EUA e Dinamarca fecham acordo sobre a segurança da Groenlândia - (crédito: BBC Geral)

Os Estados Unidos e a Dinamarca anunciaram nesta sexta-feira (18/09) um acordo relativo à segurança da Groenlândia e afirmam que ele será assinado na próxima semana.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o acordo concederia ao seu país "controle permanente sobre a segurança e todas as outras necessidades" da Groenlândia.

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O primeiro-ministro da Dinamarca afirmou que o acordo "reforça a segurança no Ártico e na região do Atlântico Norte", mas não abordou detalhes específicos do acordo mencionados por Trump em uma publicação nas redes sociais.

A Groenlândia faz parte do reino da Dinamarca, mas possui um governo autônomo.

A notícia surge após meses de ameaças de Trump de "tomar" a Groenlândia devido a preocupações com a segurança nacional, citando sua localização estratégica para fins de defesa e sua riqueza mineral.

Trump, em uma publicação no Truth Social, disse que o acordo não terá "nenhum custo para os Estados Unidos" e dará ao seu país a capacidade de "fazer o que for necessário" para "garantir e defender a segurança da Groenlândia".

Ele afirmou que o acordo inclui uma cláusula segundo a qual nenhum adversário dos EUA pode manter presença militar ou "fazer investimentos sensíveis na Groenlândia sem nossa expressa aprovação por escrito".

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, confirmou que o acordo será assinado na Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima semana.

Frederiksen afirmou que o acordo "fortalece nossa segurança comum no Ártico e na região do Atlântico Norte", ao mesmo tempo que "reconhece a soberania e a integridade territorial do Reino e o direito do povo da Groenlândia à autodeterminação".

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, classificou o acordo como "histórico" e uma "grande vitória para os Estados Unidos e o povo americano".

"Este acordo resolve de forma permanente e completa as nossas preocupações com a segurança nacional na Groenlândia", disse ele ao canal de TV Fox News.