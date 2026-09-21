Irã ameaça alterar a 'geografia da guerra' se for alvo de novo ataque

Um veículo militar israelense passa por casas destruídas por ataques israelenses no sul do Líbano, visto de uma posição do outro lado da fronteira, na Alta Galileia, no norte de Israel, em 20 de setembro de 2026 - (crédito: JALAA MAREY / AFP)

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã ameaçou realizar "mudanças significativas" na forma como lida com a guerra se for alvo de novos ataques. Em mensagem enviada via Telegram nesta segunda-feira (21/9), o braço armado do regime alertou que, caso haja uma nova ofensiva, "os objetivos não serão necessariamente os mesmos de antes".

"Essas mudanças envolverão a geografia da guerra e as armas e equipamentos de combate; levaremos para o campo de batalha novas armas com capacidades inéditas, e o mundo ficará surpreso", disse a Guarda Revolucionária, que acrescentou que considera atacar novos alvos.

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Em outra nota, a Guarda Revolucionária defendeu a relação "de boa vizinhança" com os países da região, mas criticou a cessão de bases para os Estados Unidos. "É claro que estamos ressentidos com os países vizinhos sobre o motivo de cederem suas bases a um país que está a milhares de quilômetros de distância e que deseja garantir seus próprios interesses aqui", diz o comunicado. "Acreditamos que os próprios vizinhos chegaram à conclusão de que essas bases não lhes trazem qualquer benefício ou segurança; pelo contrário, geram insegurança."