Salários de até R$ 37 mil: confira os concursos públicos de 2026

Alguns dos concursos mais esperados para 2026 são o do INSS, Petrobras e Banco do Brasil - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

2026 começou com editais de concursos públicos para vagas de salários de até R$ 37 mil. Entre os destaques estiveram o de juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), e de analista e técnico na Câmara dos Deputados.

Atualmente, estão com inscrições abertas os concursos da Marinha Brasileira e da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) que oferecem salários que chegam a R$ 10.000. (confira mais abaixo a relação).

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As provas acontecem em novembro deste ano e janeiro de 2027.

O professor do Estratégia Concursos e auditor fiscal da Receita Federal, Bruno Bezerra, diz que alguns dos concursos mais esperados para 2026 são o do INSS, da Petrobras e do Banco do Brasil. De acordo com informações do Estratégia Concurso, os órgãos pediram autorização para realizar os certames. Procurados pela reportagem, os três não confirmaram ou negaram a informação.

Alguns órgãos, porém, disseram ter pedido autorização ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para realizar o processo. É o caso da Controladoria Geral da União (CGU), que informou a solicitação de concurso para vagas de auditor federal de finanças e controle e de técnico federal de finanças e controle, mas não forneceu mais detalhes.

O Ministério de Minas e Energia também disse ter pedido autorização para preencher vagas no nível Médio e Superior no ciclo de 2026. Em relação à quantidade de vagas, a pasta afirmou apenas que o número foi solicitado com base no "déficit de pessoal atualmente identificado no âmbito do MME".

O professor do Gran Concursos, Eduardo Cambuy, ressalta que este deverá ser o ano dos concursos de tribunais e assembleias estaduais, já que o prazo dos certames anteriores está chegando ao fim.

Como o ano é de eleições, há a tendência de uma estagnação na realização de concursos entre setembro e novembro, já que os órgãos podem estar voltados para as eleições, avalia Cambuy.

Durante o período de campanha eleitoral, os concursos públicos não são proibidos, mas não pode haver convocação de aprovados, a menos que o processo já tenha sido homologado, ou seja, que tenha sido reconhecido como concluído e válido.

Veja abaixo os concursos abertos.

Paulo Pinto/Agência Brasil Alguns dos concursos mais esperados para 2026 são o do INSS, Petrobras e Banco do Brasil

Marinha do Brasil

Inscrição: site do Comando do 1° Distrito Naval

Prazo para inscrição: de 18 de setembro até às 23h59 de 10 de novembro

Número de vagas: mais de 370

Salário: a partir de R$ 9.000

Data da primeira prova: 21 de fevereiro de 2027

O concurso irá preencher vagas do Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários (SMV-OF-RM2) distribuídas em nove distritos navais do país. Os candidatos precisam ter Ensino Superior completo e menos de 41 anos de idade até 16 de agosto de 2027, data da incorporação à Marinha. O processo seletivo consiste em prova escrita objetiva, prova de títulos, verificação de dados biográficos e verificação documental, inspeção de saúde e teste de aptidão física.

Confira o edital aqui.

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) — SESMT

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 16 de setembro até às 18h de 16 de outubro

Número de vagas: Cadastro de reserva

Salário: de R$ 4.000 a R$ 10.302

Data da primeira prova: 22 de novembro

O concurso público irá preencher o cadastro de reserva do projeto Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em

Medicina do Trabalho (SESMT) da AgSUS, em vagas que exigem Ensino Técnico ou Superior. Haverá prova objetiva online e avaliação de títulos.

Confira o edital aqui.

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) — AgSUS Acolhedora

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 16 de setembro até às 18h de 16 de outubro

Número de vagas: Cadastro de reserva

Salário: R$ 8.800

Data da primeira prova: 01 de novembro de 2026

O certame cria cadastro reserva destinado à Coordenação de Serviços de Acolhimento Profissional dentro do programa AgSUS Acolhedora. O processo seletivo consiste em duas etapas, com prova objetiva online e avaliação de títulos.

Confira o edital aqui.

