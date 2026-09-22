Hayden Panettiere: o que autópsia revela sobre causa da morte da atriz

Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006 - (crédito: NBC Universal via Getty Images)

A atriz Hayden Panettiere morreu em decorrência de efeitos tóxicos do fentanil, do Xanax e de várias outras drogas presentes em seu organismo, segundo uma autópsia concluída pelo serviço de medicina legal do Condado de Greenville, na Carolina do Sul.

O serviço médico-legal afirmou que a morte de Panettiere foi acidental e que não foram encontrados sinais de trauma que tivessem contribuído para sua morte.

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Panettiere morreu no mês passado, em 16 de agosto, aos 36 anos, depois de ser encontrada inconsciente em uma residência na Carolina do Sul.

A estrela das séries americanas Heroes e Nashville havia falado abertamente sobre suas dificuldades com o abuso de substâncias.

O gabinete do médico-legista também encontrou metocarbamol — um relaxante muscular de venda controlada — e quetiapina — um medicamento antipsicótico usado para tratar determinadas condições de saúde mental.

O fentanil é um opioide sintético que matou centenas de milhares de americanos apenas nos últimos cinco anos.

O gabinete do médico legista informou que os socorristas haviam "iniciado medidas avançadas de suporte à vida cardíaca; no entanto, os esforços de reanimação não tiveram sucesso".

Segundo relatos, a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA) iria se juntar ao departamento de polícia local na investigação da morte da ex-estrela mirim.

O ex-namorado de Panettiere, Brian Hickerson — que admitiu ter agredido a atriz — e seu irmão Zack estavam com Panettiere quando os serviços de emergência chegaram, segundo um relatório policial do dia de sua morte.

Poucos meses antes de sua morte, Panettiere publicou um livro de memórias no qual discutiu longamente seus problemas com dependência e depressão pós-parto.

Panettiere disse que foi apresentada às drogas por volta dos 16 anos, durante uma aparição no tapete vermelho de Heroes, quando um integrante de sua equipe profissional lhe deu algo chamado de "pílula da felicidade" para aumentar sua energia.

"Eu não fazia ideia de que aquilo não era algo apropriado, nem de qual porta aquilo abriria para mim quando se tratava da minha dependência", disse ela à revista People. "À medida que fui ficando mais velha, as drogas e o álcool se tornaram algo sem o qual eu quase não conseguia viver."

Outro irmão de Panettiere, Jansen, morreu aos 28 anos devido a um problema cardíaco.

Panettiere revelou em seu livro que o irmão também enfrentava problemas com abuso de substâncias e usou heroína e cocaína antes de sua morte.

Quem foi Hayden Panettiere

Panettiere apareceu em seu primeiro comercial aos 11 meses de idade. Sua mãe, Lesley Vogel, era atriz e trabalhou para que a filha seguisse o mesmo caminho.

Aos quatro anos de idade, Hayden já participava da novela americana One Life to Live, e aos oito anos integrou o elenco de outra novela, Guiding Light.

Seu talento natural para a atuação era evidente, mas a ascensão meteórica da carreira na infância teve um preço.

"Desde muito jovem, perdi a chance de ter uma infância normal, amigos, relacionamentos e minha privacidade", escreveu Panettiere em sua reveladora autobiografia, This Is Me, publicada no início deste ano.

Ela contou ao Hollywood Reporter que foi "preparada" para ser atriz.

"Eu era como um soldadinho, e sempre fui. 'Não' nunca foi uma opção."

A carreira de Panettiere floresceu e logo ela conquistou papéis como a voz da Princesa Dot em Vida de Inseto, da Pixar, em 1998, tornando-se uma das mais jovens indicadas ao Grammy pelo álbum infantil que acompanhava a animação.

Ainda em 2006, ela alcançou um novo patamar de fama quando a série cult Heroes se tornou um grande sucesso.

Panettiere ficou conhecida pela sua atuação de Claire, uma líder de torcida que se regenerava caso sofresse danos físicos e que estava no centro da premissa da série: "salve a líder de torcida, salve o mundo".

A atriz tinha 17 anos quando a série estreou, e a fama trouxe consigo novos níveis de atenção, incluindo a de uma multidão de paparazzi. Ela conta que os fotógrafos chegaram a chutá-la, dizendo coisas "horríveis" para tentar obter uma reação. Uma revista estampou uma foto sua com celulite.

"Sofri de dismorfia corporal durante anos por causa disso, acreditando que, não importa o quão forte, magra ou jovem eu fosse, não teria como escapar das temidas coxas com celulite."

Em certo momento, ela recebeu uma "pílula da felicidade" de um assessor de imprensa para ajudá-la a se apresentar no tapete vermelho. Isso acabou sendo "a porta de entrada que me conduziu às benesses dos medicamentos e à ruína do vício", disse ela.

NBC Universal via Getty Images Hayden Panettiere como a líder de torcida Claire Bennet em Heroes, em 2006

Panettiere conheceu o campeão ucraniano de boxe Wladimir Klitschko em uma festa em Los Angeles quando tinha 19 anos e eles começaram um relacionamento.

Ele era 13 anos mais velho que ela, e eles tiveram uma filha cinco anos depois.

Após o parto, ela foi duramente atingida pela depressão pós-parto.

"Felizmente, nunca senti hostilidade ou negatividade em relação à minha filha, mas não conseguia me conectar com ela da maneira que sabia que deveria, e estava constantemente estressada e ansiosa", disse ela ao podcaster Jay Shetty.

Ela estava bebendo muito. "O que eu fazia para reprimir essas emoções não era normal nem saudável."

Klitschko ajudou a conseguir tratamento para ela, mas, quando a filha tinha três anos, ele disse a Panettiere que estava preocupado com a menina quando ela estava com a mãe por causa da bebida, e pediu que ela transferisse a guarda para ele.

Panettiere reagiu com raiva e considerou uma batalha judicial para ficar com a filha, mas acabou concordando porque aceitou que sua filha Kaya "precisava se sentir em paz, não apenas fisicamente, mas também mental e emocionalmente".

Ela escreveu: "Não estar sob o mesmo teto que ela todos os dias tem sido a experiência mais dolorosa da minha vida, e é difícil descrever as camadas de emoção, incluindo tristeza, ressentimento e raiva, que senti por causa disso..."

"Sinto muita tristeza por não ser a mãe que pensei que seria, e definitivamente não a mãe que quero ser. Acredite em mim, ninguém deveria ter que criar um filho por videochamada."

Ela continuou presente na vida da filha e acrescentou em sua autobiografia recente que "apesar de tudo, o vínculo que tenho com Kaya é incrivelmente forte".

Em 2023, ela sofreu outro grande trauma pessoal quando seu irmão mais novo, Jansen, faleceu, supostamente devido a um problema no coração.

Aos 36 anos, Panettiere enfrentou mais dificuldades do que a maioria das pessoas e tentou lidar com elas escrevendo um livro, que foi publicado em maio.

"Sempre me esforcei para ser uma pessoa positiva, mas lamento todas as horas que perdi para o vício, meus relacionamentos desfeitos e meus entes queridos que não estão mais aqui", explicou ela. "Também sei que não estou sozinha quando digo que o fato de minha família ter se desfeito ainda dói."

"Passei anos em tratamento tentando entender essas perdas e cheguei à conclusão de que a única coisa que posso mudar sou eu mesma e a pessoa que quero ser."