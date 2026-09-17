Canadá na União Europeia? O plano de tornar país associado ao bloco

Von der Leyen afirmou que é hora de elevar a relação da UE com o Canadá ao "nível mais alto possível" - (crédito: EPA)

A presidente da Comissão Europeia anunciou seu apoio a propostas para que o Canadá se torne o primeiro "membro associado" da União Europeia.

Ursula von der Leyen disse ao Parlamento Europeu na quarta-feira (16/09) que quer trabalhar para "abrir as portas" para o Canadá, o que envolveria laços mais estreitos em vários setores-chave.

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O país norte-americano enfrenta atualmente relações tensas com os EUA, agravadas por uma disputa comercial cada vez mais acirrada.

Insistindo que não seria uma "parceria contra ninguém", Von der Leyen não mencionou Donald Trump nominalmente. Mesmo assim, o presidente americano ameaçou cortar relações comerciais com a União Europeia em resposta à proposta.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, mencionou, na semana passada, a busca de uma "aliança única" com a União Europeia.

Carney esteve presente no discurso principal anual em Estrasburgo e deverá discursar no Parlamento europeu nesta quinta-feira (17/09).

As negociações comerciais entre o Canadá e os EUA fracassaram no mês passado, desencadeando uma série de novas medidas tarifárias. As repetidas declarações de Trump sobre tornar o Canadá um "51º Estado" americano também contribuíram para alimentar a disputa entre os vizinhos norte-americanos.

Von der Leyen afirmou no discurso sobre o Estado da União Europeia que o bloco e o Canadá "enxergam o mundo com os mesmos olhos", inclusive em temas que vão desde inteligência artificial até mudanças climáticas e geopolítica.

"E estivemos unidos: na Ucrânia, na defesa, nas matérias-primas e nas cadeias de abastecimento. Mas acima de tudo... a Europa e o Canadá acreditam na democracia."

Ela acrescentou: "Parcerias são uma escolha estratégica para a Europa. Mas também são uma resposta à fragmentação do sistema internacional baseado em regras".

Ela não deu detalhes específicos sobre como funcionaria uma possível adesão canadense, mas listou os setores de manufatura, tecnologia, inteligência artificial (IA), defesa, energia, minerais críticos e segurança econômica como áreas-chave para cooperação.

Ao ser questionado sobre o plano, Trump o classificou como "ridículo".

"Se eles fizerem isso, se eu achar que é um ato hostil, vou impor tarifas muito altas ou interromper o comércio com a Europa, em muitos produtos."

Ele acrescentou: "Se a intenção for boa, tudo bem. Se for má intenção, vamos impor tarifas muito altas à Europa, o que é uma possibilidade."

Tanto von der Leyen quanto outros líderes europeus encontraram em Carney um aliado confiável ao lidarem com problemas semelhantes.

Eles enfrentam o uso agressivo de tarifas por Trump e sua ameaça de anexar a Groenlândia, que é um território soberano da Dinamarca, membro da UE.

Mas a categoria de "membro associado" da UE atualmente não existe e o processo, caso seja aprovado, pode levar anos.

No início deste ano, o chanceler alemão Friedrich Merz sugeriu — com reações mistas — que a Ucrânia poderia receber esse novo status.

Alguns países dos Balcãs Ocidentais, incluindo Albânia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia do Norte e Sérvia, já estão no longo caminho rumo à adesão plena à UE.

Geórgia e Moldávia também estão se candidatando.

Dez dos 27 membros do bloco ainda não ratificaram um acordo de livre comércio firmado com Ottawa há quase uma década, e algumas capitais prefeririam ampliar os atuais acordos de defesa e comércio em vez de criar uma nova forma de adesão para o Canadá.

EPA Von der Leyen afirmou que é hora de elevar a relação da UE com o Canadá ao "nível mais alto possível"

Ao definir as prioridades políticas da UE para o próximo ano, von der Leyen também propôs a formação de um Conselho de Segurança Europeu, que incluiria o Reino Unido e a Ucrânia, em meio à ameaça contínua da Rússia ao continente.

"Há muito tempo que discutimos um formato de conferência de líderes focado na segurança do nosso continente, com a participação de parceiros como o Canadá, a Noruega, a Ucrânia, o Reino Unido e outros", disse ela em seu discurso.

"Isto é ainda mais urgente agora, dada a natureza e a dimensão dos riscos envolvidos. É por isso que apresentaremos as nossas ideias para tornar um Conselho de Segurança Europeu uma realidade."

Os apelos para a criação de um órgão desse tipo têm aumentado desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em 2022.

A ideia surgiu originalmente de uma concepção franco-alemã, mas mais países passaram a demonstrar apoio, especialmente depois de constantes críticas e questionamentos de Trump sobre a aliança militar da Otan. Outras nações, entretanto, temem que esse conselho possa acabar competindo de forma contraproducente com a Otan.

Von der Leyen afirmou que a UE está "fortalecendo nosso trabalho com a Otan" e que o aumento dos gastos com defesa estará "totalmente alinhado" à aliança.

Mas, no centro de um conselho de segurança desse tipo, estaria a capacidade de convocar uma reunião de emergência caso um membro se sentisse ameaçado, de forma semelhante ao Artigo 4 da Otan.

A chefe da UE disse que seria um "mecanismo de apoio" ao Artigo 4, expressão que pode ser interpretada como um complemento às funções da Otan ou, se entendida em contexto militar, como uma forma de contorná-las.

Além das ameaças globais, von der Leyen também afirmou que muitas famílias europeias estão preocupadas com o custo de vida e com a "velocidade vertiginosa das mudanças" tecnológicas e seus impactos sobre empregos e a sociedade.

Outras propostas incluem convidar os maiores laboratórios de IA do mundo para debates sobre como apoiar esforços da indústria para reduzir o ritmo dos avanços tecnológicos, bem como reduzir drasticamente a burocracia para as empresas na UE.

Também foram apresentadas propostas para limitar o uso de redes sociais por crianças, incluindo a proibição das plataformas para menores de 13 anos. Pela proposta, crianças de 13 a 15 anos só poderiam criar contas em redes sociais sob supervisão dos pais.

Uma nova ferramenta de emergência para ajudar os países a lidar melhor com os fluxos migratórios em massa, após as mortes de migrantes no enclave espanhol de Ceuta em julho, também será apresentada.

A promessa está em sintonia com a mensagem de políticos europeus de direita e extrema-direita que ganharam apoio nos últimos anos por proporem uma abordagem mais dura.

Alguns deles classificaram a tentativa em massa de entrar na UE por meio de Ceuta como uma "invasão" e argumentaram que as regras de asilo deveriam ser suspensas para lidar com crises desse tipo.

Von der Leyen disse que a nova ferramenta de emergência "só seria acionada sob um conjunto rigorosamente definido de critérios" e por um período específico, e que os direitos fundamentais seriam protegidos.

Organizações de direitos humanos temem que tal medida faça com que pessoas vulneráveis, incluindo mulheres e crianças, sejam rejeitadas e tenham negada a proteção que lhes é garantida pelo direito internacional.