Concursos com prazo já encerrado

Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Inscrição: FGV

Prazo para inscrição: de 22 de dezembro até às 16h de 22 de janeiro

Número de vagas: 27

Salário: R$ 37.756,55

Data da primeira prova: 12 de abril de 2026

O concurso envolve cargo de juiz federal substituto do TRF 2ª Região e será realizado por meio de prova objetiva, discursiva, oral e de títulos. Para ser elegível à vaga, o candidato precisa ser bacharel de Direito há, pelo menos, três anos e ter no mínimo de três anos de experiência em atividades jurídicas.

Confira o edital.

Sebrae

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 14 de janeiro até às 18h de 23 de janeiro

Número de vagas: 3

Salário: de R$ 9.658,84 a R$ 15.967,04

Data da primeira prova: 15 de março de 2026

As vagas disponíveis são para analista técnico de projetos, analista técnico de educação e analista técnico de arquivologia em regime de trabalho híbrido em Brasília. O processo seletivo consiste em uma prova objetiva com uma questão discursiva, além de análise do currículo e entrevista.

Confira o edital.

Sebrae

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 14 de janeiro até às 18 de 23 de janeiro

Número de vagas: 1

Salário: R$ 4.420,6

Data da primeira prova: 15 de março

Esse processo seletivo é exclusivo para Pessoas com Deficiência e preenche o cargo de assistente PcD. A vaga requer Ensino Médio completo e experiência mínima de seis meses em rotinas administrativas ou financeiras. O processo seletivo envolve uma prova objetiva, com uma questão discursiva, análise curricular e entrevista.

Confira o edital.

Câmara dos Deputados

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 05 de janeiro até às 18h de 26 de janeiro

Número de vagas: 70

Salário: de R$ 21.008,19 até R$ 30.853,99

Data da prova: 8 de março

O processo seletivo visa preencher 35 vagas de analista legislativo e 35 para técnico legislativo. Ambos cargos requerem graduação em qualquer área. A aplicação das provas ocorrerá nas 26 capitais do país e no Distrito Federal. Ao todo, serão duas provas objetivas e uma discursiva.

Confira o edital.

Marinha

Inscrição: site de cada Distrito Naval

Prazo para inscrição: até 27 de janeiro

Número de vagas: 794

Salário: de R$ 2.792,7 até R$ 3.835,42

Data da primeira prova: 15 de março de 2026

A marinha abriu 794 vagas de praças temporários em nove Distritos Navais do país. As vagas englobam duas graduações: marinheiro especializado (para candidatos com Ensino Fundamental) e cabo (para candidatos com nível médio técnico). O concurso tem um limite de idade de 41 anos.

Os cargos deverão abarcar diferentes áreas, como saúde, apoio, administração e industrial.

A primeira etapa do processo consiste em prova objetiva, seguida por prova de títulos, verificação de dados bibliográficos, verificação documental, inspeção de saúde e o teste de aptidão física.

Os aprovados, porém, não começam com salários de até R$ 3.800, já que entram na marinha como Grumetes e recebem uma bolsa-auxílio de R$ 1.398,3. Se concluírem a etapa de estágio, são promovidos a um dos dois cargos.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Inscrição: Fundação Carlos Chagas

Prazo para inscrição: de 15 de dezembro até 23h59 de 28 de janeiro

Número de vagas: 30

Salário: R$ 35.659,8

Data da primeira prova: 22 de março

O concurso se destina ao ingresso na carreira de defensor público estadual e requer bacharelado em Direito, além de atividade jurídica de no mínimo três anos. A seleção conta com prova objetiva, discursiva, oral e de títulos.

Confira o edital.

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Inscrição: FGV

Prazo para inscrição: De 5 de janeiro até 23h59 de 30 de janeiro

Número de vagas: 152

Salário: De R$ 11.464,35 a R$ 19.107,31

Data da primeira prova: 29 de março

A Ebserh abriu 152 vagas com cargos lotados em 25 estados do país, inclusive no Distrito Federal. Entre as especialidades buscadas pelo concurso, estão anestesiologia, alergia e imunologia e cardiologia.

Infra S.A

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 16 de janeiro até às 18h de 4 de fevereiro

Número de vagas: 65

Salário: R$ 10.800,82

Data da primeira prova: 15 de março de 2026

A empresa pública de projetos para o setor de transportes abriu concurso para vagas de analista em diversas especialidades, como biologia, contabilidade, economia e geologia. As vagas são para trabalhar na sede da empresa, em Brasília. O processo seletivo é dividido entre duas provas objetivas e uma discursiva.

