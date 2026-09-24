Pesquisa para presidente: Lula e Flávio voltam a empatar no 2º turno, mas distância aperta no 1º, indica Agregador da BBC

O escritor e psiquiatra Augusto Cury, candidato à Presidência da República pelo partido Avante - (crédito: Divulgação)

A dez dias do primeiro turno da eleição presidencial, em 4 de outubro, a disputa por votos entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL), está ainda mais acirrada.

O petista tem 40% de intenção de voto, enquanto o filho de Jair Bolsonaro aparece com 38% no primeiro turno, mostra o Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil nesta quinta-feira (24/9), considerando as pesquisas realizadas até a terça-feira (22/9) e divulgadas até a quarta (23/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O filho de Jair Bolsonaro tem conseguido aumentar seu desempenho nas pesquisas de primeiro turno: dez dias atrás, ele aparecia com 35% e Lula, com 39%.

Principais mudanças

O cenário mais favorável que Flávio já registrou no agregador foi em 13 de maio, quando tinha 36% das intenções de voto contra 37% de Lula.

Logo depois disso, no entanto, a intenção de voto no filho de Bolsonaro caiu após a revelação do caso Dark Horse.

Em 12 de junho, um mês depois de ser revelado que ele havia pedido US$ 24 milhões para financiar o filme, sua diferença em relação a Lula no primeiro turno chegou a ser de 10 pontos percentuais, com o presidente tendo 41% das intenções de votos, e ele, 31%.

Depois disso, o fim de agosto e início de setembro marcou outro ponto de mudança.

Naquele momento, a diferença chegava a 7 pontos percentuais de vantagem para Lula, quando ele tinha 39% da preferência do eleitor ante 32% de Flávio.

O cenário começou a mudar depois da revelação, em 1º de setembro, de mensagens que o banqueiro Daniel Vorcaro teria enviado a um contato atribuído ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Moraes é quem mandou prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio, há pouco mais de um ano, no âmbito da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023.

Outros candidatos no primeiro turno

Ainda no primeiro turno, atualmente Augusto Cury, candidato do Avante, aparece em terceiro lugar na disputa, com uma intenção de voto de 4% nos cálculos do agregador nesta quinta-feira.

O escritor e psiquiatra também teve uma queda nos últimos dias. Ele começou o mês de setembro com 10% da preferência do eleitorado, impulsionado pela participação no primeiro e único debate eleitoral entre presidenciáveis realizado até agora, na Bandeirantes.

Analistas políticos afirmavam que, caso se consolidasse nessa posição, Cury poderia ter um papel crucial em um eventual segundo turno, pois seu apoio poderia até desempatar a votação, mas este cenário já não tem mais se mostrado provável.

Depois de Cury, estão o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, com 3%, e Renan Santos, do Missão, também com 3%. Os outros candidatos não chegam a 1%.

As pesquisas podem ser divulgadas até o sábado anterior ao primeiro turno, dia 3 de outubro.

Novas rodadas dos principais institutos, incluindo Datafolha e Quaest, devem ser divulgadas a partir da próxima segunda-feira (28/09).

Divulgação O escritor e psiquiatra Augusto Cury, candidato à Presidência da República pelo partido Avante

Segundo turno

Em um possível segundo turno entre Lula e Flávio, os dois candidatos voltaram a aparecer empatados, ambos com 45%, segundo as pesquisas divulgadas até a quarta-feira (23/09).

Em caso de um eventual segundo turno, a votação será em 25 de outubro.

O Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, feito em parceria com a consultoria Polling Data, compila resultados das pesquisas eleitorais e calcula a estimativa de intenção de voto para os candidatos à Presidência.

São consideradas as pesquisas estimuladas, em nível nacional, registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Agregador não prevê o resultado final da eleição, mas mostra a estimativa da situação atual da opinião pública.

A estimativa de intenção de voto pode ser entendida como uma "média" das pesquisas, mas leva em conta pesos diferentes para cada levantamento.

Assim, o Agregador é uma ferramenta útil para entender a evolução consolidada das intenções de voto dos políticos na disputa.

Gráficos por Caroline Souza, da equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil