogador de futebol americano Myles Garrett e o jogador de basquete Karl-Anthony Towns.

No ano passado, Sweeney se envolveu em outro anúncio controverso de calças jeans para a marca American Eagle. O slogan era "Sydney Sweeney tem ótimos jeans".

O anúncio também recebeu reações contrárias nas redes sociais. As críticas se voltaram ao trocadilho com as palavras jeans e genes (que têm a mesma pronúncia em inglês), despertando um debate sobre raça e padrões de beleza.