Estudo revela o papel das mudanças climáticas nas inundações no Nepal - (crédito: BBC Geral)

O Nepal planeja usar um novo estudo que relaciona as mudanças climáticas às enchentes mortais do mês passado como base para um pedido de financiamento a um fundo das Nações Unidas.

A BBC apurou que o Nepal espera solicitar cerca de US$ 20 milhões (cerca de R$ 100 milhões) ao Fundo da ONU para Resposta a Perdas e Danos, que ajuda países afetados pelas mudanças climáticas.

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De acordo com dados oficiais, cerca de 1,4 mil pessoas morreram no desastre e 6.150 permanecem desaparecidas no Nepal até quarta-feira (16/09).

O estudo do grupo de pesquisa World Weather Attribution, publicado nesta quinta-feira (17/09), afirma que as mudanças climáticas provavelmente foram um fator que contribuiu para a avalanche de rochas e gelo que desencadeou enchentes devastadoras na fronteira entre Nepal e Tibete no mês passado.

Não há "absolutamente nenhuma dúvida de que as mudanças climáticas provocadas pela ação humana desempenharam um papel aqui ao criar as condições prévias para o desastre", disse a climatologista Friederike Otto, do Imperial College London, coautora do estudo.

Inundações e deslizamentos de terra de grandes proporções devastaram cidades e vilarejos na fronteira entre o Nepal e o Tibete, destruindo milhares de casas, infraestrutura energética e deixando milhares de mortos e desaparecidos.

Cientistas afirmam que as inundações foram causadas pelo colapso de uma parede rochosa e do gelo de uma geleira perto do pico de Langtang Lirung, uma montanha no lado nepalês do Himalaia.

O estudo da World Weather Attribution afirmou que o desastre foi resultado de um "evento composto" causado pelo aumento das temperaturas, derretimento das geleiras, degelo do permafrost e fragilidades geológicas preexistentes.

Segundo o estudo, as temperaturas de julho e agosto na região foram cerca de 1,5°C mais altas "devido à influência humana no clima".

Ao mesmo tempo, as geleiras da região também vinham perdendo cerca de meio metro (1,6 pé) de espessura por ano, o que pode enfraquecer fraturas já existentes e aumentar a instabilidade.

A forte queda de neve em outubro e novembro do ano passado também contribuiu para o grande volume de água de degelo no início deste ano.

As mudanças climáticas, embora não tenham sido a única causa do desastre, foram um "fator desestabilizador atuando sobre uma predisposição geológica preexistente", afirma o estudo.

Após as enchentes, líderes nepaleses disseram que o país precisa de cerca de US$ 4 bilhões para se reconstruir.

O Fundo das Nações Unidas para Resposta a Perdas e Danos, que entrou em operação no ano passado, exige que os países apresentem provas de que as perdas que sofreram foram causadas pela crise climática.

Autoridades nepalesas vinham preparando imagens de satélite e de drones, além de relatórios preliminares, para embasar o pedido ao fundo.

Mas o relatório da World Weather Attribution é agora a evidência mais forte para a alegação de que a mudança climática foi um fator significativo no colapso de rochas e gelo em Langtang Lirung, dizem as autoridades.

O relatório "será a principal base de nossa reivindicação, pois detalha o papel que o clima desempenhou nesse desastre", disse Maheshwar Dhakal, porta-voz do Ministério da Agricultura, Florestas e Meio Ambiente do Nepal.

De acordo com o estudo, um terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a área em 2015 e desencadeou uma avalanche de gelo e rochas também pode ter enfraquecido a massa rochosa subjacente.

No entanto, as autoridades disseram que não podiam confirmar o impacto exato do terremoto no desastre do mês passado.

"O Nepal tem usado repetidamente o termo 'compensação' para descrever os tão necessários recursos para recuperação. Essa distinção aponta para um modelo em que o poluidor paga, em vez de um modelo no qual os países afetados arcam com a maior parte dos custos e dependem de ajuda para cobrir as lacunas", afirma Danya Liu, especialista em adaptação climática da BloombergNEF.

O estudo não foi publicado em uma revista científica com revisão por pares, mas, de acordo com o site World Weather Attribution, todos os seus estudos utilizam o mesmo método de revisão por pares para analisar eventos climáticos extremos.

E suas conclusões complementam o que outros especialistas já haviam sugerido logo após o desastre.

Alguns já haviam dito à BBC que o aumento das temperaturas no Himalaia provavelmente foi um fator na avalanche de rochas e gelo.

Simon Cook, especialista em geleiras da Universidade de Dundee, disse à BBC no mês passado que, embora seja difícil atribuir qualquer evento isolado às mudanças climáticas, "o aquecimento do clima acaba desestabilizando esses ambientes de alta montanha".

Cook também disse à BBC na quarta-feira que o relatório da World Weather Attribution é "um estudo muito valioso" sobre as causas do desastre recente.

E embora forneça "algumas evidências fortes de que a mudança climática foi um fator chave", ele disse: "ainda não estamos em um ponto em que possamos dizer exatamente como isso aconteceu".

"Ainda há muito a aprender sobre os processos envolvidos... e sobre o que podemos fazer para monitorar essas regiões montanhosas de grande altitude a fim de fornecer alertas antecipados para eventos desse tipo no futuro."

Após o desastre, autoridades nepalesas pediram esforços globais para combater as mudanças climáticas, afirmando que o país está entre os menores emissores de gases de efeito estufa, embora seja um dos locais mais vulneráveis aos efeitos do aquecimento global.

Em sua primeira viagem ao exterior como primeiro-ministro do Nepal, Balendra Shah deverá comparecer à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York na próxima semana para falar sobre o recente desastre e a justiça climática.

O fundo foi criado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, tendo o Banco Mundial como administrador, para ajudar os países em desenvolvimento a se reconstruírem após sofrerem danos irreparáveis causados pelos impactos das mudanças climáticas. Ele entrou em operação no ano passado, após anos de disputas entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento.

Quase 120 países já haviam solicitado recursos do fundo para perdas e danos causados pelas mudanças climáticas antes que o Nepal fizesse esse pedido urgente.

Os pedidos de todos os países somam quase US$ 3 bilhões, enquanto o fundo dispõe de menos de US$ 400 milhões.

O fundo deverá se reunir em dezembro para decidir quais desses pedidos serão aceitos, e ainda não está claro se tomará uma decisão urgente para o Nepal.