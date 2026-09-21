Morte de Presley Gerber, filho de Cindy Crawford, está sendo investigada como possível overdose

Gerber (à esquerda) era modelo e falava abertamente sobre seus problemas ligados à saúde mental - (crédito: Getty Images)

"Faz um tempo que não publico nada por aqui. Precisei dar um passo para trás e cuidar da minha saúde mental."

Essa foi uma das últimas mensagens que Presley Gerber deixou em seu perfil do Instagram. O filho da supermodelo Cindy Crawford tinha 27 anos e morreu em uma clínica de reabilitação no domingo (20/9), de acordo com registros do Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles.

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A causa exata da morte ainda não foi determinada, informou a polícia, acrescentando que não há indícios de crime.

As autoridades trabalham com a hipótese de overdose, segundo a polícia de Santa Mônica informou nesta segunda-feira (21/9).

Allie Jenkins, representante de Crawford e de seu marido, Rande Gerber, disse à CBS News, parceira da BBC nos EUA: "A família pede privacidade durante este momento muito difícil e doloroso".

Gerber havia sido modelo como sua mãe e sua irmã mais nova, Kaia, fazendo sua estreia nas passarelas para a marca italiana Moschino com apenas 16 anos.

Ele passou a trabalhar como modelo para marcas como Burberry, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta.

Seu pai, Rande Gerber, um empresário renomado, foi cofundador da marca de tequila Casamigos com George Clooney.

Nos últimos anos, Presley Gerber falou abertamente sobre seus problemas ligados à saúde mental e seu uso de drogas.

Ele compartilhou seu sofrimento em diversas entrevistas e também em sua conta do Instagram, onde por um tempo publicou uma série de vídeos chamada "Segundas-feiras da Saúde Mental".

Nesses vídeos, que ainda podem ser vistos, ele falava diretamente para a câmera sobre como se sentia, com o objetivo de conscientizar seus seguidores — ele tinha 172 mil seguidores nessa rede social — sobre transtornos mentais.

Em 2023, ele disse ao podcast Studio 22: "Tendo lutado contra problemas relacionados à saúde mental, depressão e outras coisas que vêm junto com isso, acho que, quer eu ajude uma pessoa ou cem pessoas a saírem do lugar em que eu estava em um ponto da minha vida, isso é tudo o que preciso fazer".

Getty Images Gerber (à esquerda) era modelo e falava abertamente sobre seus problemas ligados à saúde mental

'A honestidade é a norma'

"Ok, pessoal, aqui vai uma atualização, porque acho que a honestidade deveria ser a norma. Resumindo, vou contar como estou agora", começou ele em um dos vídeos publicados no final do ano passado.

Ele então explicou que estava tomando uma série de medicamentos com efeitos tranquilizantes e antidepressivos.

"Tenho medo dos remédios que preciso tomar. Existe um espectro de intensidade em relação à abstinência", refletiu ele.

Gerber também compartilhou outras maneiras que o ajudaram a melhorar sua saúde mental, como praticar exercícios, parar de beber e se cercar das pessoas certas.

"Como cresci em Hollywood, há muitas pessoas ao meu redor que amo muito, mas agora estou tentando ficar longe delas", acrescentou.

Ele também refletiu sobre como, sendo modelo profissional, tinha menos tempo para se exercitar e ficar ao ar livre, o que contribuiu para o declínio de sua saúde mental.

"Quanto menos atividade eu tinha na minha vida, especialmente no mar, mais medicamentos eu precisava incorporar à minha rotina", disse ela em outra publicação em sua conta no ano passado.

Em março deste ano, Gerber compartilhou uma publicação no Instagram, diretamente do México, detalhando seus planos de receber uma dose de ibogaína, uma substância psicoativa natural que alguns pesquisadores esperam que possa ser usada como tratamento para dependência de outras substâncias. Ilegais nos Estados Unidos, terapias com essa substância estão disponíveis em outros países.

Entre os comentários na publicação, seu pai escreveu: "Estou muito orgulhoso de você e da sua coragem. Enfrentar dificuldades exige muita força, e ver você se reerguer significa tudo para mim." Enquanto isso, sua mãe o descreveu como "um guerreiro".

Getty Images Presley Gerber se tornou modelo aos 16 anos

Família unida

Na edição deste mês da Vogue americana, Kaia falou sobre a luta do irmão contra a dependência. "Quando algo assim acontece em uma família, acaba afetando a todos."

"Acho que é por isso também que comecei a me identificar como a pessoa fácil e nunca quis pedir ajuda."

Ela acrescentou: "Meus pais, durante a maior parte de nossas vidas, foram muito reservados e não compartilhavam nada — e agora temos esse professor nato, meu irmão, que diz: 'Vou ser muito humano com todos'. Há um limite para o que você pode esconder do mundo. E tentar esconder algo só faz a pessoa se sentir como se você tivesse vergonha dela."

Gerber já havia falado anteriormente sobre seu relacionamento próximo com sua família, incluindo Kaia, com quem apareceu em uma campanha para a Calvin Klein em 2018, e cujo nome ele tatuou no braço.

Ele disse à revista People naquele ano: "Somos uma família unida, especialmente eu e minha irmã, então é definitivamente legal."

"Conseguimos viajar juntos metade do tempo, então a solidão é bem menor."

Gerber também estrelou ao lado de sua mãe no comercial da Pepsi para o Super Bowl de 2018, 26 anos depois de Crawford ter aparecido pela primeira vez em seu famoso anúncio para a marca em 1992.

"Somos uma família muito unida, então foi como ir trabalhar com um amigo. Foi muito divertido e fácil", disse ele à revista People na época.

Em julho, Crawford compartilhou duas fotos de infância de seu filho no Instagram para comemorar seu 27º aniversário.

"Estou tão orgulhosa do homem que você se tornou, mas sempre te verei como meu menininho! Te amo", escreveu ela.

Caso você seja ou conheça alguém que apresente sinais de alerta relacionados à saúde mental e suicídio, ou tenha perdido uma pessoa querida para o suicídio, confira alguns locais para pedir ajuda:

- O Centro de Valorização da Vida (CVV), por meio do telefone 188, oferece atendimento gratuito 24h por dia; há também a opção de conversa por chat, e-mail e busca por postos de atendimento em todo o Brasil;

- Para jovens de 13 a 24 anos, a Unicef oferece também o chat Pode Falar;

- Em casos de emergência, outra recomendação de especialistas é ligar para os Bombeiros (telefone 193) ou para a Polícia Militar (telefone 190);

- Outra opção é ligar para o SAMU, pelo telefone 192;

- Na rede pública local, é possível buscar ajuda também nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24h;

- Confira também o Mapa da Saúde Mental, que ajuda a encontrar atendimento em saúde mental gratuito em todo o Brasil.

- Para aqueles que perderam alguém para o suicídio, a Associação Brasileira dos Sobreviventes Enlutados por Suicídio (Abrases) oferece assistência e grupos de apoio.