Confira o edital.

Corpo de Fuzileiros Navais

Inscrição: presencial. Endereços disponíveis no edital

Prazo para inscrição: de 15 de dezembro até 23h59 de 6 de fevereiro

Número de vagas: 40

Salário: até R$ 6.975,59

Data da prova: A ser definida

O concurso distribui vagas de sargentos músicos. Mas os aprovados precisarão completar dois cursos de formação antes de chegar ao salário de quase R$ 7 mil. Para ser elegível ao cargo, o candidato deve ter menos de 25 anos no dia 30 de junho de 2027 e ter concluído ou estar em fase de conclusão do Ensino Médio.

O processo seletivo tem das seguintes etapas: exame de escolaridade, prova prática de músicas, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso e avaliação psicológica,

Confira o edital.

Câmara dos Deputados

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 29 de janeiro até às 18h de 20 de fevereiro

Número de vagas: 40

Salário: R$ 21.328

Data da primeira prova: 26 de abril

O concurso seleciona policiais legislativos para a Câmara dos Deputados. O processo seletivo inclui prova objetiva e discursiva, bem como teste de aptidão física e psicológico. Para conseguir a vaga, é preciso graduação em qualquer área e CNH.

Confira o edital.

Diplomata

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 4 de fevereiro até às 18h de 25 de fevereiro

Número de vagas: 60

Salário: R$ 22.558,56

Data da primeira prova: 29 de março

As vagas são destinadas a classe inicial de Terceiro Secretário para a carreira de diplomata. Para ocupar o cargo, é preciso ter concluído algum curso de graduação. O processo seletivo é constituído de duas fases: prova objetiva e discursiva.

Confira o edital.

Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 2 de março até às 18h de 18 de março

Número de vagas: cadastro reserva

Salário: de R$4.000 até R$ 8.800

Data da primeira prova: 12 de abril

O concurso tem por objetivo preencher o cadastro reserva de 27 posições diferentes para atuar em Brasília na sede da AgSUS. O processo seletivo consiste em uma prova online.

Confira o edital.

Araucária Nitrogenados SA

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 2 de março até às 18h de 23 de março

Número de vagas: cadastro reserva

Salário: de R$4.144,77 até R$ 8.248,49

Data da primeira prova: 26 de abril

A subsidiária da Petrobras oferece vagas de nível ensino superior e ensino médio. Há vagas com ênfase, por exemplo, em enfermagem, administração, advocacia, mecânica e segurança do trabalho. Dentro do certame, os candidatos precisarão realizar uma prova objetiva e outra discursiva.

Confira o edital.

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A

Inscrição: FGV

Prazo para inscrição: das 16h do dia 27 de abril até às 18h de 28 de maio de 2026.

Número de vagas: 128

Salário: de R$ 4.632,10 a R$ 10.868,68

Data da primeira prova: 2 de agosto de 2026

As 128 vagas são destinadas a cargos de nível médio, médio-técnico e superior, como profissional técnico de navegação aérea, técnico em infraestrutura e manutenção e assistente social.

Confira o edital.

Concurso Público de Admissão à Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx)

Inscrição: Gov.br

Prazo para inscrição: de 27 de abril até 29 de maio

Número de vagas: 400 vagas para homens e 40 para mulheres

Salário: R$ 1.309 no primeiro ano

Data da primeira prova: 12 e 13 de setembro de 2026

Para se inscrever no processo seletivo, é preciso ter entre 17 e 22 anos até 31 de dezembro do ano de matrícula. Na primeira etapa, os candidatos têm de realizar um exame intelectual e, na segunda, fazem inspeção de saúde, exame de aptidão física e exame psicológico.

Confira o edital.

Colégio Naval

Inscrição: site da Marinha

Prazo para inscrição: 2 de abril a 4 de maio

Número de vagas: 142 vagas para homens e 14 para mulheres

Salário: R$ 1.398,30

Data da primeira prova: 1 e 2 de agosto

Os candidatos devem ter entre 15 e 18 anos no dia 30 de junho de 2027. O certame tem prova objetiva e redação, inspeção de saúde, teste de aptidão física e avaliação psicológica.

Confira o edital.

