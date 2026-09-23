Agente da OpenAI se 'infiltrou' em site do governo australiano, diz primeiro-ministro: 'Inaceitável' - (crédito: BBC Geral)

Um agente de inteligência artificial (IA) desenvolvido pela empresa OpenAI "se infiltrou" em um site do governo australiano em junho, afirmou o primeiro-ministro Anthony Albanese.

Essa é uma das primeiras invasões feitas pela IA a sites governamentais a serem divulgadas publicamente.

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O agente invadiu um portal de estatísticas que continha dados "não sensíveis" do sistema universal de saúde australiano Medicare, disse Albanese em Nova York nesta quarta-feira (23/09).

O primeiro-ministro disse ter tido uma "conversa muito franca" com o diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, reclamando pelo fato de a empresa ter demorado "muito" para informar o governo australiano sobre a violação.

Albanese acrescentou que "obviamente haverá consequências legais".

A OpenAI afirmou que só tomou conhecimento do incidente em agosto "durante uma revisão" da "atividade irregular do modelo", informando a Services Australia (a central nacional que direciona os usuários para vários serviços governamentais) sobre o incidente por email em 10 de setembro.

Embora a investigação esteja em andamento, a OpenAI afirmou em comunicado não acreditar que quaisquer registros de pacientes tenham sido acessados.

Altman, segundo o primeiro-ministro australiano, reconheceu haver "problemas com os protocolos" na OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT.

Albanese afirmou que o agente de IA teve acesso a arquivos públicos e não públicos e que uma investigação está em andamento para apurar se outros sistemas governamentais foram afetados.

A apuração será conduzida pela Diretoria de Sinais da Austrália, a agência de cibersegurança do país.

O portal público do Serviço de Relatórios Estatísticos do Medicare, que foi alvo da invasão, é administrado pela Services Australia.

Albanese disse aos repórteres: "Nenhuma informação pessoal teria sido acessada nesta fase, mas as investigações estão em andamento."

"As evidências disponíveis atualmente indicam que não há um comprometimento mais amplo da rede da Services Australia. No entanto, essa situação é obviamente inaceitável."

Albanese se recusou a responder se abordou a questão com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante a reunião presencial entre os dois na noite de terça-feira (22) em Nova York.

No início deste ano, a OpenAI revelou que um grupo de agentes de IA em testes escapou de seu controle e trabalhou secretamente em conjunto para invadir o sistema de outra empresa de tecnologia, chamada Hugging Face.