Por que Trump aposta na IA apesar dos crescentes alertas sobre seus riscos - (crédito: Getty Images)

Segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as preocupações com os perigos da tecnologia de inteligência artificial – de que "robôs invadirão nossas cidades e se livrarão de todos nós" – são uma farsa.

É o tipo de linguagem que o presidente dos EUA normalmente reserva para os objetos de seu desprezo mais intenso – teorias sobre as mudanças climáticas causadas pelo homem, investigações sobre a interferência russa nas eleições e as tentativas de impeachment e destituição durante seu primeiro mandato presidencial.

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Apresentando-se como "caçador de farsas", em uma série de postagens nas redes sociais na segunda-feira, ele emitiu um apoio enfático ao que chamou de "o maior motor de desenvolvimento econômico da história" e desprezou aqueles que duvidavam dos benefícios da tecnologia.

No entanto, o número de céticos tem crescido nas últimas semanas, em meio à ansiedade sobre a natureza disruptiva da IA – ou mesmo preocupações com um possível perigo que ameace a civilização – entre alguns especialistas do setor e políticos, inclusive dentro do próprio Partido Republicano de Trump.

Nada disso, porém, deteve Trump, cuja mais recente saraivada de ataques nas redes sociais foi apenas sua mais nova tentativa de conter o crescente ceticismo em relação à inteligência artificial por meio do peso do discurso.

Independentemente de o presidente considerar a luta contra a IA crucial para o seu legado econômico, um campo de batalha fundamental numa luta global pelo poder ou mais um exemplo de conspiração dos seus inimigos contra ele, ao se envolver diretamente na briga ele elevou a questão ao centro do debate político americano. Isso mesmo correndo o risco de contrariar aliados de longa data.

"Acreditamos que essa tecnologia pode ser excelente, mas não vamos dar carta branca a esses caras", disse Steve Bannon, ex-conselheiro de Trump, em uma conferência "pró-humana" sobre os perigos da IA na terça-feira. "Não houve debate sobre isso."

Pouco antes do discurso de Bannon, o senador socialista democrático Bernie Sanders, de Vermont, disse à mesma plateia que os legisladores de Washington não haviam abordado as "consequências potencialmente catastróficas" da IA não regulamentada.

"O Congresso, tanto sob controle democrata quanto republicano, tem se mostrado negligente", disse ele. "E agora temos um presidente cuja ignorância sobre esse assunto é verdadeiramente vergonhosa."

Segundo Trump, porém, o que é necessário não é debate ou novas políticas, mas sim confiança em sua autoridade e discernimento.

"O único controle ou 'salvaguarda' de que a IA precisa é de um PRESIDENTE FORTE E INTELIGENTE (com QI elevado!), e os EUA têm isso de sobra", escreveu ele. "Já temos um enorme poder CRIMINAL e REGULATÓRIO sobre essas empresas."

O desejo por uma autoridade presidencial centralizada é um tema recorrente para Trump em seu segundo mandato. Se ele decide que algo é bom, deveria ter a autoridade para permiti-lo; se o considera ruim, deveria poder encerrá-lo por meio de uma ordem presidencial unilateral.

É semelhante à sua visão sobre imigração e comércio. Ele acredita que, como presidente, deveria ter o poder exclusivo de decidir quem pode entrar e permanecer no país, e quando e onde impor tarifas.

Ao contrário das tarifas e da imigração, que são temas de interesse de Trump há décadas, o avanço a passos largos da tecnologia de inteligência artificial é um relativamente recente.

Mas se não se trata de um interesse antigo e profundo por parte do presidente, o que poderia explicar sua disposição em prosseguir com o projeto?

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A economia mais aquecida e a força motriz da IA

Trump gosta de frequentemente afirmar que os Estados Unidos são o país "mais promissor" do mundo.

Muitos economistas indicam que o investimento em tecnologia de IA – incluindo infraestrutura e equipamentos – tem sido a força motriz da economia americana há vários anos.

Segundo um relatório recente da empresa de previsões ING, o investimento em tecnologia representou mais de um terço de toda a expansão econômica dos EUA no segundo trimestre de 2026.

