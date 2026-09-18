Família acusa polícia de levar à morte suspeito de empurrar mulher na frente de ônibus em 2017 em Londres

As irmãs de um homem suspeito de ter empurrado uma mulher, que caiu na frente de um ônibus em movimento em 2017 em Londres, disseram à BBC que ele era inocente e acusaram a polícia de ser "negligente e imprudente" ao investigar o caso.

Nicholas Brandram foi encontrado morto na noite de terça-feira (16/09) e sua família afirmou que ele "tirou a própria vida após meses de imensa pressão" causada pela investigação da Polícia Metropolitana (a polícia de Londres).

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Imagens de uma câmera em maio de 2017 mostram um homem correndo na ponte de Putney, no oeste de Londres. Ao passar por uma mulher, o homem a empurra em direção à rua. Ela cai na rua em frente a um ônibus, que desvia — evitando por pouco o atropelamento.

Desde então, a polícia de Londres vem tentando identificar o homem — que ficou conhecido como o "empurrador de Putney".

Em entrevista à BBC, as irmãs de Nicholas Brandram apresentaram uma lista de razões pelas quais acreditavam que seu irmão não poderia ser o empurrador de Putney.

Em nota, a Polícia Metropolitana disse reconhecer a "tensão que ser alvo de uma investigação policial" pode causar e que uma denúncia foi feita ao órgão de fiscalização policial.

As irmãs de Brandram, Alexia Hicks e Sophie Voelcker, disseram à BBC que a saúde mental do irmão vinha se deteriorando nos últimos meses e que "cada dia estava se tornando mais difícil" enquanto ele estava sob investigação policial.

Eles disseram que era "ridículo" que seu irmão — um banqueiro e ex-militar — fosse o suspeito porque:

Sua identidade não correspondia ao perfil do empurrador de Putney, já que Brandram tinha uma perna atrofiada devido a um antigo ferimento no exército e uma tatuagem militar proeminente no antebraço.

A vítima relatou que o agressor tinha olhos castanhos, mas Brandram tinha olhos azuis.

Brandram morava em Notting Hill, não tinha nenhuma ligação com Putney e ele tinha provas que sugeriam que ele estava em seu escritório na Bond Street no momento do ataque.

Ele forneceu voluntariamente uma amostra de DNA à Polícia Metropolitana para acelerar a investigação, mas nunca recebeu os resultados, apesar de ter implorado à polícia para que os agilizassem.

"Há fotos na internet do suposto empurrador de Putney. Rapidamente apresentamos provas de que ele não se parecia com o nosso irmão", disse uma das irmãs.

"Há nove anos e meio, quando o incidente ocorreu, não havia absolutamente nada que ligasse nosso irmão ao ataque. Então isso surgiu completamente do nada, baseado efetivamente em uma alegação que deve ter sido maliciosa ou equivocada."

Em junho deste ano, Brandram foi detido pela polícia. Ao descrever a prisão "hostil" de Brandram, Hicks disse: "Meu irmão acordou com um grande grupo de policiais usando coletes à prova de balas e com uma equipe de filmagem da mídia na porta."

As irmãs disseram que a saúde mental dele vinha se "deteriorando" após a prisão.

"O nome dele vazou nas redes sociais em poucos dias. E foi aí que começou a onda de ódio online. Graças ao vazamento", disseram.

"Ele lia tudo o que encontrava online. Porque ele ainda se sentia culpado na internet."

As irmãs de Brandram disseram: "A Polícia Metropolitana foi negligente, imprudente e falhou com o nosso irmão".

"Eles falharam em seu dever de cuidar do nosso irmão, da família em geral e, possivelmente, da sociedade em geral, porque o empurrador de Putney ainda está à solta."

As irmãs disseram que parecia que a Polícia Metropolitana de Londres tinha "urgência" em prendê-lo e noticiar isso à imprensa.

"Ele não conseguia entender por que não havia urgência em ajudar a limpar seu nome", disseram eles.

Ao descreverem Brandram como um "irmão, tio, pai e filho muito, muito, muito amado", as irmãs disseram que ele era um "verdadeiro homem de família" e que "não merecia que nada disso lhe acontecesse".

A polícia afirmou que a investigação sobre o incidente de 2017 continua em andamento e que não tem mais comentários a fazer em relação às declarações das irmãs.