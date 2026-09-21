Quem é Presley Gerber, filho de Cindy Crawford morto aos 27 anos - (crédito: BBC Geral)

Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford, morreu aos 27 anos.

Modelo, Gerber morreu em uma clínica de reabilitação no domingo, de acordo com registros do Instituto Médico Legal de Los Angeles. A causa da morte não foi divulgada.

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Allie Jenkins, representante de Crawford e de seu marido, Rande Gerber, disse à CBS, parceira da BBC nos Estados Unidos: "A família pede privacidade neste momento muito difícil e doloroso."

Gerber entrou para a carreira de modelo aos 16 anos, seguindo os passos da mãe. A irmã mais nova dele, Kaia, também era modelo. Gerber estrou na profissão com apenas 16 anos, nas passarelas da marca italiana Moschino.

Na sequência, Gerber passou a trabalhar como modelo para marcas como Burberry, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta.

Seu pai, o empresário Rande Gerber, foi cofundador da marca de tequila Casamigos, em parceria com o ator George Clooney.

Nos últimos anos, Presley Gerber falou abertamente sobre seus problemas de saúde mental e o uso de drogas.

Em 2023, ele afirmou ao podcast Studio 22: "Tendo lutado contra problemas de saúde mental, depressão e outras coisas que vêm junto com isso, se eu ajudar uma pessoa ou cem pessoas a saírem do lugar em que eu estive na minha vida, é tudo o que preciso fazer".

Na edição deste mês da Vogue americana, Kaia falou sobre a luta do irmão contra o vício. Ela disse: "Quando algo assim acontece em uma família, acaba afetando a todos".

Gerber já havia falado anteriormente sobre o relacionamento próximo que tinha com sua família, incluindo sua irmã Kaia, com quem apareceu em uma campanha para a Calvin Klein em 2018, e cujo nome ele tatuou no braço.

Ele disse à revista People naquele ano: "Somos uma família unida, especialmente eu e minha irmã, isso é muito bacana."

"Conseguimos viajar juntos metade do tempo, então a solidão é bem menor", disse Gerber à época.

Gerber também estrelou ao lado de sua mãe no comercial da Pepsi para o Super Bowl de 2018, 26 anos depois de Crawford ter aparecido pela primeira vez em seu famoso anúncio para a marca, em 1992.

"Somos uma família muito unida, então foi como ir trabalhar com um amigo. Foi muito divertido e fácil", disse ele à revista People na época.

Em julho, Crawford compartilhou duas fotos de infância de seu filho no Instagram para comemorar seu 27º aniversário.

"Estou tão orgulhosa do homem que você se tornou, mas sempre te verei como meu menininho! Te amo", escreveu a modelo.