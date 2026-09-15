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As alas do STF: saiba quais ministros estão de cada lado na atual crise

Constitucionalistas veem o Supremo Tribunal Federal dividido em duas alas, exceto por Edson Fachin e Cármen Lúcia, que não se alinham nem a Alexandre de Moraes nem a André Mendonça.

As alas do STF: saiba quais ministros estão de cada lado na atual crise - (crédito: BBC)
As alas do STF: saiba quais ministros estão de cada lado na atual crise - (crédito: BBC)

Começou por volta das 10h25 desta terça-feira (15/09) o julgamento que vai definir se o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deverá ou não ser alvo de uma investigação.

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A sessão ocorre duas semanas depois da revelação de uma troca de mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro e um contato atribuído a Moraes. Nas mensagens, o dono do Banco Master pede consultoria e chega a perguntar se deveria deixar o Brasil, pouco antes de ser preso.

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Saiba, abaixo, quem deve votar a favor de Moraes e quem deve votar contra ele.

O que vai ser decidido hoje não é se Moraes cometeu alguma irregularidade, mas se o relatório produzido pela Polícia Federal — sobre a relação do ministro com Vorcaro — a pedido do ministro André Mendonça tem ou não validade e, em última análise, se outro inquérito deverá ser aberto.

Segundo a Procuradora-Geral da República, Mendonça não poderia ter requisitado uma investigação sobre outro ministro do Supremo, haja vista que isso só pode ser feito depois de o caso ser analisado por todo o plenário, isto é, por todos os 10 ministros atuais da Corte.

Arte gráfica intitulada “As alas do STF” mostra os dez ministros atuais do Supremo Tribunal Federal divididos em três grupos, identificados por cores de fundo. José Antonio Dias Toffoli aparece separado, com a observação de que não deve votar por ter sido declarado suspeito no caso Banco Master.
BBC

Quem está de cada lado

Constitucionalistas ouvidos pela BBC News Brasil veem a maioria dos ministros divididos em duas alas.

De um lado, Moraes teria o apoio de Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin — são ministros que estiveram firmemente ao seu lado, por exemplo, nos julgamentos que culminaram na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Do outro lado, Mendonça contaria com os votos de Nunes Marques e Luiz Fux — ambos votaram prontamente para referendar a polêmica decisão do ministro que afastou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, na última terça-feira (8/9). Depois, Fachin derrubou a decisão e reintegrou Rodrigues ao cargo.

José Antonio Dias Toffoli não deve participar do julgamento, pois ele se declarou suspeito para julgar o caso Master, após o desgaste causado pela revelação de que ele teria vendido a parte que detinha em um resort no Paraná para um fundo ligado ao banco.

A professora Ingrid Dantas, pesquisadora do Centro de Estudos Constitucionais Comparados da Universidade de Brasília (UnB), lamenta que hoje a opinião pública tenha a percepção de que integrantes do STF estão "associados a partidarismos".

Na sua visão, uma vez que Edson Fachin e Cármen Lúcia não se alinham automaticamente a nenhum dos lados, seus votos serão decisivos no julgamento.

Professora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e no Central European University (CEU), a constitucionalista Juliana Cesario Alvim diz que não é possível cravar para que lado eles vão.

"Cármen Lúcia costuma estar atenta à opinião pública, e Fachin votará a partir de uma posição institucional, em que ele está levando em consideração fatores que envolvem também a própria legitimidade do Supremo", analisa.

Mas Cesario Alvim diz não considerar correto classificar o grupo de Mendonça como bolsonarista e o de Moraes como aliado do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ela lembra que Gilmar Mendes, hoje visto como um interlocutor do Palácio do Planalto, foi o responsável por impedir que Lula se tornasse ministro da Casa Civil às vésperas do impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016.

"É complicado ligar essas alas a determinados grupos políticos. O comportamento dos ministros depende da pauta em julgamento, depende do momento", afirma.

Ela acrescenta ainda que não há certeza de que o STF julgará a abertura da investigação de Moraes ou se a discussão pode se limitar ao debate sobre a nulidade da conduta de Medonça.

O julgamento pode ser interrompido, por exemplo, caso algum ministro peça vista.

Arte por Carolina Souza, da equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil

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BBC
Mariana Schreiber e Pedro Martins - Da BBC News Brasil em Brasília e Londres
postado em 15/09/2026 11:23
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