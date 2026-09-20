Boca de urna sinaliza derrota do partido de Merz em eleições estaduais alemãs

Pesquisas de boca de urna indicam que o partido de Friedrich Merz pode ter sofrido derrota expressiva nas duas eleições estaduais na Alemanha que ocorreram neste domingo, aumentando a pressão sobre o chanceler para cumprir promessas de revitalizar uma das maiores economias da Europa e conter a ascensão do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

Segundo levantamento parcial com eleitores, o partido de centro-direita de Merz, a União Democrata Cristã (CDU), está projetado para cair para 5,5% em Mecklenburg-Pomerânia Ocidental, um estado amplamente rural no leste da Alemanha, anteriormente comunista. Esse seria seu pior resultado na região desde a Segunda Guerra Mundial. Em Berlim, a CDU pode ficar em segundo lugar, com 20% dos votos.

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O AfD, anti-imigração e favorável à Rússia, fez ganhos significativos em ambas as eleições de hoje, segundo as pesquisas, que ocorreram duas semanas após o mesmo partido terminar pouco abaixo da maioria no pequeno estado oriental de Saxônia-Anhalt.

A autoridade de Merz foi severamente danificada pela derrota contundente de seu partido na eleição de 6 de setembro para a AfD - um resultado que chocou muitos alemães que acreditavam que seu país havia ficado imune ao nacionalismo e às afirmações de superioridade racial.