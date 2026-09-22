Campanha de Jaques Wagner vai à Justiça e derruba site que exibia mensagens de Daniel Vorcaro

Site exibia conversas privadas atribuídas a Daniel Vorcaro e outras autoridades, obtidas a partir de notícias e processos judiciais - (crédito: Reprodução)

A campanha do senador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição ao Senado pela Bahia, conseguiu uma liminar da Justiça Eleitoral para retirar do ar o MasterWhats, site que apresentava mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, e a outras figuras públicas.

Aliado histórico do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Wagner deixou de ser líder do governo no Senado após tornar-se alvo de investigações da PF relacionadas ao Master.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A ação foi apresentada pela coligação Mais Bahia, Mais Brasil, formada por PDT, MDB, PSB, PSD, Avante e pela Federação Brasil da Esperança, integrada por PT, PCdoB e PV. A coligação alegou que o MasterWhats difundia conversas falsas e associava Wagner a Vorcaro.

A decisão liminar foi concedida no sábado (19/9) e o site foi tirado do ar no dia 21/09.

O pedido de retirada, no entanto, descreveu de forma incorreta o conteúdo da página indicada à Justiça: afirmou que ela exibia uma conversa entre Wagner e Vorcaro, quando o arquivo que alimentava a tela atribuía o diálogo a Wagner e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um contexto não relacionado ao escândalo envolvendo o banco.

A coligação chegou a protocolar um pedido formal de desistência da ação, mas o site segue fora do ar.

O bloqueio foi executado pelo NIC.br, entidade que administra o Registro.br, sistema responsável pelo registro dos endereços brasileiros terminados em ".br".

A BBC News Brasil teve acesso à íntegra do processo da coligação. Também reconstruiu uma versão do MasterWhats, que segue fora do ar, a partir do código ainda disponível em uma conta dos desenvolvedores no site GitHub, para checar as mensagens que estavam na plataforma.

As mensagens atribuídas a Lula e a Wagner, exibidas no site, reproduzem trechos semelhantes aos divulgados pela imprensa brasileira em 2016, quando o então juiz federal Sergio Moro levantou o sigilo de interceptações telefônicas feitas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Lava Jato.

Os diálogos, naquele momento, tiveram origem em ligações telefônicas, não em conversas de WhatsApp.

Em nota à BBC News Brasil, o NIC.br informou que havia sido intimado pela Justiça naquela manhã e que cumpria a ordem judicial.

Já a defesa do senador Jaques Wagner afirmou que entrou com a ação "porque o site apresentava conversas que nunca existiram".

O site não chegou a apresentar supostos diálogos entre Vorcaro e Wagner.

Como funcionava o site

Reprodução Site exibia conversas privadas atribuídas a Daniel Vorcaro e outras autoridades, obtidas a partir de notícias e processos judiciais

O site MasterWhats reproduzia uma interface semelhante à do WhatsApp e organizava milhares de mensagens atribuídas a Vorcaro, com contatos, datas e textos apresentados como em um aplicativo de conversas.

A página se tornou conhecida por reunir material atribuído ao celular do ex-dono do Banco Master. Depois do site ter viralizado nas redes sociais, os criadores incluíram também diálogos atribuídos a outras autoridades e personagens públicos, inclusive em outros episódios judiciais, como a Operação Lava Jato.

Embora o site levasse o título "MasterWhats: Conversas Vazadas de Daniel Vorcaro", havia um menu que permitia mudar o usuário exibido entre Daniel Vorcaro, Jair Bolsonaro e Lula.

No caso de Lula, por exemplo, as mensagens atribuídas a ele no site eram de 2016, e nada tinham a ver com a atual investigação contra Vorcaro ou o Banco Master. As únicas conversas que citavam Wagner no site apareciam nesta aba, de Lula.

Reprodução Site permitia alternar entre mensagens atribuídas a Daniel Vorcaro, Jair Bolsonaro e Lula, em diferentes situações em que suas conversas privadas se tornaram públicas em processos judiciais

Criador diz que reuniu conteúdo público

O MasterWhats foi desenvolvido por Lucas Matheus Alves, criador da plataforma RecomendeMe, a partir do projeto MasterZAP, de Rafael Bressan.

Segundo Alves disse à BBC News Brasil, a proposta era concentrar, em uma mesma interface, conversas que já haviam sido divulgadas por veículos de imprensa.

"Queríamos fazer um site que centralizasse tudo, não só do Vorcaro. Lava Jato...colocamos do Jair Bolsonaro, do Lula, Jaques Wagner", disse ele à BBC News Brasil.

Alves ficou sabendo do pedido de remoção por Wagner depois de ser contatado pela BBC. Ele disse que não entendeu o pedido e não foi notificado antes do site ter sido bloqueado.

"Fiquei muito triste. Era um trabalho de transparência que a gente estava fazendo e, de uma hora para outra, saiu do ar. Eu não fui notificado, simplesmente tiraram sem nenhum tipo de explicação. É revoltante. Fiquei indignado."

Qual a relação entre Jaques Wagner e o caso do Banco Master?

Diálogos envolvendo o senador Jaques Wagner dão "robustos indícios" de crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de ativos, segundo um relatório da Polícia Federal (PF) cujo sigilo foi retirado no dia 11/09 em meio à abertura ao público pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de investigações sobre o Banco Master.

Segundo investigadores, em conversas, Wagner demonstrou interesse em notícias sobre o Master, além de ter acompanhando do Congresso pautas de interesse do banco.

Em agosto de 2024, o senador teria enviado uma mensagem para Augusto Ferreira Lima afirmando: "Vamos marcar, que eu precisava conversar com você pra saber como estão as coisas do banco". Para a PF, seria uma referência ao Master.

O banqueiro Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Vorcaro, seria o principal elo entre Wagner e o Master. Vários diálogos entre ele e o senador são explorados no relatório da PF.

Entre 17/11/2023 e 25/05/2025, foram contabilizadas 74 chamadas telefônicas realizadas entre os dois — excluindo-se aquelas não atendidas —, totalizando 5h30.

"Para além de uma eventual amizade, o relacionamento entre ambos, do que se depreende dos diálogos, parece ser uma via de mão única: em regra, o Senador recebe ou solicita vantagens ou favores, e o empresário os concede", diz o documento.

Lima teria disponibilizado a Wagner ingressos para o show da cantora americana Taylor Swift e ao menos quatro voos em aeronaves.

Eles teriam trocado ainda informações sobre um apartamento avaliado em R$ 2,4 milhões em Salvador e que seria comprado por terceiros, de forma a "camuflar a real titularidade do bem". Não está claro se o imóvel realmente foi adquirido, e por quem.

O relatório não traz contatos diretos entre Wagner e Vorcaro, mas afirma que existiu "ao menos algum grau de interlocução entre o parlamentar e Daniel Bueno Vorcaro".