Escola de Sargento das Armas (ESA)

Inscrição: Gov.br

Prazo para inscrição: de 30 de março a 4 de maio

Número de vagas: 1100

Salário: Não informado

Data da primeira prova: 26 de julho

O concurso seleciona candidatos para o Curso de Formação e Graduação de Sargentos nas áreas de Geral, Música e Saúde, que tem início em março de 2027 e termina em dezembro de 2028. Os candidatos terão de prestar Exame intelectual e Exame de Habilitação Musical (caso tenham optado pela graduação em Música). Para a área geral, os candidatos devem ter no máximo 24 anos até 31 de dezembro do ano de matrícula e, para as demais, a idade limite é 26.

Confira o edital.

Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência (Dataprev)

Inscrição: FGV

Prazo para inscrição: das 16h de 6 de julho até às 16 de 6 de agosto

Número de vagas: 212

Salário: de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44

Data da prova: 11 de outubro de 2026

O processo seletivo tem uma etapa que consiste em prova objetiva. Os candidatos irão concorrer a vagas ligadas a análise de negócio de TI, arquitetura e engenharia, desenvolvimento de software, advocacia, contabilidade e análise de processamento.

Confira o edital.

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF)

Inscrição: FCC

Prazo para inscrição: das 10h de 6 de julho de 2026 às 23h59 de 6 de agosto

Número de vagas: 49 vagas

Salário: de R$ 8.000 a R$ 15.200

Data da primeira prova: 27 de setembro de 2026

O certame irá preencher as vagas de advogado, atuário, contador e especialistas em análise de sinistros e de risco de crédito. Os candidatos terão de realizar prova objetiva e discursiva.

Como se preparar?

Bruno Bezerra destaca que o primeiro passo é definir em qual área o candidato gostaria de prestar o concurso, se é para a fiscal, policial ou administrativa, por exemplo. Isso porque as matérias tendem a se repetir.

"É comum a pessoa fazer uma prova e não conseguir uma aprovação logo no primeiro certame. E aí depois ela já sai para outros concursos com conhecimento acumulado", explica Bezerra.

Também vale começar a preparação antes da publicação do edital, recomenda Bezerra, em razão do alto volume de conteúdo. Nesse caso, o candidato pode se basear no edital do último certame.

Getty Images Realizar simulados ajuda a lidar com o nervosismo, diz professor

Depois de definir em que área deseja atuar, o concurseiro deve montar um plano de estudos e definir a quantidade de horas que irá estudar por dia. É importante incluir no plano de estudos um tempo para revisões e resolução de questões anteriores.

Para os candidatos que têm de conciliar os estudos com o trabalho, a organização precisa ser ainda maior. Um conselho que Bezerra dá para esses casos é tentar cumprir parte da meta de estudo antes do trabalho, "porque aí você tá com a cabeça descansada e vai conseguir render mais".

Outra possibilidade é adiantar conteúdo no transporte para o trabalho ou durante o horário de almoço. Ele destaca que, para esses perfis, conteúdos em áudio podem ser úteis. O candidato também pode compensar as horas não estudadas dos dias de trabalho aos fins de semana.

Na hora da prova, uma dica do professor para administrar o nervosismo é ter em mente que aquilo não é o processo seletivo de sua vida e que haverá outras oportunidades. "O concurseiro tem que ir com a mentalidade de que ele fez o melhor, o que estava ao alcance dele e o resultado vai ser consequência", aconselha Bezerra.

Eduardo Cambuy acrescenta que realizar simulados também ajuda a lidar com o nervosismo. "E aí, quando chegar na prova, não tem mistério. Você já praticou aquilo ali mil vezes, é só repetir a prática", diz.

Ele também considera importante ajustar a expectativa com a realidade, o que significa planejar os estudos com base nas horas em que têm disponível. "Se eu tiver uma meta fora do que eu consigo, eu quebro minha rotina, eu fico mais ansioso, mais estressado, eu desisto mais cedo, fico desmotivado", explica.

O mesmo vale na hora de escolher para qual vaga se candidatar. É importante que o concurseiro verifique para quais certames é competitivo, de forma que a aprovação não demore tanto. Segundo Cambuy, as vagas menos competitivas podem ser uma maneira de acessar benefícios da carreira no setor público para, então, avançar para outros cargos.