O mercado de ações está em alta, e grande parte desse aumento no valor das empresas (e, por extensão, no crescimento dos fundos de pensão de muitos americanos) pode ser atribuída aos enormes gastos com chips de computador, centros de dados e outras infraestruturas por trás da IA.

Qualquer coisa que ameace esse crescimento, que Trump considera uma marca registrada de sua presidência e a chave para seu legado político, rapidamente desperta sua suspeita.

Trump também vê a expansão da IA como uma competição industrial em larga escala entre as duas maiores economias do mundo, os EUA e a China. No jogo de soma zero do poder global, se a China estiver na frente, os Estados Unidos estarão atrás.

"Estamos à frente da China em IA", disse Trump no sábado, "e, francamente, quero que continue assim, porque quem vencer na área de IA, vence."

O presidente costuma defender uma visão conservadora já conhecida, de que seus oponentes à esquerda são contra o livre mercado e as liberdades econômicas, e se valem do alarmismo para justificar maior intervenção e controle do governo.

É claro que Trump – que alardeia a participação parcial dos EUA na US Steel e na fabricante de semicondutores Intel, e não tem escrúpulos em escolher vencedores e perdedores na economia americana – dificilmente pode ser considerado um conservador tradicional defensor de um governo pequeno.

Opiniões divergentes

Os laços estreitos de Trump com proeminentes magnatas da tecnologia e empreendedores de IA desde o início de seu segundo mandato também podem ajudar a explicar seu entusiasmo pela IA.

O empreendedor de tecnologia David Sacks, co-presidente do Conselho de Assessores de Ciência e Tecnologia do presidente e seu "secretário informal" para IA, é um apoiador de longa data. O ceticismo publicamente demonstrado por Sacks em relação à regulamentação da IA reflete comentários recentes feitos pelo presidente.

"Acho que isso está se tornando um pânico", disse ele neste fim de semana em entrevista à CBS News. "Estamos em época de eleições, e há um incentivo para que os atores políticos tentem amplificar o medo."

Elon Musk, apesar de uma relação conturbada, moldou os rumos do governo Trump. Mark Zuckerberg, do Facebook, Jeff Bezos, da Amazon, Sam Altman, da OpenAI, e o ex-presidente da Apple, Tim Cook, tiveram lugares de destaque na posse de Trump.

Esses homens, juntamente com o chefe da Anthropic, Dario Amodei, têm opiniões diversas sobre a necessidade de uma maior regulamentação da IA e possuem diferentes níveis de acesso e influência sobre Trump.

No caso de Amodei, seus conflitos sobre o uso irrestrito dos modelos de IA da Anthropic pelo Pentágono podem ter afetado negativamente a avaliação de Trump sobre os apelos de Amodei por uma desaceleração no desenvolvimento da IA.

"Este é o debate mais importante em todo o setor e tem sido assim desde o início", disse Matt Calkins, chefe da empresa de tecnologia Appian. "Sabíamos que em algum momento isso acabaria se envolvendo com a política, porque era inevitável."

O rumo que o debate político tomará a partir de agora é uma incógnita.

Diante da resistência de Trump, é improvável que o Congresso — apesar das promessas de novas audiências e dos controles regulatórios propostos — aprove uma nova legislação que Trump sancionaria.

Na terça-feira, o presidente republicano da Câmara dos Deputados dos EUA, Mike Johnson, pareceu recuar da abertura anterior à ação do Congresso, ecoando, em vez disso, a retórica de Trump sobre a "farsa da IA".

Com as eleições legislativas de meio de mandato se aproximando, os candidatos a cargos públicos – tanto republicanos quanto democratas – estão receosos de ficarem em desacordo com a opinião pública que, segundo as pesquisas, se mostra cética em relação aos benefícios prometidos pelos avanços da IA.

Mas os republicanos também temem contrariar Trump em uma questão que se tornou um ponto crucial na política do presidente.

Embora o público esteja começando a prestar atenção, Calkins afirma que a questão ainda não se tornou uma bomba política, o que significa que a retórica política apresenta pouco risco. No entanto, o momento em que os alertas de IA se transformarem em um desastre de grande repercussão pode estar se aproximando.

"É possível que eventos futuros eletrizem o público, e então posições – e discursos – podem não ser tão baratos", disse ele.