Ucrânia lança cerca de 450 drones contra Moscou no maior ataque à capital russa, diz prefeito - (crédito: BBC Geral)

A Ucrânia lançou seu maior ataque com drones contra a região de Moscou, disse o prefeito, atingindo a principal refinaria de petróleo da cidade e um prédio residencial.

O prefeito Sergei Sobyanin disse que 450 drones em direção à capital foram abatidos no que chamou de ataque "mais massivo". O governador da região disse que pelo menos duas pessoas foram mortas e 20 ficaram feridas.

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que Kiev atingiu com drones e mísseis uma importante instalação petrolífera russa e um centro logístico na região, que representam "bilhões de dólares que sustentam a máquina de guerra".

Enquanto isso, autoridades ucranianas disseram que nove pessoas, incluindo três crianças, foram mortas em ataques russos nas regiões de Kiev e Sumy no sábado.

Rússia e Ucrânia intensificaram recentemente seus ataques, tendo como alvo instalações de geração de energia e de transporte, assim como grandes centros logísticos.

Uma mulher de 44 anos foi morta em Sofyino no domingo depois que um drone atingiu um prédio residencial de três andares, disse o chefe regional Andrei Vorobyev. Outras cinco pessoas — incluindo duas crianças — ficaram feridas.

Um homem idoso morreu depois que uma casa particular foi atingida no distrito de Orekhovo-Zuevo, acrescentou o governador Andrei Vorobyev.

Vídeos surgiram nas redes sociais mostrando explosões no céu noturno sobre Moscou e um armazém em chamas. As imagens não foram verificadas pela BBC.

O prefeito Sobyanin disse que um drone atingiu um prédio perto de um dos bulevares da capital e a refinaria de petróleo — onde autoridades militares ucranianas disseram que três unidades importantes foram danificadas.

A instalação fornece mais de um terço do combustível da região de Moscou, segundo o Ministério da Defesa em Kiev, e parte de sua gasolina, diesel e combustível de aviação vai para as Forças Armadas russas.

O ministro da Defesa da Ucrânia disse que atacar essas instalações "enfraquece diretamente a capacidade do inimigo de continuar sua guerra de agressão e de abastecer suas formações militares".

Sobyanin disse que o grande ataque foi "uma tentativa de interromper" a eleição parlamentar da Rússia, que no domingo estava em seu terceiro dia. A votação é fortemente controlada pelo Kremlin e foi descartada por críticos como não sendo livre, justa nem transparente.

A mídia estatal russa informou que uma autoridade eleitoral estava entre as duas pessoas mortas por um ataque de drone contra um ônibus em uma parte da região ucraniana de Kherson controlada por Moscou no domingo, citando o chefe da comissão eleitoral da Rússia.

Enquanto isso, o maior aeroporto de Moscou, Sheremetyevo, avisou os passageiros que "restrições temporárias" estavam em vigor durante a noite, enquanto no aeroporto Vnukovo, da capital, todas as chegadas e partidas foram suspensas. As restrições em ambos os aeroportos foram suspensas na manhã de domingo, mas cada um alertou que alguns voos ainda podem sofrer atrasos.

Isso ocorreu depois que uma mãe e seus dois filhos pequenos, um menino e uma menina, foram mortos em um ataque russo na cidade de Fastiv, em Kiev, no sábado, segundo o chefe regional Tymur Tkachenko.

Ele disse depois que uma criança ferida em um ataque separado em Vyshhorod, ao norte de Kiev, também morreu no hospital.

Na região nordeste de Sumy, quatro pessoas foram mortas quando um drone russo atingiu o carro em que viajavam, disse o principal responsável local Oleh Hryhorov.

A Rússia também atingiu um mosteiro na região de Kherson com um drone no sábado, disse Zelensky, matando um membro do clero e ferindo outros quatro.

Tanto a Rússia quanto a Ucrânia continuaram a atingir alvos de infraestrutura energética na última semana, apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar nas redes sociais que os dois lados haviam concordado em não fazer isso.

Trump assinou na sexta-feira um projeto de sanções que tem como alvo a economia da Rússia ao impor tarifas aos maiores compradores de petróleo e gás do país, entre eles China e Índia.

A legislação dos Estados Unidos dá ao presidente americano poderes para impor tarifas de 100% aos principais compradores de energia russa.

O presidente russo, Vladimir Putin, lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Usamos inteligência artificial para traduzir esta reportagem, originalmente escrita em inglês.

O texto foi revisado por um jornalista da BBC antes da publicação. Saiba mais aqui sobre como a BBC está usando a inteligência artificial (link para texto em inglês).